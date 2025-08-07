ARÉNA
2025. augusztus 7. csütörtök
Vlagyimir Putyin orosz elnök (k, jobbról) és Mohamed bin Zájed an-Nahján sejk, az Egyesült Arab Emírségek elnöke (k, balról) megbeszélést folytat a moszkvai Kremlben 2025. augusztus 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Alekszandr Nyemenov

Vlagyimir Putyinnak van egy ötlete az orosz–amerikai csúcsra

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

„Sok barátunk van, aki kész segíteni nekünk egy ilyen rendezvény megszervezésében” – fogalmazott az orosz elnök, miután csütörtökön a Kremlben fogadta az Egyesült Arab Emírségekből érkezett hivatali partnerét.

Megfelelő helyszín lenne az orosz–amerikai csúcstalálkozó számára az Egyesült Arab Emírségek – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a sajtónak, miután csütörtökön a Kremlben fogadta az öbölbeli monarchiából érkezett hivatali partnerét, Mohammed bin Zájed al-Nahján sejket.

„Sok barátunk van, aki kész segíteni nekünk egy ilyen rendezvény megszervezésében. Az egyik ilyen barátunk az Egyesült Arab Emírségek elnöke. Úgy gondolom, hogy majd el fogjuk ezt dönteni, de ez lenne az egyik megfelelő, teljesen megfelelő helyszín” – mondta Putyin. Hozzátette, hogy általánosságban nincs kifogása egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozó ellen. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ehhez még meg kell teremteni a feltételeket, ami egyelőre még messze van.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtök délelőtt bejelentette: Moszkva és Washington megállapodott abban, hogy az elkövetkező napokban csúcstalálkozót tart a két ország elnöke. Mint mondta, a felek megkezdték a találkozó előkészítését, a jövő hetet tekintve irányadó időpontként, de egyelőre nehéz megmondani, hogy mennyi időre lesz szükség a felkészüléshez. Közölte, hogy a helyszínről már megállapodás született, és erről későbbre ígért tájékoztatást.

Az Egyesült Arab Emírségek elnöke 2022 óta ötödik alkalommal kereste fel Oroszországot. A monarchia fontos közvetítő szerepet játszik humanitárius kérdésekben az ukrajnai háborúban.

Külföld

oroszország

ukrajna

egyesült államok

vlagyimir putyin

háború

egyesült arab emírségek

Kaiser Ferenc: egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy még az idén véget ér a háború

Kaiser Ferenc: egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy még az idén véget ér a háború

Három skandináv ország és Hollandia összesen egymilliárd dollár értékben vásárol védelmi fegyvereket az Egyesült Államoktól Ukrajna számára. Kaiser Ferenc szerint Washington tényleg nagyon szeretné lezárni az ukrajnai háborút, de kérdés, hogy Moszkva mibe hajlandó belemenni.
 

Szakértő a Trump–Putyin csúcsról: beválhat az amerikai elnök ultimátuma

A Kreml is megszólalt: jöhet az orosz-amerikai csúcstalálkozó

A Trump-Zelenszkij tárgyalás után megszólalt az ukrán elnök

