Lehet-e ilyen uszodában Eb? Sós Csaba kemény véleménye

Többen is előrébb tartanak a magyar úszók közül, mint tavaly ilyenkor – mondta az InfoRádióban Sós Csaba szövetségi kapitány a párizsi nemzetközi verseny után. A magyar versenyzők 1 arany-, 2 ezüst- és 4 bronzéremmel zárták a Giant Opent. Ugyanebben az uszodában rendezik majd az augusztusi Európa-bajnokságot is, vagyis néhány hónap múlva visszatérnek a francia fővárosba a magyar válogatott tagjai.

Sós Csaba elmondta: az év ezen szakaszában már mindenki elég komolyan veszi a versenyzést, amit jól bizonyít, hogy az Egyesült Államokban is ilyenkor rendezik az egyetemi bajnokságot külön a nőknek és külön a férfiaknak. Utóbbi esetében úgy fogalmazott, „gyakorlatilag erősebb mezőny, mint az olimpián”. Természetesen a magyar válogatott tagjai is rajtkőre állnak ebben a kiemelt időszakban, Párizsban pedig nemcsak a versenyzés volt a középpontban, meg akarták ismerni a helyszínt, hogy a nyári Eb előtt már legyenek tapasztalataik.

A szövetségi kapitány szerint a párizsi uszoda nagyon kicsinek tűnt, és vannak bizonyos kételyei, fenntartásai a nyári Eb-rendezéssel kapcsolatban. Bár a következő hónapokban lehetnek még átalakítások, például plusz mobil medencét is elhelyezhetnek a létesítményben, a szakvezető túl kis méretűnek tartja azokat a bemelegítő medencéket, amit a versenyzők használtak a múlt hétvégi versenyen. Az egyik ilyen a műugrók medencéje volt, a másik pedig egy nagyon szűk térben kialakított, néhány pályás, 25 méteres medence. Sós Csaba

nehezen tudja elképzelni, hogy 50 ország úszói számára elegendő lenne ez a tér, továbbá nagyon úgy tűnik, hogy sok nézővel sem lehet számolni, mert nagyon kicsik a lelátók is.

A szakvezető elmondása szerint a szálloda ugyan nincs messze az uszodától, de akkor is gyalog kell megtenniük ezt a távolságot az úszóknak naponta legalább kétszer, ami ugyancsak felvet kérdéseket a szervezéssel kapcsolatban. Sós Csaba azt tapasztalta a hétvégi Giant Openen, hogy nagyon meleg volt az uszodában, szerinte „túlfűtötték” a létesítményt, nem volt annyi oxigén, mint amennyihez más helyszíneken hozzászoktak a versenyzők. „Akadt azért itt elég dolog, amit észre kellett venni, de majd meglátjuk, hogy az Eb-re mit csinálnak ezzel az uszodával. Biztos, hogy nem így fog kinézni. A medence nyilván igen, és a nézőteret sem tudják máshova tenni.

Ez most így elég karcsú történet volt, de maga a verseny kifejezetten jól sikerült”

– magyarázta a szövetségi kapitány.

Kiemelte, hogy nagyon erős német és holland csapat érkezett a párizsi versenyre, továbbá a teljes francia élvonal, valamint a háromszoros olimpiai bajnok brit Adam Peaty is megmérettette magát. Ami pedig a magyar versenyzőket illeti, Zombori Gábor 400 méter vegyesen első lett. Sós Csaba az elért helyezésnél is fontosabbnak tartja, hogy viszonylag új elemeket is lehetett látni tőle, kicsit másképp versenyzett, mint korábban. Ezt mindképpen pozitívumnak tartja, ami szerinte jelentősen hozzájárult a győzelméhez. Hozzátette, hogy a többi magyar induló is több számban rajtkőre állt, és elég komoly eredményeket értek el. Úgy véli,

vannak olyan úszóink, akik előrébb tartanak most, mint tavaly ilyenkor.

Zombori Gábor teljesítményét látva elég jól érződik, hogy évről évre fejlődik Virth Balázs edző kezei alatt. A szövetségi kapitány szerint jó helyen van az Eb-bronzérmes úszó. Emlékeztetett, hogy a tavalyi, szingapúri vb-n 400 méter vegyesen a hatodik helyen végzett, „szép lassan lépked előre, ami ugyan nem olyan látványos, mint esetleg más úszók, világklasszisok esetében, de ott van ő is a világ élvonalában”. Sós Csaba kiemelte, hogy Zombori Gábor mindig megbízhatóan versenyez, jól is készül. A márciusi, veszprémi medencés hosszútávú ob-n 1500 méter gyorson elért nagyszerű időeredménye pedig előrevetítette, hogy jó szereplést lehet tőle várni a párizsi versenyen. „Amit mutat az edzéseken és a hazai versenyeken, annak felelt meg az, amit láttunk tőle Párizsban” – összegzett a szakvezető.