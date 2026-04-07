Űrvilágrekord született – Mostantól tényleg gondolkodhat az ember Hold-bázis építésében

Eddig szinte zökkenőmentesen zajlik minden az Artemis II-vel, csak kisebb fennakadások voltak. Például néhányszor elromlott az űrvécé, azt meg kellett javítani, egyszer-kétszer voltak kommunikációs kiesések, de úgy néz ki, hogy jelesre vizsgázik az Orion űrhajó Szabó Olivér Norton csillagász beszámolója szerint.

„Hétfőn megkerülték a Holdat, ott volt egy nagyobb kommunikációs kiesés, amikor a Hold a Föld és az űrhajó közé került, de pontosan, időben vissza is tért a kapcsolat, amint kibukkantak a Hold túloldalán, úgyhogy minden fantasztikusan, sőt talán még annál is jobban zajlik. Nagyon sok millió ember követi folyamatosan az eseményeket az interneten, azt lehet látni mindenfelé, hogy lelkesíti az embereket az esemény, és nem mellesleg rengeteg tudományos eredmény is érkezik” – részletezte.

Rekordot is döntöttek az űrhajósok, mivel soha ilyen messze ember még nem járt a Földtől, mint most az Artemis II űrhajósai. Az Apollo 13 tartotta a korábbi rekordot, és ezt néhány száz kilométerrel döntötte meg az Artemis II, amikor több mint 6500 kilométer magasan elrepültek a küldetés tagjai a Hold fölött.

A Hold körüli utazás nagyon fontos előkészítése volt egy jövőbeni Holdra szállásnak; most tesztelik először emberrel azt az űrhajót, ami majd a Holdra viszi az embereket tervek szerint 2028-ban, vagyis e küldetés nélkül nem lesz Holdra szállás.

„Ez a négy űrhajós is többször kiemelte azt, hogy ők csak az első lépés, Christina Koch, az egyik küldetésspecialista fogalmazott nagyon szépen:

abban bízik, hogy el fogják felejteni majd az Artemis II-t, mert annyira hatalmas dolgokat készít elő, hogy azok majd várhatóan beárnyékolják ezt a küldetést.

Maguk az űrhajósok is ebben bíznak” – ecsetelte.

Már túl vagyunk a nagyjából 10 napos program felén. A folytatásban az Artemis II hazatér a Földre. A Holdon olyan pontokat is láttak, amelyet ember eddig nem, felfedeztek két új krátert is, ezek ráadásul még nem is voltak meg az Apollo-misszió idején.

„A következő időszakban, ha minden rendben megy, komolyabb manőverek, hajtóműgyújtás nélkül maguktól is visszatérnek a Föld légkörébe, és landolnak majd a Csendes-óceánon. Ezzel együtt természetesen folyamatosan végeznek méréseket, a tesztelés folytatódik, például nemrég egy-két szelep eltömődött, amit meg kell javítani, rá kell jönni a baj pontos okára, és ha minden rendben megy, tíz nappal az indítás után, tehát most hétvégén lesz a landolás” – rögzítette.

Hazatérés után hosszas elemzés vár az űrhajóra, illetve a begyűjtött adatokra is.

Utána az Artemis III kerül főszerepbe jövőre, Föld körüli teszteszközként – Hold-kompokkal dokkol majd az Orion űrhajó, szintén személyzettel a fedélzeten –, az Artemis IV pedig már leszállhat majd a Holdon 2028-ban.

Az élet nem áll meg, jön majd az Artemis V, VI és VII, és elkezdik kiépíteni az állandó holdi kutatóbázist is.