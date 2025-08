Trump: háromoldalú találkozóm lehet Putyinnal és Zelenszkijjel

Felpörgött a diplomácia, vagy csak újabb szóvirágok? Donald Trump egy korábban nehezen elképzelhető eseményt vázolt fel az ukrajnai háborúban egy kemény megjegyzésekkel tarkított szerdai nap után: az ő közvetítésével és vele együtt egy asztalhoz ülhet le Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Trump ezt azután jelentette be, hogy különmegbízottja, Steven Witkoff 3 órás megbeszélést folytatott Moszkvában Putyinnal. Bár a találkozót „rendkívül eredményesnek” nevezte, tett egy ezzel nem igazán harmonizáló megjegyzést is: „Oroszország különleges fenyegetést jelent az Egyesült Államokra és külpolitikájára”.

