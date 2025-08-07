ARÉNA
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Az ukrán elnöki sajtószolgálat felvételén Volodimir Zelenszkij ukrán (b) és Donald Trump amerikai elnök kezet fog a NATO-tagországok kétnapos csúcsértekezletének második napján, 2025. június 25-én Hágában.
Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat

A Trump-Zelenszkij tárgyalás után megszólalt az ukrán elnök

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ukrán elnök ismét személyes találkozót szorgalmazott Vlagyimir Putyinnal.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön megismételte, hogy kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, "teljesen nyilvánvaló prioritásnak" nevezve egy ilyen találkozót.

"Mi Ukrajnában már több alkalommal elmondtuk, hogy a valódi megoldások igazán csak vezetői szinten születhetnek meg. Fontos tehát kijelölni egy ilyen jellegű találkozó idejét, illetve a megvitatandó kérdéseket" - szögezte le az X-en közzétett üzenetében Zelenszkij, hozzátéve, hogy egy ilyen találkozó elvezethet a valóban tartós békéhez.

"Ukrajna sosem akart háborút és amennyire csak lehetséges a békéért fog dolgozni. A legfontosabb dolog, hogy

Oroszország, amely ezt a háborút elindította, valódi lépéseket tegyen az agresszió befejezése felé"

- hangsúlyozta az ukrán elnök.

Zelenszkij szerdán a többi között Donald Trump amerikai elnökkel egyeztetett telefonon. A megbeszélés után Trump úgy vélte, jók az esélyek egy orosz-ukrán találkozóra, a részleteket azonban még ki kell dolgozni. Eredményesnek nevezte továbbá Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Putyin - ugyancsak szerdán zajló - moszkvai tárgyalását is.

