Drámát akarnak, nem VAR-t – az angol másodosztályban is

Az angol másodosztályban szereplő klubok ellenzik a videobíró (VAR) bevetését a következő idényre.

A Championshipben a VAR-nak a Football Video Support (FSV) nevű – olcsóbb – változatát vezették volna be, amelynek révén az edzők vitathatják a játékvezetők döntéseit. A rendszer mérkőzésenként két visszajátszást biztosít az edzőknek, az események különböző kameraszögekből nézhetők vissza a pálya mellett elhelyezett monitoron.

A másodosztályban szereplő klubok többsége azonban elutasította a videórendszer használatát.

Angliában a 2019-es bevezetése óta rengetegen bírálják a VAR-t, egy nemrég végzett felmérés szerint a Premier League-klubok szurkolóinak háromnegyede ellenzi a használatát. A közvélemény-kutatásban csaknem nyolcezer drukker vett részt, s a válaszadók több mint 97 százaléka vélekedett úgy, hogy a VAR nem teszi élvezetesebbé a futballmérkőzéseket.