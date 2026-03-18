Dénes Ferenc: a szintet lépett Szoboszlai Dominik számára két komoly kísértés jön számításba

„Bevallom őszintén, amikor Szoboszlai Liverpoolba szerződött, azt nem mondom, hogy szkeptikus voltam, de kíváncsi voltam, mi lesz: nem voltam róla meggyőződve, hogy ennyire sikeres lesz. És minden várakozásomat felülmúlta” – mondta Dénes Ferenc sportközgazdász.

Egy olyan karrierben van benne, amire nagyon-nagyon kevesen mertek volna tippelni korábban. Liverpoolban nem csak hogy a forduló válogatottjába kerül be többször, hanem a szurkolók is abszolút mögötte állnak, és úgy tűnik meghatározó emberévé vált a Liverpoolnak, márpedig ha te a Liverpoolban meghatározó ember vagy, az nagyon-nagyon sokat ér – fogalmazott a szakértő.

A Transfermarkt értékelése szerint elérte a 100 millió eurót Szoboszlai értéke. A kérdésre, hogy másként kellene-e menedzselnie őt a klubnak, az aktuális menedzsernek, másrészt pedig a játékos saját menedzsmentjének, a sportközgazdász azt mondta: „senki sem olyan, hogy ne lehetne helyettesíteni, de Szoboszlai most tényleg úgy tűnik, hogy egy olyan felemelkedő sztár, akit komoly értéknek tekintenek, nemcsak Liverpoolban, hanem az angol futballban is”. Mint mondta,

komoly kísértés kettő lehetne számára: az egyik Szaúd-Arábia, a másik pedig a Real Madrid.

„A szaúdi projekt most szerintem éppen szétbombázás alatt van. A Real Madrid valóságos kihívás lehet” – véli Dénes Ferenc, aki szerint most jó tárgyalási pozícióban van Szoboszlai menedzsmentje.

„Bár nem hivatalos megkeresésről nem tudunk, de voltak utalások arra, hogy akár a Real is lehet célállomás, de más nem nagyon. Tehát ha őt meg akarja tartani a klub, akkor mélyebben a zsebébe kell nyúlnia egyik oldalon, a másik oldalon pedig a klubnak másképp kell menedzselni. Igen, döntést kell hozni, hogy

ha ő az a játékos, aki köré építik a következő időszak Liverpoolját, de legalábbis meghatározó embereként számítanak rá, akkor egészen más fizetés, bónuszok, elbánásmód jár Szoboszlainak.

Mindent a helyén kell kezelni. Azt olvasom, hogy komoly kritika tárgya, hogy Szoboszlai többnyire jobbhátvédként szerepelt, és olvastam az ő nyilatkozatát is. Teljesen elfogadja ezt a helyzetet, nem feltétlenül örül neki, de egy professzionális labdarúgó ott játszik, ahova az edzője beállítja. Tehát ha egy ilyen szerepkörben, jobbhátvédként tud ennyire sikeres lenni, akkor csak elgondolja az ember, hogy a saját szerepkörében, vagy amiben mi a válogatottban látjuk, milyen lenne – mondta Dénes Tamás.

És ha sikeresebb a liverpooli idény, bár a Bajnokok Ligájában még abszolút ott vannak, a kupában is, de a bajnokság elúszni látszik, és most éppen arra hajtanak, hogy a Bajnokok Ligájában odaérjenek a végére. Szóval,

ha egy sikeres idényben van a Liverpool, és abban tud meghatározó ember lenni, akkor ténylegesen azt gondolom, hogy világsztárként lehet emlegetni Szoboszlait

– mondta.

A sportközgazdász szerint ha a Modric-párhuzamot nézzük, ha azt a típusú karriert akarja kelet-európaiként befutni, akkor valószínűleg az a Real Madrid a célállomás.

„Egyébként is előbb-utóbb lesz egy ilyen típusú kérés, ha ugyanígy játszik Szoboszlai, és az a tippem, részt veszek én is ebben a nagy népi játékban, hogy előbb-utóbb Madridban fog kikötni” – fogalmazott.

Nyilván ehhez kell professzionalizmus a játékosoktól is, hiszen Madridban a Realban játszik Arda Güler, a török válogatott sztárja, aki éppen az előző hétvégén szerzett szenzációs gólt bő 70 méterről, és ők ketten Szoboszlaival azért nem kedvelik egymást... De a szakember szerint ez nem sokat jelent: ez egy munkaerőpiaci verseny is, amikor az emberek áltlaában racionálisan cselekszenek. Tehát

ha sok-sok pénzről van szó, és nem csak éppen aktuálisan egy fizetésről, hanem a jövőbeni márkaépítésről, akkor gyorsan békét tudnak kötni, legalábbis olyan szinten, hogy hatékony legyen az együttműködésük.

Lehet, hogy nem fognak együtt nyaralni, lehet, hogy a keresztelőre nem egymást hívják keresztapának, de az, hogy a pályán együtt kell dolgozniuk, az teljesen egyértelmű. Én tényleg hiszek a professzionalizmusban, hogy ott nincs mese, dolgozni kell, és mind a kettő a legjobbat fogja nyújtani. Tehát ha a másik jobb helyzetben lesz, és racionális egy passzt megadni vagy helyzetbe hozni, vagy együttműködni, akkor biztos, hogy meg fogják tenni. De ettől még egyelőre nagyon messze vannak – mondta Szoboszlai Dominik és a Real Madrid sokak által megtippelt jövőbeni kapcsolata ügyében Dénes Ferenc sportközgazdász az InfoRádióban.