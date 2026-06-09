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A világ egyik legnagyobb repülőgépe, az Antonov-124 éppen landol egy repülőtéren.
Nyitókép: Unsplash

Napi szinten jár Budapestre a világ egyik legnagyobb repülőgépe – de vajon miért?

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ELŐZMÉNYEK

Hétfőn már a harmadik egymást követő napon landolt Budapesten az ukrán óriásrepülő, az Antonov-124 Ruszlán. A gigantikus teherszállító repülő a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről indul tovább, miközben továbbra sem tudni, milyen rakomány miatt érkezik sorozatban Ferihegyre.

Az ukrán Antonov-124 Ruszlán teherszállító repülőgép immár harmadik egymást követő napon fordul meg Budapesten – írja a vg.hu.

A világ legnagyobb sorozatban gyártott teherszállító repülőgépei közé tartozó óriás hétfőn ismét a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről indul tovább, miután szombaton és vasárnap is Ferihegyen járt. A gép rakományáról nincs információ, ám az A-124-esek rendszerint olyan túlméretes vagy rendkívül értékes szállítmányokat mozgatnak, amelyek hagyományos teherszállító repülőgépekkel nem, vagy csak nehezen lennének szállíthatók.

A repülőket figyelő oldalak adatai alapján az UR–82029 lajstromjelű Antonov szombaton Lipcséből érkezett Budapestre, míg a vasárnapi útvonal alapján az észtországi Amari légitámaszpont szerepelt kiindulási pontként.

Az Antonov-124-es több mint 120 tonna rakomány szállítására képes, és rendszeresen alkalmazzák energetikai berendezések, ipari gépsorok, katonai felszerelések, helikopterek vagy egyéb speciális szállítmányok mozgatására. Éppen ezért minden olyan eset, amikor több egymást követő napon is ugyanaz a gép fordul meg egy repülőtéren, találgatásokra ad okot – írja a lap.

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Kezdőlap    Belföld    Napi szinten jár Budapestre a világ egyik legnagyobb repülőgépe – de vajon miért?

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