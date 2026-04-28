A párizsi Parc des Princes-ben a PSG és a Bayern játssza a 2026-os BL-tavasz első elődöntőjét.(Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)
ÉLŐ: Paris Saint-Germain–FC Bayern München 1–1

A párizsi Parc des Princes-ben a PSG és a Bayern játssza a 2026-os BL-tavasz első elődöntőjét.

A két csapat összeállítása. PSG: Szafonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery - D. Doué, Dembelé, Kvarachelija. Vitinha tehát vállalta a játékot.

Bayern: Neuer - Stanišić, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovics, Olise, Musiala, Luis Diaz - Kane

A Bayern kezdte jobban a mérkőzést, legalábbis a labdabirtoklást illetően. A bajorok hasonlóval próbálkoztak, mint az Atalanta és a Real Madrid elen idegenben.

A PSG hívei büntetőt reklamáltak Pavlovics szerelése után, de Dembelével szemben tökéletesen szerelt a szerb középpályás.

Büntetőhöz jutott az első félidő közepén a Bayern, Olise labdája Luis Diazhoz került, Pacho szabálytalankodott ellene. A tizenegyest Harry Kane higgadtan belőtte, PSG–Bayern 0–1.

Mind a két oldalon kimaradt egy helyzet, Olise és Dembélé is rontott.

Gyorsan jött a PSG válasza. Hvicsa Kvarachelija nagyon pontos lövéssel egyenlített, 1-1

Michael Olise elment Nuno Mendes mellett,Marquinhos sem tudott segíteni, de a labda kijött a kapufáról.

Már vezet a PSG! Ousmane Dembélé szögletből beívelt labdáját Joao Neves a kapuba fejelte, 2–1.

Cseh Tibor András: újfajta betegségek jelentek meg, változott a sertéshús ára is

Az afrikai sertéspestis még úgy is képes komoly piaci károkat okozni a magyar állattenyésztésnek, hogy megakadályozzák a betegség átterjedését a vadállományról a haszonállatokra – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Cseh Tibor András beszélt a helyzet megoldási lehetőségéről, valamint az itthon újnak számító, a szőlőt pusztító aranyszínű sárgaság nevű kór veszélyeiről, ahogy a NAK jövőjéről is.
 

Cseh Tibor András: meg kell emelni a Tisza vízszintjét, tavaly már Szolnok ivóvize is veszélybe került

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a leendő magyar miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.
 

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el

KDNP is közölte, kit jelölt alelnöknek az Országgyűlésbe

Gulyás Gergely: kivezethető a rendkívüli jogrend, megvan a bizottsági elnöki tisztségek pártelosztása

Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszolt a Fidesz választmányi ülése előtt

Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter

Orbán Viktor szerint egyelőre nincs döntés a Fidesz elnökének személyéről, parlamenti mandátumát pedig nem veszi át. Magyar Péter vagyonkimentési ügyekben sürgetett fellépést, miután a NAV Rogán Antal köréhez köthető milliárdos átutalásokat függesztett fel pénzmosás gyanúja miatt. Az uniós forrásokhoz való hozzáférés felgyorsítása lett a magyar–brüsszeli tárgyalások központi témája. A Fidesz–KDNP ellenzékbe kerülve 52 mandátummal alakítja meg frakcióit az új Országgyűlésben, miközben számos ismert politikus távozik.

Rossz hír jött Oroszországból, elzárják a csapot: hamarosan komoly veszélybe kerülhet az üzemanyag-ellátás

Május elsejével Oroszország leállítja a Barátság kőolajvezeték északi ágát. A lépés komoly kihívás elé állítja a német üzemanyag-ellátást.

King says UK and US partnership 'more important' than ever in US Congress address

The King tells lawmakers that the "challenges we face are too great for any one nation to bear alone".

2026. április 28. 21:17
Luka Modrićot megoperálták Milánóban – hogy lesz ebből vb-részvétel?
2026. április 28. 19:36
Csúnyán megsérült Kylian Mbappé, kérdésessé vált a szezonja
