2026. március 19. csütörtök
Mesterséges intelligenciát használó nő szemüvegben / Woman using artificial intelligence technology on laptop with glasses reflection.
Nyitókép: Maria Korneeva/Getty Images

Így ismerhetjük fel az MI-generált képeket

A közösségi médiában megjelenő MI-generált képek az érzelmi megtévesztés mesterei.

Gépi segítség nélkül, az árulkodó vizuális jelek értelmezésével is beazonosíthatóak a mesterséges intelligencia által generált képek – állapította meg a Corvinus Egyetem friss tanulmánya, melyről a 24.hu számolt be.

A tanulmány a Computers in Human Behavior című folyóirat márciusi számában jelent meg. Szerzője, Miskolczi Márk arra kereste a választ, hogy a közösségi média felhasználói miért hisznek olyan képeknek is, amelyeket valójában mesterséges intelligencia készített – olvasható a cikkben.

Az eredmények szerint az MI-generált képek akkor hatékonyak főleg, ha érzelmekre építenek, és több kognitív torzítást is egyszerre aktiválnak. Ez erősebb és nehezebben kivédhető meggyőző hatást kelt, mint az egyszerű félretájékoztatás. A felhasználók ugyanis gyakran úgynevezett kognitív heurisztikákra, tehát mentális egyszerűsítésekre támaszkodnak, amikor egy online képet gyorsan értelmeznek. Azonban az érzelmi hatás sok esetben elaltatja a megtévesztett felhasználók éberségét, felülírja kritikai gondolkodásukat, mindez pedig növeli a manipuláció kockázatát.

A kutató 146 olyan képet azonosított, amelyek nagy valószínűséggel MI-vel készültek, és elemezte a kapcsolódó, több mint kilencezer Facebook-kommentet. A képeket speciális vizuális jelek figyelembevételével szűrte ki, majd pedig egy online MI-detektorral is ellenőrizte. Az intő vizuális jegyek listájában szerepelnek a szokatlan számú ujjak, az olvashatatlan szövegek, a lebegő tárgyak, és az irreálisan sima textúrák is.

A következő jelekre kell figyelni, hogy felfedezhessük a képek MI-generált mivoltát:

  1. anatómiai pontatlanságok
  2. aszimmetria és furcsaságok az arcon
  3. problémák a tárgyaknál és a környezetben
  4. természetellenes textúrák
  5. a fizika és a gravitáció figyelmen kívül hagyása
  6. szövegekkel és betűkkel kapcsolatos problémák
  7. a szimmetria eltúlzása
  8. hibák a tömeg- és csoportjelenetekben

A tanulmány szerzője hozzáteszi, hogy a közösségi médiában megjelenő MI-képek az érzelmi megtévesztés mesterei. A területet sürgősen szabályozni kell emiatt, így elengedhetetlen a közösségi médiában a mesterséges intelligencia által generált tartalmak kötelező jelölése is. Továbbá minden generáció körében fejleszteni kell a digitális írástudást is.

Mint a cikkben írják, az MI-képek leggyakoribb témái a nosztalgia és az együttérzést kiváltó történetek. Így például gyakran jelentek meg idős emberekről, a vidéki életről, vagy pedig a családi kötelékekről szóló jelenetek. Emellett a nehéz helyzetben lévő gyerekekről, az elfeledett születésnapokról és a különleges hobbikról szóló képek is népszerűek voltak. Továbbá a vallási és spirituális motívumok is gyakran előfordultak.

Több kognitív torzítást is aktiválhatnak ezek a képek, így a megerősítési torzítást, a lehorgonyzást, az ismerősségi hatást és a csoportgondolkodást is. A nosztalgikus témák a megerősítési torzítást használják ki a pozitív asszociációk kiváltására, a lehorgonyzás pedig felerősíti a kezdeti érzelmi hatást. A vizsgált felhasználók többsége hitelesnek fogadta el a képeket, reakcióikban a legtöbbször empátia, nosztalgia, illetve csodálat jelent meg. Sokan próbáltak vigaszt nyújtani a kép szereplőinek, illetve személyes történeteket is megosztottak. A mesterséges tartalmak körül továbbá gyakran automatizált fiókok jelentek meg. Ezek inspiráló üzenetekkel, vallási jókívánságokkal, továbbá születésnapi köszöntésekkel erősítették a posztok hitelességének látszatát – olvasható a cikkben.

Még a képek hitelessége iránt szkeptikusok között is nagy arányban voltak a botok kommentjeit emberi hozzászólásként értelmezők

– teszik hozzá a tanulmányban.

A szintén MI-generált kommenteket a következő szempontok alapján lehet felismerni: túl gyakori, túl gyors posztolás szokatlan időpontokban, egyidejű azonos tevékenység több oldalon vagy csoportban, ismétlődő, sablonos, illetve a kontextust figyelmen kívül hagyó megfogalmazás, a személyre szabott interakció hiánya. Mint írják, ezen felül az is gyanús lehet, ha a kapcsolódó profilhoz tartozó információk túl általánosak, gyanúsak, továbbá a profilkép nem illik a profilhoz, és kevés barát, követő tartozik hozzá.

Ez tartja a lelket az olajpiacban – szakértői forgatókönyvek a Hormuzi-szoros jövője ügyében
A Hormuzi-szoros lezárása a globális olajtermelés mintegy 15 százalékát és a cseppfolyósított földgáztermelés ötödét érinti; Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa szerint a gázpiac képes alkalmazkodni a helyzethez, az olajpiac azonban nem. Úgy látja, ha az ígért 4-5 hétnél tovább húzódik az iráni konfliktus, akkor akár el is szabadulhat a pánik, és soha nem látott magasságokba emelkedhet a kőolaj ára.
Ideiglenesen korlátozták a Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt – közölték szerdán a vállalatok.
 

Üzemanyag: drámai bejelentést tett a szlovák miniszterelnök

Elképesztő szerencséjének köszönheti az új iráni vezető, hogy túlélte a rakétacsapást

Irán: „monarchista összeesküvés” sejtjeit számolták fel, kivégeztek egy svédet is

Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
Nem is gondolnánk, ki kaszál hatalmasat az ukrajnai háborún

Az amerikai hírszerzés szerint Észak-Korea devizabevételei a 2018-ban bevezetett átfogó szankciók óta nem látott szintre emelkedtek, elsősorban a kiberbűnözésnek és az Oroszországnak történő fegyverszállításoknak köszönhetően - írta a Bloomberg.

Lángokban áll a világ legnagyobb gázközpontja: óriási a káosz, mi lesz így az energiaárakkal?

Irán rakétacsapást mért Katar legfontosabb cseppfolyósított földgáz-feldolgozó központjára, a Ras Laffan ipari komplexumra, súlyos károkat okozva.

Trump says US will 'massively blow up' major Iranian gas field if Iran attacks Qatar again

The US "knew nothing" about an Israeli attack on the South Pars gas field, the US president says, but warns Tehran against further retaliation.

2026. március 19. 07:12
Súlyosabb egészségügyi következményei is lehetnek az inzulinrezisztenciának, mint korábban gondolták
2026. március 19. 06:12
Egy apró dinoszaurusz csontjai formálhatják át, amit eddig a fejlődésükről tudni véltünk
×
×