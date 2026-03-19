Így ismerhetjük fel az MI-generált képeket

Gépi segítség nélkül, az árulkodó vizuális jelek értelmezésével is beazonosíthatóak a mesterséges intelligencia által generált képek – állapította meg a Corvinus Egyetem friss tanulmánya, melyről a 24.hu számolt be.

A tanulmány a Computers in Human Behavior című folyóirat márciusi számában jelent meg. Szerzője, Miskolczi Márk arra kereste a választ, hogy a közösségi média felhasználói miért hisznek olyan képeknek is, amelyeket valójában mesterséges intelligencia készített – olvasható a cikkben.

Az eredmények szerint az MI-generált képek akkor hatékonyak főleg, ha érzelmekre építenek, és több kognitív torzítást is egyszerre aktiválnak. Ez erősebb és nehezebben kivédhető meggyőző hatást kelt, mint az egyszerű félretájékoztatás. A felhasználók ugyanis gyakran úgynevezett kognitív heurisztikákra, tehát mentális egyszerűsítésekre támaszkodnak, amikor egy online képet gyorsan értelmeznek. Azonban az érzelmi hatás sok esetben elaltatja a megtévesztett felhasználók éberségét, felülírja kritikai gondolkodásukat, mindez pedig növeli a manipuláció kockázatát.

A kutató 146 olyan képet azonosított, amelyek nagy valószínűséggel MI-vel készültek, és elemezte a kapcsolódó, több mint kilencezer Facebook-kommentet. A képeket speciális vizuális jelek figyelembevételével szűrte ki, majd pedig egy online MI-detektorral is ellenőrizte. Az intő vizuális jegyek listájában szerepelnek a szokatlan számú ujjak, az olvashatatlan szövegek, a lebegő tárgyak, és az irreálisan sima textúrák is.

A következő jelekre kell figyelni, hogy felfedezhessük a képek MI-generált mivoltát:

anatómiai pontatlanságok aszimmetria és furcsaságok az arcon problémák a tárgyaknál és a környezetben természetellenes textúrák a fizika és a gravitáció figyelmen kívül hagyása szövegekkel és betűkkel kapcsolatos problémák a szimmetria eltúlzása hibák a tömeg- és csoportjelenetekben

A tanulmány szerzője hozzáteszi, hogy a közösségi médiában megjelenő MI-képek az érzelmi megtévesztés mesterei. A területet sürgősen szabályozni kell emiatt, így elengedhetetlen a közösségi médiában a mesterséges intelligencia által generált tartalmak kötelező jelölése is. Továbbá minden generáció körében fejleszteni kell a digitális írástudást is.

Mint a cikkben írják, az MI-képek leggyakoribb témái a nosztalgia és az együttérzést kiváltó történetek. Így például gyakran jelentek meg idős emberekről, a vidéki életről, vagy pedig a családi kötelékekről szóló jelenetek. Emellett a nehéz helyzetben lévő gyerekekről, az elfeledett születésnapokról és a különleges hobbikról szóló képek is népszerűek voltak. Továbbá a vallási és spirituális motívumok is gyakran előfordultak.

Több kognitív torzítást is aktiválhatnak ezek a képek, így a megerősítési torzítást, a lehorgonyzást, az ismerősségi hatást és a csoportgondolkodást is. A nosztalgikus témák a megerősítési torzítást használják ki a pozitív asszociációk kiváltására, a lehorgonyzás pedig felerősíti a kezdeti érzelmi hatást. A vizsgált felhasználók többsége hitelesnek fogadta el a képeket, reakcióikban a legtöbbször empátia, nosztalgia, illetve csodálat jelent meg. Sokan próbáltak vigaszt nyújtani a kép szereplőinek, illetve személyes történeteket is megosztottak. A mesterséges tartalmak körül továbbá gyakran automatizált fiókok jelentek meg. Ezek inspiráló üzenetekkel, vallási jókívánságokkal, továbbá születésnapi köszöntésekkel erősítették a posztok hitelességének látszatát – olvasható a cikkben.

Még a képek hitelessége iránt szkeptikusok között is nagy arányban voltak a botok kommentjeit emberi hozzászólásként értelmezők

– teszik hozzá a tanulmányban.

A szintén MI-generált kommenteket a következő szempontok alapján lehet felismerni: túl gyakori, túl gyors posztolás szokatlan időpontokban, egyidejű azonos tevékenység több oldalon vagy csoportban, ismétlődő, sablonos, illetve a kontextust figyelmen kívül hagyó megfogalmazás, a személyre szabott interakció hiánya. Mint írják, ezen felül az is gyanús lehet, ha a kapcsolódó profilhoz tartozó információk túl általánosak, gyanúsak, továbbá a profilkép nem illik a profilhoz, és kevés barát, követő tartozik hozzá.