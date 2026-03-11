Különös veszélye tárul fel a mesterséges intelligenciának

Több ezer szerző, köztük Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory és Richard Osman üres könyvvel tiltakozott az ellen, hogy a Mesterséges Intelligencia cégek engedély nélkül használják fel a műveiket. A Don’t Steal This Book (Ne lopd el ezt a könyvet) című kötetben nem található más, csak mintegy tízezer író nevének a listája – írja a hvg.hu.

A mű példányait a londoni könyvvásár látogatói között osztják szét, egy héttel az előtt, hogy a brit kormány közzétenné a szerzői jogi törvény javasolt módosításainak gazdasági költségeiről szóló értékelését. Nagy-Britanniában komoly felháborodást váltott ki a lehetőség, hogy a szerzők műveit MI-cégek használhatják fel az engedélyük nélkül.

Today, we're publishing Don't Steal This Book - a (mostly) empty book from almost 10,000 authors, protesting the theft of their work by AI companies.



The UK government is considering upending copyright law to benefit AI companies. Don’t Steal This Book urges them not to.



Apart… pic.twitter.com/ttw368RJbp — Ed Newton-Rex (@ednewtonrex) March 10, 2026

A könyv szervezője, Ed Newton-Rex, zeneszerző és a művészek szerzői jogainak védelméért küzdő aktivista szerint az MI-ipar „lopott alkotásokra épül, amelyeket engedély és fizetés nélkül vettek át”.

Szerinte ennek a bűncselekménynek áldozatai is vannak: azok az emberek, akiknek a munkáival az MI-t fejlesztik, miközben megfosztják őket a megélhetésüktől. „A kormánynak védenie kell az Egyesült Királyság kreatív szakembereit, és el kell utasítania annak legalizálását, hogy az AI-cégek ellopják a kreatív alkotásokat” – hangsúlyozta Ed Newton-Rex.