Az ukrán elnök szerint az oroszok megpróbálják megvezetni Amerikát

„Csapatunk az Egyesült Államokkal együttműködik. Egyetlen napra sem szakítjuk meg a kommunikációt arról, hogyan lehetne valódi békét biztosítani. Értjük az oroszok szándékát, hogy megpróbálják megtéveszteni Amerikát. Mi ezt nem fogjuk engedni” – hangoztatta az ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében, amelyet az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett.

Zelenszkij szerint „mindenki látja, hogy Oroszország egyetlen valós lépést sem tett a békéhez, sem a földön, sem a levegőben, amivel életeket lehetne menteni”. Ezért további szankciókra szólított fel az Egyesült Államok, az Európai Unió és a kijevi vezetés más támogatói részéről. „Ha Oroszország nem akarja megfékezni a háborút, az azt jelenti, hogy meg kell fékezni a gazdaságát” –jelentette ki az ukrán elnök.

Mindemellett megjegyezte, hogy nagyra becsüli Donald Trump amerikai elnök eltökéltségét, amivel véget akar vetni a vérontásnak. Hozzátette, hogy „az öldöklés kiváltó oka (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) háborús vágya és az, hogy mindenkit manipuláljon, akivel kapcsolatba kerül”.

Zelenszkij közvetetten hangsúlyozta, hogy nem fog elfogadni területcserét. „Mindenképpen meg fogjuk védeni országunkat és függetlenségünket” – húzta alá hozzátéve, hogy mindent, ami Ukrajnát érinti, Ukrajnával kell megvitatni.

Az ukrán külügyminisztérium vasárnap este közölte, hogy Oroszország irányított bombákkal támadta Zaporizzsja térségét, ennek során lakóövezeteket, egy buszmegállót és egy klinikát is eltaláltak. Az X-en közzétett bejegyzés szerint 12 ember sérült meg.