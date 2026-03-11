ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.03
usd:
330.5
bux:
124570
2026. március 11. szerda Szilárd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
könyv olvasás irodalom
Nyitókép: Pixabay

Különös veszélye tárul fel a mesterséges intelligenciának

Infostart

Üres könyvvel tiltakoztak írók, mert az MI ellopja a műveiket.

Több ezer szerző, köztük Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory és Richard Osman üres könyvvel tiltakozott az ellen, hogy a Mesterséges Intelligencia cégek engedély nélkül használják fel a műveiket. A Don’t Steal This Book (Ne lopd el ezt a könyvet) című kötetben nem található más, csak mintegy tízezer író nevének a listája – írja a hvg.hu.

A mű példányait a londoni könyvvásár látogatói között osztják szét, egy héttel az előtt, hogy a brit kormány közzétenné a szerzői jogi törvény javasolt módosításainak gazdasági költségeiről szóló értékelését. Nagy-Britanniában komoly felháborodást váltott ki a lehetőség, hogy a szerzők műveit MI-cégek használhatják fel az engedélyük nélkül.

A könyv szervezője, Ed Newton-Rex, zeneszerző és a művészek szerzői jogainak védelméért küzdő aktivista szerint az MI-ipar „lopott alkotásokra épül, amelyeket engedély és fizetés nélkül vettek át”.

Szerinte ennek a bűncselekménynek áldozatai is vannak: azok az emberek, akiknek a munkáival az MI-t fejlesztik, miközben megfosztják őket a megélhetésüktől. „A kormánynak védenie kell az Egyesült Királyság kreatív szakembereit, és el kell utasítania annak legalizálását, hogy az AI-cégek ellopják a kreatív alkotásokat” – hangsúlyozta Ed Newton-Rex.

Kezdőlap    Külföld    Különös veszélye tárul fel a mesterséges intelligenciának

szerzői jog

mesterséges intelligencia

irodalmi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Exkluzív – Kiderült, miért nem kap a fél ország MVM-számlákat, de már nem kell sokat várni

Exkluzív – Kiderült, miért nem kap a fél ország MVM-számlákat, de már nem kell sokat várni

Az InfoRádiót több hallgató is arról értesítette, hogy januárban és februárban sem postán, sem applikáción keresztül nem kaptak gázszámlát az MVM-től. Az érintettek azt állítják, hogy tájékoztatást sem kaptak az okokról.
 

Az Öböl-háború súlyosan veszélyeztetheti az európai gázellátást is

Így fest most a tankolás Magyarországon európai összehasonlításban

Átadták a Mol-INA kőolajfinomítóját Fiuméban

Baljós jelentés készült, az Egyesült Államok olajtartaléka is veszélyben lehet

A Bayern lezárta az olaszok szezonbeli BL-szereplését, a visszavágó csak formalitás

A Bayern lezárta az olaszok szezonbeli BL-szereplését, a visszavágó csak formalitás

A Bayern München formalitássá tette az Atalanta elleni hazai visszavágót (6–1), az Atletico Madrid jelentős előnyt szerzett a Tottenham ellen (5–2), a Newcastle döntetlent játszott a Barcelonával szemben (1–1).
 

A Galatasaray megint legyőzte a Liverpoolt

Kylian Mbappé két tűz között

Operatív igazgató: nem kell a háborúk miatt elhalasztani a 2026-os labdarúgó vb-t

Léptek az ausztrál hatóságok az iráni női focicsapat öt tagjának ügyében

VIDEÓ
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.11. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megijedt a forint a Hormuzi-szoros aláaknázásától

Megijedt a forint a Hormuzi-szoros aláaknázásától

A forint árfolyamát egész nap jelentős kilengések jellemezték, mostanra azonban érezhetően erősebb szintre került. A reggeli erősödés mögött elsősorban Donald Trump amerikai elnök hétfő esti, Iránnal kapcsolatos kijelentései álltak, később pedig az MNB devizatartalékait érintő döntés növelte meg a piaci volatilitást. Estére a forint is reagált arra a hírre, hogy az amerikai hírszerzés szerint Irán lépéseket tehet a Hormuzi-szoros aláaknázására.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva szigorítást vezettek be az üzemanyagárstop szabályainál: aki ilyen kútnál tankolna, annak nem lesz védett az ár

Durva szigorítást vezettek be az üzemanyagárstop szabályainál: aki ilyen kútnál tankolna, annak nem lesz védett az ár

A szabályok betartását az adó- és vámhatóság mellett immár a rendőrség is felügyelheti.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches new strikes at Iran and Lebanon, as US says it has hit 16 Iranian mine-laying ships

Israel launches new strikes at Iran and Lebanon, as US says it has hit 16 Iranian mine-laying ships

Meanwhile, the UAE says its air defence systems are responding to a "missile threat".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 10. 21:56
Horvátország komoly kártérítést köteles fizetni a Molnak
2026. március 10. 21:12
Hatalmas járványt is hozhat az iráni háború
×
×