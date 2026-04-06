Ember még nem járt ilyen messze az űrben – rekordot döntött az Artemis–2 legénysége

Az Orion űrhajó négytagú legénysége – az amerikai Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover, valamint a kanadai Jeremy Hansen – megdöntötte az 1970-es Apollo 13-misszió 400 171 kilométeres rekordját és az elkövetkezendő órákban még távolabb fognak kerülni a Földtől.

Hansen úgy fogalmazott, hogy missziójukkal le akarták róni tiszteletüket elődjeik felé az emberes űrkutatásban. „Ezt a pillanatot választjuk, hogy kihívást intézzünk nemzedékünk és a következő nemzedék felé, biztosítva, hogy ez a rekord ne maradjon sokáig töretlenül” – hangsúlyozta.

A repülésirányító központ gratulált a négy űrhajósnak.

Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. — NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026

A küldetés során nemcsak a távolság volt mérföldkő: Brandon Lloyd, a NASA repülési igazgatója, Amy Dill, a kapszula kommunikátora és Brandon Borter, a parancsnoki és kezelési adatokért felelős tiszt is jelentős pillanatot élt át. Az illetékesek e-mailben elküldték a legénységnek azt a levelet, amelyről feltételezhető, hogy az emberiség történetének leghosszabb személyes üzenete – olvasható a NASA oldalán.

A rekord és a különleges üzenet egyaránt emlékezetessé teszi az Artemis–2 küldetést, amely nemcsak a tudományos és műszaki teljesítményt, hanem a személyes kapcsolatokat és a kommunikációt is új szintre emelte az űrkutatás történetében.

A floridai Kennedy Űrközpontból helyi idő szerint szerdán indulhattak el az Artemis II küldetésének tagjai az Orion űrhajó fedélzetén. Az Orion hétfőre virradóra érte el azt a pontot, ahol a Hold tömegvonzása nagyobb erővel hat az űrhajóra, mint a Földé.

A 10 napra tervezett út során az Orion megkerüli a Holdat, amelyről felvételeket készít, majd összesen több mint 2,3 millió kilométeres utat megtéve a Csendes-óceánon fog landolni az űrkapszula.

Az Orion a tervek szerint – magyar idő szerint – hajnali 01:02-kor kerül legközelebb a Holdhoz: 6550 kilométerre (4070 mérföldre). 01:07-kor eléri a Földtől mért maximális távolságát, körülbelül 406 600 kilométert (252 760 mérföld), majd 02.35-kor az Orion belép egy napfogyatkozásba.

Az Artemis–2 céljai között szerepel, hogy előkészítse az újabb Holdra szállást, ami az Amerikai Űrkutatási Hivatal (NASA) tervei szerint 2028-ban következhet be.

A holdmegkerülő manőver az alább követhetők élőben: