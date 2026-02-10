ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.02
usd:
317.53
bux:
130328.22
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Már minden rendben az MBH-nál, megvan, hol volt a hiba

Infostart / MTI

Újraindultak az MBH Bank rendszerei, a reggel bejelentett technikai hiba elhárítása 16 órára befejeződött – közölte az MBH Bank kedden.

A bank hangsúlyozta, hogy a leállást egy külső szolgáltató infrastruktúrájának hibája okozta, a bank rendszereit nem érte támadás.

A lakossági netbanki rendszereket délután fokozatosan kapcsolták vissza. A vállalati netbank helyreállítása, valamint a mobilbanki hozzáférés biztosítása a teljes ügyfélkör számára folyamatban van – írták.

A kedden beérkezett forintutalásokat a nap végéig jóváírják az ügyfelek számláin, az ügyfelek előzetesen indított tranzakcióit szintén a nap végéig teljesíti a bank.

Az ügyfelek banknál elhelyezett pénze és egyéb banki tranzakcióik a leállás idején is biztonságban voltak. A Magyar Nemzeti Bankot (MNB) az előírásoknak megfelelően folyamatosan tájékoztatták a hibaelhárítás lépéseiről – írta a bank.

Az MBH Bank fiókjai szerdán hosszabb nyitvatartással várják az ügyfeleket, hogy válaszoljanak a kérdésekre és teljesítsék a kéréseket - olvasható a közleményben.

Kezdőlap    Tech    Már minden rendben az MBH-nál, megvan, hol volt a hiba

leállás

bank

mbh

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Benjamin Netanjahu: megleszünk az amerikai segély nélkül is

Benjamin Netanjahu: megleszünk az amerikai segély nélkül is
Meglepő ötlettel állt elő az izraeli kormányfő: fokozatosan leválnának az amerikai katonai segélyről. Benjamin Netanjahu ezt azzal indokolta, hogy megfelelő saját képességeket hoztak létre. Viszont kérdés: hogyan maradhat fent a zsidó állam amerikai anyagi támogatás nélkül?
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, mi okozta az MBH Bank rendszereinek mai leállását

Kiderült, mi okozta az MBH Bank rendszereinek mai leállását

Újraindultak az MBH Bank rendszerei, a reggel bejelentett technikai hiba elhárítása 16 órára befejeződött - közölte az MBH Bank kedden az MTI-vel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot robbant februárban a Rossmann: mit lép erre a DM, Müller?

Nagyot robbant februárban a Rossmann: mit lép erre a DM, Müller?

A kiadvány a hűségprogram tagjai számára ingyenes, és felhasználható az üzletekben és a webshopban is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US lawmakers accuse justice department of 'inappropriately' redacting Epstein files

US lawmakers accuse justice department of 'inappropriately' redacting Epstein files

Republican Thomas Massie and Democrat Ro Khanna say the DOJ is not complying with their transparency law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 17:43
A polgármester fejét fémhegyekkel „turbózott” gumilövedékek találták el
2026. február 10. 16:44
Elmaradt a szex, ezért több késszúrással gyilkolt a zirci férfi
×
×
×
×