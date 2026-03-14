Sportközgazdász: Szoboszlai Dominik klubszinten mindent elérhet, aranylabdás is lehet

Százmillió euróra ugrott Szoboszlai Dominik, az angol bajnok Liverpool magyar futballistájának értéke a Transfermarkt listája szerint. A magyar válogatott kapitánya 15 millió euró plusszal törhetett fel a mindössze 20 aktív labdarúgót számláló listára. A 25 éves középpályás aktuálisan a Liverpool második legértékesebb játékosa, csak Florian Wirtz előzi meg 110 millió euróval.

„Szoboszlai Dominik játéka olyan mértékben javult és olyannyira meghatározóvá vált a Liverpoolban, egy top bajnokság kiemelt csapatában, hogy nem számít meglepetésnek a 100 milliós érték elérése, de ennél is feljebb kerülhet” – mondta az InfoRádióban a sportközgazdász. Szabados Gábor eddig is biztos volt abban, hogy 100 millió euró alatt nem értékesítené magyar középpályását a Liverpool. Ezt erősítette meg most a Transfermarkt.

„Szoboszlai Dominik a világ egyik legerősebb csapatának meghatározó játékosa és még mindig nagyon fiatal, 25 éves. Minél több év maradt hátra egy játékos pályafutásából, annál több esély van arra, hogy anyagi hasznot termeljen a klubjának, így az értéke is nőni fog. A legértékesebb játékosok már fiatalon is a legjobbak közé tartoznak” – magyarázta.

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint Szoboszlai, az aranylabdás Luka Modric szintjére érhet fel, aki még 40 évesen is játszik a Milánban.

„Klubszinten Dominik gyakorlatilag bármit elérhet: többszörös Bajnokok Ligája- győztes, több bajnokság győztese, és akár aranylabdás is lehet, ez mind lehetséges a pályafutásában”

– jósolta Szabados Gábor hozzátéve, hogy ezekhez a sikerekhez a következő 10 évben fenn kell tartsa a mostani játéktudását és még tovább tudjon fejlődni a karrierje hátralévő részében.

Isak: mínusz 40 millió

Látványos értékcsökkenésről is beszámolt a Transfermarkt. A szintén Liverpoolban játszó Alexander Isaknak nagyon rosszul sikerült első szezonja a vörösöknél. Csak három gólt lőtt 16 mérkőzésen, kevesebb mint 800 percet töltött a pályán. Tavaly év végén súlyosan megsérült, szárkapocscsonttörést szenvedett és még az is kérdéses, hogy a szezon végén, májusban pályára léphet-e.

„Isak esetében a jelentős, 40 millió eurós értékcsökkentést az okozza, hogy egy top csapatba kerülve nem tudta hozni azt a szintet, amit elvártak tőle. Korábbi klubja, a Newcastle – ahol három év alatt mintegy 100 millió eurót nőtt az értéke – is meghatározó klub a Premier League-ben, de a Liverpool más szint. A bajnokság címvédője, a Bajnokok Ligája egyik esélyese, és Isak a vörösöknél még nem tudott kimagasló teljesítményt nyújtani. A súlyos sérülése balszerencsés, a piaci értéke emiatt is csökkent, de jelenleg a svéd támadó statisztikái nem mutatnak kimagasló teljesítmény” – magyarázta Szabados Gábor.