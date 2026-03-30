Katarzist akarnak, nem VAR-t – az angol szurkolók egyenes véleménye

Az angol szurkolók több mint hetvenöt százaléka nem támogatja a videobírók (VAR) további használatát a Premier League-ben, derült ki a Futballszurkolók Szövetségének (FSA) felméréséből.

A közvélemény-kutatást online végezték el február 26. és március 23. között, és az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő klubok csaknem nyolcezer szurkolója vett részt benne. Az egyöntetű eredmény mellett a megkérdezettek kilencvenegy százaléka azzal indokolta válaszát, hogy a VAR bevezetésével megszűnt a gólok megünneplésének spontán öröme.

„Ezek a megállapítások alátámasztják az FSA öt évvel korábbi felmérését, amelyben a szurkolók aggályaikat fejezték ki a VAR bevezetésével kapcsolatban” – mondta Thomas Concannon, az FSA Premier League hálózati vezetője, aki hozzátette, a felmérés eredményét megosztották a Premier League vezetőivel, és készek megvitatni a részleteket.

Két évvel korábban az élvonalban szereplő klubok a technológia által támogatott játékvezetői rendszer jelentős kritikája ellenére a VAR megtartása mellett szavaztak.