Már minden rendben az MBH-nál, megvan, hol volt a hiba

A bank hangsúlyozta, hogy a leállást egy külső szolgáltató infrastruktúrájának hibája okozta, a bank rendszereit nem érte támadás.

A lakossági netbanki rendszereket délután fokozatosan kapcsolták vissza. A vállalati netbank helyreállítása, valamint a mobilbanki hozzáférés biztosítása a teljes ügyfélkör számára folyamatban van – írták.

A kedden beérkezett forintutalásokat a nap végéig jóváírják az ügyfelek számláin, az ügyfelek előzetesen indított tranzakcióit szintén a nap végéig teljesíti a bank.

Az ügyfelek banknál elhelyezett pénze és egyéb banki tranzakcióik a leállás idején is biztonságban voltak. A Magyar Nemzeti Bankot (MNB) az előírásoknak megfelelően folyamatosan tájékoztatták a hibaelhárítás lépéseiről – írta a bank.

Az MBH Bank fiókjai szerdán hosszabb nyitvatartással várják az ügyfeleket, hogy válaszoljanak a kérdésekre és teljesítsék a kéréseket - olvasható a közleményben.