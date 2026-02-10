Megszűnik egy magyar gimnázium Szlovákiában

Az iskolaközpont szombaton a közösségi oldalán tette közzé a hírt. Tájékoztatásuk szerint az országos iskolahálózat átalakítása őket is elérte, ezért szeptembertől már nem vehetnek fel új gimnazistákat. A döntés különösen érzékenyen érinti az iskolát, mivel mindössze néhány nappal előzte meg a középiskolai jelentkezések időszakát, amely idén először kizárólag elektronikus formában zajlik február 8. és 20. között.

Nagy István, a gimnázium igazgatója a Napunk hírportálnak megerősítette: a kvóta megvonása azt jelenti, hogy a gimnázium nem indíthat új osztályt. A jelenlegi diákok azonban befejezhetik tanulmányaikat, őket nem érinti a változás. Ezt követően viszont a gimnáziumi részleg megszűnik.

Az igazgató elmondása szerint az iskola már évek óta nehéz helyzetben van. Az elmúlt négy-öt évben nem kaptak automatikusan engedélyt gimnáziumi osztály indítására, de eddig minden alkalommal sikerült fellebbezéssel elérni a döntés felülvizsgálatát. Idén is próbálkoztak, ám ezúttal az oktatási minisztérium nem vette figyelembe az érveiket, hivatalos indoklást pedig nem kaptak.

A döntés különösen fájó azért is, mert az iskola – a korábbi gyakorlat alapján – idén is meghirdette a gimnáziumi képzést, nyílt napot tartott, és több tájékoztató rendezvényt is szervezett a diákok és szülők számára. Január 30-án derült ki véglegesen, hogy mégsem indulhat osztály.

A szepsi iskolaközpont 2015 óta működik, a korábbi magyar gimnázium jogutódjaként. Jelenleg 34 diák tanul a gimnáziumi részlegen, az általános iskolába 183-an járnak, az óvodában pedig 61 gyermek van. Összesen 283 tanulója van az intézménynek. Az elmúlt években jellemzően 9-12 fős gimnáziumi osztályok indultak, idén első körben hat diák jelentkezett volna.

Az igazgató szerint a döntés túlmutat egyetlen intézmény sorsán. Úgy fogalmazott: a szlovákiai magyar közösséget az oktatási reformok és az iskolák „optimalizálása” különösen hátrányosan érinti. Ráadásul az oktatási tárca nem az iskolaközpont teljes létszámát veszi figyelembe, hanem az egyes részlegeket külön-külön. Ez az általános iskolát is sújtja: a méretszorzó csökkentése miatt körülbelül 50 ezer euróval kevesebb pénzből kell gazdálkodniuk az új tanévben. A döntés ellen fellebbezést nyújtottak be.

A jövőt ugyanakkor nem adják fel. Az iskola fenntartójával és a pedagógiai tanáccsal egyeztetve pedagógiai szakképzés indítását tervezik. Óvónőket, nevelőket és pedagógiai asszisztenseket képeznének, mivel a régióban egyre nagyobb hiány van szakképzett pedagógusokból. A tervek szerint a képzést a 2027/2028-as tanévben indítanák el – magyar nyelven.

Nagy István hangsúlyozta: a kisebbségi iskolákat nem lehet ugyanazokkal a feltételekkel mérni, mint a többségi intézményeket. Szerinte elengedhetetlen lenne a pozitív diszkrimináció, hogy ezek az iskolák fennmaradhassanak. Úgy véli, ebben a kérdésben a szlovákiai magyar érdekképviselet részéről sem tapasztalható kellő politikai és szakmai erő.

A szepsi gimnázium megszűnésével egy újabb magyar középiskolával lesz kevesebb Szlovákiában, olyan időszakban, amikor több magyar és kétnyelvű intézmény is alacsony létszámmal, bizonytalan jövővel működik.