Hallway and lockers in a empty school.
Nyitókép: groveb/Getty Images

Megszűnik egy magyar gimnázium Szlovákiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A szlovák oktatási minisztérium döntése nyomán a 2026/2027-es tanévtől megszűnik a gimnáziumi oktatás a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban. A magyar nyelvű oktatási intézmény nem kapott engedélyt új első osztály indítására, így a gimnáziumi részleg fokozatosan bezárja kapuit.

Az iskolaközpont szombaton a közösségi oldalán tette közzé a hírt. Tájékoztatásuk szerint az országos iskolahálózat átalakítása őket is elérte, ezért szeptembertől már nem vehetnek fel új gimnazistákat. A döntés különösen érzékenyen érinti az iskolát, mivel mindössze néhány nappal előzte meg a középiskolai jelentkezések időszakát, amely idén először kizárólag elektronikus formában zajlik február 8. és 20. között.

Nagy István, a gimnázium igazgatója a Napunk hírportálnak megerősítette: a kvóta megvonása azt jelenti, hogy a gimnázium nem indíthat új osztályt. A jelenlegi diákok azonban befejezhetik tanulmányaikat, őket nem érinti a változás. Ezt követően viszont a gimnáziumi részleg megszűnik.

Az igazgató elmondása szerint az iskola már évek óta nehéz helyzetben van. Az elmúlt négy-öt évben nem kaptak automatikusan engedélyt gimnáziumi osztály indítására, de eddig minden alkalommal sikerült fellebbezéssel elérni a döntés felülvizsgálatát. Idén is próbálkoztak, ám ezúttal az oktatási minisztérium nem vette figyelembe az érveiket, hivatalos indoklást pedig nem kaptak.

A döntés különösen fájó azért is, mert az iskola – a korábbi gyakorlat alapján – idén is meghirdette a gimnáziumi képzést, nyílt napot tartott, és több tájékoztató rendezvényt is szervezett a diákok és szülők számára. Január 30-án derült ki véglegesen, hogy mégsem indulhat osztály.

A szepsi iskolaközpont 2015 óta működik, a korábbi magyar gimnázium jogutódjaként. Jelenleg 34 diák tanul a gimnáziumi részlegen, az általános iskolába 183-an járnak, az óvodában pedig 61 gyermek van. Összesen 283 tanulója van az intézménynek. Az elmúlt években jellemzően 9-12 fős gimnáziumi osztályok indultak, idén első körben hat diák jelentkezett volna.

Az igazgató szerint a döntés túlmutat egyetlen intézmény sorsán. Úgy fogalmazott: a szlovákiai magyar közösséget az oktatási reformok és az iskolák „optimalizálása” különösen hátrányosan érinti. Ráadásul az oktatási tárca nem az iskolaközpont teljes létszámát veszi figyelembe, hanem az egyes részlegeket külön-külön. Ez az általános iskolát is sújtja: a méretszorzó csökkentése miatt körülbelül 50 ezer euróval kevesebb pénzből kell gazdálkodniuk az új tanévben. A döntés ellen fellebbezést nyújtottak be.

A jövőt ugyanakkor nem adják fel. Az iskola fenntartójával és a pedagógiai tanáccsal egyeztetve pedagógiai szakképzés indítását tervezik. Óvónőket, nevelőket és pedagógiai asszisztenseket képeznének, mivel a régióban egyre nagyobb hiány van szakképzett pedagógusokból. A tervek szerint a képzést a 2027/2028-as tanévben indítanák el – magyar nyelven.

Nagy István hangsúlyozta: a kisebbségi iskolákat nem lehet ugyanazokkal a feltételekkel mérni, mint a többségi intézményeket. Szerinte elengedhetetlen lenne a pozitív diszkrimináció, hogy ezek az iskolák fennmaradhassanak. Úgy véli, ebben a kérdésben a szlovákiai magyar érdekképviselet részéről sem tapasztalható kellő politikai és szakmai erő.

A szepsi gimnázium megszűnésével egy újabb magyar középiskolával lesz kevesebb Szlovákiában, olyan időszakban, amikor több magyar és kétnyelvű intézmény is alacsony létszámmal, bizonytalan jövővel működik.

Megszűnik egy magyar gimnázium Szlovákiában

oktatás

szlovákia

gimnázium

magyar iskola

