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A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntőjében játszott Portugália - Franciaország mérkőzés előtt a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Vb-nyitány ide vagy oda, van, aki még felkészülési meccset játszik – sport a tévében

Infostart / MTI

Például Portugália és Anglia is, igaz, nem ők kezdik a tornát csütörtökön. Mutatjuk a teljes szerdai tévés sportkínálatot.

M4 Sport

15.40: Országúti kerékpár, Tour Auvergne Rhone-Alpes körverseny, 4. szakasz

20.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Oslo

Duna World

19.00: Vízilabda, női Bajnokok Ligája, elődöntő, FTC-Telekom - CN Sant Andreu

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Cleveland Guardians-New York Yankees

Eurosport 1

15.20: Országúti kerékpár, Tour Auvergne Rhone-Alpes körverseny, 4. szakasz

17.15: Országúti kerékpár, Franco-Belge Cup, férfiak

18.30: Autósport, Le Mans-i 24 órás verseny, selejtező

21.45: Autósport, Le Mans-i 24 órás verseny, második szabadedzés

Eurosport 2

13.45: Autósport, Le Mans-i 24 órás verseny, első szabadedzés

Spíler 1

21.50: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Anglia-Costa Rica

Spíler 2

21.35: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Portugália-Nigéria

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Kezdőlap    Sport    Vb-nyitány ide vagy oda, van, aki még felkészülési meccset játszik – sport a tévében

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Gál Katalin
a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete elnök-igazgatója
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