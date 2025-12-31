Befolyásolhatja a vércsoportunk a várható élettartamunkat? – új kutatások jelentek meg

Már számos nemzetközi kutatás igazolja, hogy a vércsoport kulcsszerepet játszik az immunrendszer működésében, a betegségekkel szembeni ellenállásban és a várható élettartamban is. Tudósok megfigyelték, hogy a vércsoport befolyásolja az interferon-termelést, ami véd bizonyos vírusfertőzések ellen. Ez megmagyarázhatja, miért vészelnek át egyesek könnyebben fertőzéseket, míg mások gyakrabban betegednek meg, vagy nehezebben épülnek fel – írja az Origo.

A vérben lévő antitestek és a vörösvértestek sajátosságai minden vércsoportnál eltérnek. Ezek az apró különbségek pedig hosszú távon komoly hatással lehetnek az egészségünkre. A kutatások során világossá vált: nincs tökéletes vércsoport, mindegyik hordoz előnyöket és kockázatokat is.

A kutatások alapján a szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy egyes vércsoportoknál alacsonyabb a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, másoknál ritkábbak a fertőzések, de gyakoribbak bizonyos gyulladások, daganatos elváltozások.

A kutatók az alábbi megállapításokat hozták még nyilvánosságra:

vannak vércsoportok, amelyeknél gyakoribbak a megfázások és az anyagcsere-betegségek

másoknál magasabb a szívbetegségek és a vérrögképződés kockázata

egyes csoportok kevésbé hajlamosak fertőző betegségekre, viszont érzékenyebbek daganatos problémákra

a terhességgel összefüggő szövődmények esélye is eltérhet vércsoportonként

Ugyanakkor nemcsak az számít, mitől betegszünk meg, hanem az is, hogyan öregszünk. Több millió ember adatainak elemzése során kitűnt, hogy bizonyos vércsoportok aránya magasabb azok között, akik elkerülték a súlyos szív- és érrendszeri betegségeket, mentálisan frissek maradtak idősebb korban, később mutatták az öregedés klasszikus jeleit.

A Stanford Egyetem és más neves kutatóintézetek vizsgálatai azt is kimutatták, hogy az AB0-gén – amely a vércsoportot meghatározza – kapcsolatban áll az öregedési folyamatokkal, a gyulladásokkal és a krónikus betegségek kialakulásával.

Egy bizonyos vércsoportnál ritkábbnak bizonyultak a vérrögképződéssel járó problémák, alacsonyabb volt a stroke és a szívinfarktus kockázata, és kevesebb olyan molekulát találtak a vérben, amelyek gyulladásos folyamatokat indítanak el. A nullás vércsoportúaknál is előfordulhatnak problémák, például vérzési rendellenességek vagy terhességgel összefüggő magas vérnyomás. Más vércsoportok pedig más területeken élvezhetnek védelmet.