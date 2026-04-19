Aszály sújtotta vidék.
Fékevesztetten haladunk a száraz kor felé, pedig „centire” meglenne a csapadék – itt a magyarázat

Gyorsuló ütemű felmelegedést vetít előre a Kárpát-medencében az MCC Klímapolitikai Intézet elemzése, amelynek részleteiről Kovács Erik vezető kutató beszélt az InfoRádióban.

Az általános felmelegedés egyre inkább gyorsuló tendenciát mutat Európában, de ez a Föld egészére ugyanígy igaz – jelentette ki Kovács Erik klímakutató az InfoRádióban annak kapcsán, hogy az MCC Klímapolitikai Intézetének elemzése romló kárpát-medencei számokat állapított meg. A részletes, 2050-ig történő modellezés eredményei szerint a felmelegedés jóval intenzívebb, mint amit 10-15 évvel ezelőtt vártak volna.

„Az iparosodás előtti szinthez képest 1,7 Celsius-foknál jár itt Magyarországon a hőmérséklet emelkedése, és sajnos a következő évtizedektől ez a melegedés tovább fog gyorsulni, és amennyiben a mostani globális felmelegedés tovább folytatódik ezzel a gyorsasággal, akkor

míg az évszázad közepéig globálisan körülbelül 2 Celsius-fokkal fog emelkedni a hőmérséklet, addig itt a Kárpát-medencében 3,3-3,6 Celsius-fokkal”

– ismertette eredményeiket Kovács Erik. Ez azt jelenti, hogy a mediterrán térség után a Kárpát-medence lesz a második legkitettebb régió a hőmérséklet emelkedésének, illetve a szélsőségek szaporodásának Európán belül, ez globálisan a 4.-5. helyet jelenti.

Ami a részleteket illeti, a hőmérséklet emelkedésével egyre sűrűsödni fog a szélsőséges időjárási jelenségek bekövetkezte is, különösen a nyári időszakban.

„A hőhullámok már így is 3-4 nap helyett körülbelül 10-14 napra hosszabbodtak, az évszázad közepére pedig akár 20-25 naposak is lehetnek. Ezt az állapotot korábban 2090-re vártuk, később 2070-re, de folyamatosan jön előrébb” – figyelmeztetett.

A felmelegedés hatással lesz a csapadék-, illetve a vízmennyiségre is a Kárpát-medencében. A 2020-as években erőteljes nedvességdeficit jelentkezett, de Kovács Erik elmondása szerint egyelőre a tudomány is csak találgatja, hogy pontosan miért. A klímaváltozási tendenciák szerint télen egyre több a lehullott csapadék, és csak nyáron egyre kevesebb, illetve kiszámíthatatlanabbul érkezik.

„Az elmúlt években Magyarország talajaiból két Duna-vízhozamnak megfelelő nedvesség hiányzik az egész országból, ha csak az Alföldet nézem, körülbelül két Tisza folyónak megfelelő éves vízhozam hiányzik.

És most a modellek azt mutatják, hogy ez még inkább erősödik a következő években, évtizedekben” – folytatta.

Egy további adatot felidézve elmondta még: az elmúlt 30 évből 23 volt aszályos Magyarországon, ami megint baljós előjel. Ugyanis télen az elmúlt 30 évben nőtt a lehullott csapadék mennyisége, a talajok azonban mégsem töltődtek vissza, ez a csapadék ugyanis már kevésbé érkezik hó formájában.

A jelenleg érvényes modellszámítások szerint általában bár lesz csapadék, de az nagyon rövid idő alatt fog lehullani, és mivel egyre erőteljesebb a párolgás is és jelentős a hasznosulatlan víz mennyisége, a lehullott csapadék ennek a nagy része visszakerül majd a légkörbe.

„Lesznek továbbra is viharok, illetve lesz esőzés a nyári időszakban is, de mivel egyre hektikusabban, egyre hirtelenebbül érkezik a csapadék, sajnos egyre negatívabb jövőképet látunk a csapadék szempontjából a klímaváltozás következtében” – tette világossá.

A kulcs ez alapján a víz visszatartása lesz, amit műszakilag meg kell oldani. Itt az eddigi mennyiség 115-120 százalékára lesz szükség. Ha például árvíz lesz, a vizet szét kell ereszteni a csatornákba, holtági területekre, mezőgazdasági területekre, hogy legalább néhány centit javulhasson a talaj vízszintje.

Már fél tucatnál is több önkormányzat mondott nemet a régi kormánynak

Már fél tucatnál is több önkormányzat mondott nemet a régi kormánynak

Több hazai önkormányzat – köztük Budapest, Ajka, Érd, Kispest, Nagykanizsa, Orosháza, Szentes, Szolnok – megtagadta a szolidaritási hozzájárulás április közepén esedékes részletének befizetését. A városvezetők a döntést a túlzott állami elvonásokkal és a települések működőképességének megőrzésével indokolták.
 

Beintett Orbán Viktor szövetségesének a két uniós tagállam, amiért Moszkvába utazik

Litvánia és Lettország nem engedi át a légterén Robert Fico szlovák miniszterelnök repülőgépét, aki idén is Moszkvába utazik a május 9-i győzelem napi ünnepségre - számol be a Kyiv Independent.

Pont a nyaralási szezonra üthet be kerozinhiány Európában: kongatják a vészharangot, érik a káosz

Az iráni konfliktus miatt kialakuló ellátási zavarok következtében Európában rövid időn belül kerozinhiány alakulhat ki, ami újabb energiapiaci feszültségeket hozhat.

Iranian official says talks with US to end war have made progress but sides 'far' from deal

President Trump says “very good conversations” are happening with Tehran but the US won’t be “blackmailed” over the Strait of Hormuz.

