Vb-nyitány ide vagy oda, van, aki még felkészülési meccset játszik – sport a tévében

M4 Sport
15.40: Országúti kerékpár, Tour Auvergne Rhone-Alpes körverseny, 4. szakasz
20.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Oslo
Duna World
19.00: Vízilabda, női Bajnokok Ligája, elődöntő, FTC-Telekom - CN Sant Andreu
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Cleveland Guardians-New York Yankees
Eurosport 1
15.20: Országúti kerékpár, Tour Auvergne Rhone-Alpes körverseny, 4. szakasz
17.15: Országúti kerékpár, Franco-Belge Cup, férfiak
18.30: Autósport, Le Mans-i 24 órás verseny, selejtező
21.45: Autósport, Le Mans-i 24 órás verseny, második szabadedzés
Eurosport 2
13.45: Autósport, Le Mans-i 24 órás verseny, első szabadedzés
Spíler 1
21.50: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Anglia-Costa Rica
Spíler 2
21.35: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Portugália-Nigéria