ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.4
usd:
330.41
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Az amerikai ûrkutatási vállalat, a NASA által közreadott, az Artemis II küldetés egyik amerikai tagja, Reid Wiseman által az Orion ûrhajó fedélzetérõl készített kép a Földrõl 2026. április 3-án, egy nappal a fellövésük után. A küldetés célja, hogy az alacsony Föld körüli pályát elsõként túllépve tíznapos ûrutazás alatt megkerüljék a Holdat.
Nyitókép: MTI/AP/NASA

Ember még nem járt ilyen messze az űrben – rekordot döntött az Artemis–2 legénysége

Infostart

Az Artemis–2 amerikai Hold-program űrhajósai hétfőn rekordot állítottak föl: minden korábbinál távolabb repültek a Földtől.

Az Orion űrhajó négytagú legénysége – az amerikai Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover, valamint a kanadai Jeremy Hansen – megdöntötte az 1970-es Apollo 13-misszió 400 171 kilométeres rekordját és az elkövetkezendő órákban még távolabb fognak kerülni a Földtől.

Hansen úgy fogalmazott, hogy missziójukkal le akarták róni tiszteletüket elődjeik felé az emberes űrkutatásban. „Ezt a pillanatot választjuk, hogy kihívást intézzünk nemzedékünk és a következő nemzedék felé, biztosítva, hogy ez a rekord ne maradjon sokáig töretlenül” – hangsúlyozta.

A repülésirányító központ gratulált a négy űrhajósnak.

A küldetés során nemcsak a távolság volt mérföldkő: Brandon Lloyd, a NASA repülési igazgatója, Amy Dill, a kapszula kommunikátora és Brandon Borter, a parancsnoki és kezelési adatokért felelős tiszt is jelentős pillanatot élt át. Az illetékesek e-mailben elküldték a legénységnek azt a levelet, amelyről feltételezhető, hogy az emberiség történetének leghosszabb személyes üzenete – olvasható a NASA oldalán.

A rekord és a különleges üzenet egyaránt emlékezetessé teszi az Artemis–2 küldetést, amely nemcsak a tudományos és műszaki teljesítményt, hanem a személyes kapcsolatokat és a kommunikációt is új szintre emelte az űrkutatás történetében.

A floridai Kennedy Űrközpontból helyi idő szerint szerdán indulhattak el az Artemis II küldetésének tagjai az Orion űrhajó fedélzetén. Az Orion hétfőre virradóra érte el azt a pontot, ahol a Hold tömegvonzása nagyobb erővel hat az űrhajóra, mint a Földé.

A 10 napra tervezett út során az Orion megkerüli a Holdat, amelyről felvételeket készít, majd összesen több mint 2,3 millió kilométeres utat megtéve a Csendes-óceánon fog landolni az űrkapszula.

Az Orion a tervek szerint – magyar idő szerint – hajnali 01:02-kor kerül legközelebb a Holdhoz: 6550 kilométerre (4070 mérföldre). 01:07-kor eléri a Földtől mért maximális távolságát, körülbelül 406 600 kilométert (252 760 mérföld), majd 02.35-kor az Orion belép egy napfogyatkozásba.

Az Artemis–2 céljai között szerepel, hogy előkészítse az újabb Holdra szállást, ami az Amerikai Űrkutatási Hivatal (NASA) tervei szerint 2028-ban következhet be.

A holdmegkerülő manőver az alább követhetők élőben:

Kezdőlap    Tudomány    Ember még nem járt ilyen messze az űrben – rekordot döntött az Artemis–2 legénysége

nasa

hold

világűr

artemis-2

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 6. 06:20
Kimutatták: sok nő a gyereknevelés előszobájaként tekint a kutyatartásra
2026. április 5. 14:48
Robotikus eszközök segítik a gyerekeket a Pető András Karon a Semmelweis Egyetemen
×
×