ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.01
usd:
336.2
bux:
0
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntõjének Galatasaray-Liverpool elsõ mérkõzésén Isztambulban 2026. március 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Bozoglu

Dénes Ferenc: a szintet lépett Szoboszlai Dominik számára két komoly kísértés jön számításba

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

Ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik a horvát Luka Modrichoz hasonló kultikus futballsztár legyen, valószínűleg a Real Madridban kellene játszania – mondta az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász a Liverpool játékosáról. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb szabadrúgásgólja után sokadjára is bekerült az angol bajnoki forduló legjobbjai közé, ráadásul az értéke az egyik leghitelesebb becslés szerint már 100 millió euró.

„Bevallom őszintén, amikor Szoboszlai Liverpoolba szerződött, azt nem mondom, hogy szkeptikus voltam, de kíváncsi voltam, mi lesz: nem voltam róla meggyőződve, hogy ennyire sikeres lesz. És minden várakozásomat felülmúlta” – mondta Dénes Ferenc sportközgazdász.

Egy olyan karrierben van benne, amire nagyon-nagyon kevesen mertek volna tippelni korábban. Liverpoolban nem csak hogy a forduló válogatottjába kerül be többször, hanem a szurkolók is abszolút mögötte állnak, és úgy tűnik meghatározó emberévé vált a Liverpoolnak, márpedig ha te a Liverpoolban meghatározó ember vagy, az nagyon-nagyon sokat ér – fogalmazott a szakértő.

A Transfermarkt értékelése szerint elérte a 100 millió eurót Szoboszlai értéke. A kérdésre, hogy másként kellene-e menedzselnie őt a klubnak, az aktuális menedzsernek, másrészt pedig a játékos saját menedzsmentjének, a sportközgazdász azt mondta: „senki sem olyan, hogy ne lehetne helyettesíteni, de Szoboszlai most tényleg úgy tűnik, hogy egy olyan felemelkedő sztár, akit komoly értéknek tekintenek, nemcsak Liverpoolban, hanem az angol futballban is”. Mint mondta,

komoly kísértés kettő lehetne számára: az egyik Szaúd-Arábia, a másik pedig a Real Madrid.

„A szaúdi projekt most szerintem éppen szétbombázás alatt van. A Real Madrid valóságos kihívás lehet” – véli Dénes Ferenc, aki szerint most jó tárgyalási pozícióban van Szoboszlai menedzsmentje.

„Bár nem hivatalos megkeresésről nem tudunk, de voltak utalások arra, hogy akár a Real is lehet célállomás, de más nem nagyon. Tehát ha őt meg akarja tartani a klub, akkor mélyebben a zsebébe kell nyúlnia egyik oldalon, a másik oldalon pedig a klubnak másképp kell menedzselni. Igen, döntést kell hozni, hogy

ha ő az a játékos, aki köré építik a következő időszak Liverpoolját, de legalábbis meghatározó embereként számítanak rá, akkor egészen más fizetés, bónuszok, elbánásmód jár Szoboszlainak.

Mindent a helyén kell kezelni. Azt olvasom, hogy komoly kritika tárgya, hogy Szoboszlai többnyire jobbhátvédként szerepelt, és olvastam az ő nyilatkozatát is. Teljesen elfogadja ezt a helyzetet, nem feltétlenül örül neki, de egy professzionális labdarúgó ott játszik, ahova az edzője beállítja. Tehát ha egy ilyen szerepkörben, jobbhátvédként tud ennyire sikeres lenni, akkor csak elgondolja az ember, hogy a saját szerepkörében, vagy amiben mi a válogatottban látjuk, milyen lenne – mondta Dénes Tamás.

És ha sikeresebb a liverpooli idény, bár a Bajnokok Ligájában még abszolút ott vannak, a kupában is, de a bajnokság elúszni látszik, és most éppen arra hajtanak, hogy a Bajnokok Ligájában odaérjenek a végére. Szóval,

ha egy sikeres idényben van a Liverpool, és abban tud meghatározó ember lenni, akkor ténylegesen azt gondolom, hogy világsztárként lehet emlegetni Szoboszlait

– mondta.

A sportközgazdász szerint ha a Modric-párhuzamot nézzük, ha azt a típusú karriert akarja kelet-európaiként befutni, akkor valószínűleg az a Real Madrid a célállomás.

„Egyébként is előbb-utóbb lesz egy ilyen típusú kérés, ha ugyanígy játszik Szoboszlai, és az a tippem, részt veszek én is ebben a nagy népi játékban, hogy előbb-utóbb Madridban fog kikötni” – fogalmazott.

Nyilván ehhez kell professzionalizmus a játékosoktól is, hiszen Madridban a Realban játszik Arda Güler, a török válogatott sztárja, aki éppen az előző hétvégén szerzett szenzációs gólt bő 70 méterről, és ők ketten Szoboszlaival azért nem kedvelik egymást... De a szakember szerint ez nem sokat jelent: ez egy munkaerőpiaci verseny is, amikor az emberek áltlaában racionálisan cselekszenek. Tehát

ha sok-sok pénzről van szó, és nem csak éppen aktuálisan egy fizetésről, hanem a jövőbeni márkaépítésről, akkor gyorsan békét tudnak kötni, legalábbis olyan szinten, hogy hatékony legyen az együttműködésük.

Lehet, hogy nem fognak együtt nyaralni, lehet, hogy a keresztelőre nem egymást hívják keresztapának, de az, hogy a pályán együtt kell dolgozniuk, az teljesen egyértelmű. Én tényleg hiszek a professzionalizmusban, hogy ott nincs mese, dolgozni kell, és mind a kettő a legjobbat fogja nyújtani. Tehát ha a másik jobb helyzetben lesz, és racionális egy passzt megadni vagy helyzetbe hozni, vagy együttműködni, akkor biztos, hogy meg fogják tenni. De ettől még egyelőre nagyon messze vannak – mondta Szoboszlai Dominik és a Real Madrid sokak által megtippelt jövőbeni kapcsolata ügyében Dénes Ferenc sportközgazdász az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Dénes Ferenc: a szintet lépett Szoboszlai Dominik számára két komoly kísértés jön számításba

real madrid

liverpool

dénes ferenc

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Izrael azt állítja: megölte Irán biztonsági főnökét, aki gyakorlatilag az ország de facto vezetője volt. Irán megerősítette a halál tényét. A veterán Ali Laridzsani élete során több posztot is betöltött az államgépezetben és diplomataként is dolgozott. Elemzők szerint halála jelentősebb hatású, mint Hamenei ajatollah likvidálása.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új lendületet próbál adni az akadozó szabadkereskedelmi tárgyalásoknak az Európai Unió és Ausztrália, hiszen a megváltozott globális környezetben mindkét fél számára felértékelődött az együttműködés. Bár közeledés látható, a mezőgazdasági piacnyitás körüli viták továbbra is komoly akadályt jelentenek. A következő hetek tárgyalásai döntőek lehetnek abban, sikerül-e áttörést elérni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Pénzcentrum 2026. március 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The US military says it used "deep penetrator munitions" to hit the missile sites, as Tehran launches deadly strikes against Israel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 06:36
Robbie Keane: szenvedni fogunk
2026. március 17. 20:29
Korszakos siker – Kijutott a vb-re a magyar női kosárlabda-válogatott
×
×