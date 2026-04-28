ÉLŐ: Paris Saint-Germain–FC Bayern München 1–1

A két csapat összeállítása. PSG: Szafonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery - D. Doué, Dembelé, Kvarachelija. Vitinha tehát vállalta a játékot.

Bayern: Neuer - Stanišić, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovics, Olise, Musiala, Luis Diaz - Kane

A Bayern kezdte jobban a mérkőzést, legalábbis a labdabirtoklást illetően. A bajorok hasonlóval próbálkoztak, mint az Atalanta és a Real Madrid elen idegenben.

A PSG hívei büntetőt reklamáltak Pavlovics szerelése után, de Dembelével szemben tökéletesen szerelt a szerb középpályás.

Büntetőhöz jutott az első félidő közepén a Bayern, Olise labdája Luis Diazhoz került, Pacho szabálytalankodott ellene. A tizenegyest Harry Kane higgadtan belőtte, PSG–Bayern 0–1.

Mind a két oldalon kimaradt egy helyzet, Olise és Dembélé is rontott.

Gyorsan jött a PSG válasza. Hvicsa Kvarachelija nagyon pontos lövéssel egyenlített, 1-1

Michael Olise elment Nuno Mendes mellett,Marquinhos sem tudott segíteni, de a labda kijött a kapufáról.

Már vezet a PSG! Ousmane Dembélé szögletből beívelt labdáját Joao Neves a kapuba fejelte, 2–1.