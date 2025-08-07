ARÉNA
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Semiconductor and circuit board with data flowing.
Nyitókép: Yuichiro Chino/Getty Images

Újabb hatalmas vámot jelentett be Donald Trump

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump száz százalékos vámot vetne ki a chipekre és félvezetőkre.

Az amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy az Egyesült Államok "körülbelül 100 százalékos" vámot vet ki az importált félvezető chipekre, hozzátéve, hogy a chipgyártók elkerülhetik a vámot, ha befektetnek az amerikai gyártásba.

"Körülbelül 100 százalékos vámot vetünk ki a chipekre és a félvezetőkre. De ha az Egyesült Államokban gyártják, akkor nem kell vámot fizetni" - mondta újságíróknak a Fehér Házban.

A sajtótájékoztatón Trump az Apple vezérigazgatója jelenlétében elmondta, hogy azok a vállalatok, amelyek már építenek vagy terveznek építeni gyárat az Egyesült Államokban, nem lesznek érintettek.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy ha egy cég ígéretet tesz arra, hogy gyárat épít az Egyesült Államokban, és aztán ezt mégsem teszi meg, akkor visszamenőlegesen is fizetnie kell.

Az amerikai elnök meggyőződését fejezte ki, hogy az intézkedés fellendíti a hazai chipgyártást.

A találkozón Tim Cook, az Apple vezérigazgatója további 100 milliárd dolláros gyártóbázis-befektetést jelentett be az Egyesült Államokban az idén már 500 milliárd dollárra tett ígéret felett.

A nagy gyártókra kivétel nélkül bevezetett félvezetővámok várhatóan megemelik majd az Egyesült Államokban az elektronikai termékek árait, mivel a chipek túlnyomó többsége Ázsiában készül. Tavaly az Egyesült Államok a világ félvezető áramköreinek körülbelül 12 százalékát gyártotta, szemben az 1990-es 40 százalékkal.

Az iPhone-okhoz és más okostelefonokhoz használt high-tech chipek szinte kizárólag Tajvanról, a TSMC-től származnak. A vállalat azonban már bejelentette, hogy 165 milliárd dollárt fektet be egyes félvezetők gyártásába az Egyesült Államokban.

Trump már régóta ígérte vámok kivetését a chipekre, nem zárva ki azt sem, hogy azok minden, nem az Egyesült Államokban gyártott félvezetőre vonatkoznak majd.

Az Egyesült Államok és Európa már évek óta igyekszik több chipgyártást visszahozni belföldre. Az előző amerikai elnök és az Európai Bizottság is több milliárd dolláros/eurós támogatásokban látta erre a megoldást.

Az amerikai Kongresszus 2022-ben 52,7 milliárd dolláros támogatást hagyott jóvá a félvezetőipari gyártás és kutatás számára. Trump ezt pénzkidobásnak tartja és a vámokat tekinti a megoldásnak.

