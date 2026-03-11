Különös veszélye tárul fel a mesterséges intelligenciának

Több ezer szerző, köztük Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory és Richard Osman üres könyvvel tiltakozott az ellen, hogy a Mesterséges Intelligencia cégek engedély nélkül használják fel a műveiket. A Don’t Steal This Book (Ne lopd el ezt a könyvet) című kötetben nem található más, csak mintegy tízezer író nevének a listája – írja a hvg.hu.
A mű példányait a londoni könyvvásár látogatói között osztják szét, egy héttel az előtt, hogy a brit kormány közzétenné a szerzői jogi törvény javasolt módosításainak gazdasági költségeiről szóló értékelését. Nagy-Britanniában komoly felháborodást váltott ki a lehetőség, hogy a szerzők műveit MI-cégek használhatják fel az engedélyük nélkül.
Today, we're publishing Don't Steal This Book - a (mostly) empty book from almost 10,000 authors, protesting the theft of their work by AI companies.— Ed Newton-Rex (@ednewtonrex) March 10, 2026
The UK government is considering upending copyright law to benefit AI companies. Don’t Steal This Book urges them not to.
Apart… pic.twitter.com/ttw368RJbp
A könyv szervezője, Ed Newton-Rex, zeneszerző és a művészek szerzői jogainak védelméért küzdő aktivista szerint az MI-ipar „lopott alkotásokra épül, amelyeket engedély és fizetés nélkül vettek át”.
Szerinte ennek a bűncselekménynek áldozatai is vannak: azok az emberek, akiknek a munkáival az MI-t fejlesztik, miközben megfosztják őket a megélhetésüktől. „A kormánynak védenie kell az Egyesült Királyság kreatív szakembereit, és el kell utasítania annak legalizálását, hogy az AI-cégek ellopják a kreatív alkotásokat” – hangsúlyozta Ed Newton-Rex.