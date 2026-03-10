ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 10. kedd
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután berúgta a nyitógólt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában játszott Olympique Marseille-Liverpool F. C. mérkõzésen Marseille-ban 2026. január 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

Most Szoboszlai Dominik a legfontosabb a Liverpoolnak – megdupláznák a fizetését

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Miután a Liverpool 2032-ig meghosszabbította holland kulcsemberének, Ryan Gravenberchnek a szerződését, a klubnál a prioritás a Szoboszlai Dominikkal való megállapodás. A TeamTalk nevű portál úgy tudja, a Vörösök hajlandóak a szokásosnál is nagyobb fizetésemelésre.

A Liverpool FC szeretné még a nyár előtt meghosszabbítani a magyar középpályás 2023-ban öt évre kötött, tehát 2028-ig tartó szerződését.

A TeamTalk kiemeli, hogy

a klub vezetői készen állnak arra, hogy olyan ajánlatot tegyenek, amely Szoboszlai Dominikot a keret legjobban kereső játékosai közé emeli, de az összeg nem érné el Mohamed Szalah és Virigl van Dijk fizetését.

A holland csapatkapitány heti 350 000 fontot, az egyiptomi csatár heti 400 000 fontot kap. (Szalah esetében továbbra sem zárható ki, hogy a nyáron távozik.)

A következő csoportba tartozik, például, Florian Wirtz heti kétszázezerrel és Alexander isac 280 ezer fonttal, Szoboszlai Dominik fizetése a kettő közé emelkedhetne, nagyjából a heti 250 000 font környékére. Ez több mint a kétszerese a jelenlegi fizetésének.

A Liverpool azért is szeretné meghosszabbítani Szoboszlai Dominik szerződését, mert a sokoldalú középpályás iránt nagy az érdeklődés Spanyolországból is, a Real Madrid és az Atlético Madrid is szívesen szerződtetné (állítólag).

Más forrásokból is tudni lehet a Liverpool terveiről, a klub életében nagyon járta Liverpool Echo éppen Ryan Gravenberch ügyének lezárása után tért ki arra, hogy a következő nagy cél Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása. Az Echo kiemelte, hogy Szoboszlai kiemelkedően a keret legjobb játékosa a mostani idényben, s nagyon értékessé teszi sokoldalúsága is.

A transfermarkt.de nevű német portál a hét elején emelte meg Szoboszlai Dominik piaci értékét százmillió euróra. A középpályás ezzel a Premier League hetedik legdrágább játékosa lett, a s bekerült a világ legdrágább húsz játékosa közé.

Most Szoboszlai Dominik a legfontosabb a Liverpoolnak – megdupláznák a fizetését

liverpool fc

szerződés

szoboszlai dominik

Ellenzékiek búcsúja, ukrán támogatás elutasítása, új atomenergia-törvény – így zajlik a jelenlegi Országgyűlés utolsó napja

Ellenzékiek búcsúja, ukrán támogatás elutasítása, új atomenergia-törvény – így zajlik a jelenlegi Országgyűlés utolsó napja
Több ellenzéki politikus utoljára szólalt fel az Országgyűlésben: a mai a 2022–2026-os parlamenti ciklus utolsó plenáris ülése. Elfogadták az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot kedden. Továbbá módosították az atomenergia-törvényt, kihirdették a Béketanács alapokmányát, illetve két ügyben is felfüggesztették Hadházy Ákos mentelmi jogát.
 

Már biztos: csak öt párt listája közül lehet majd választani áprilisban

A kutyapárt szerint szándékosan és tömegesen támadják a jelöltjeiket a válaszási bizottságnál

További ötvenegy jelölt nyilvántartásba vételéről döntenek még a választási bizottságok

Fájó pontot ütött meg Ukrajna, az európai háborúra is kihat a közel-keleti konfliktus - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Fájó pontot ütött meg Ukrajna, az európai háborúra is kihat a közel-keleti konfliktus - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Ukrán jelentések szerint az ország ellen indított FPV drónok száma az elmúlt időszakban majd húsz százalékkal csökkent, hála annak, hogy az ukránok folyamatosan támadják az oroszok dróngyártó üzemeit. A közel-keleti harcok miatt egekbe szökő olaj és gázár az ukrán háborús gazdaságra is negatív hatással van. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Óriási blama lehet belőle, ha a piacok most hisznek Donald Trumpnak: komoly buktatók vannak még a gázárcsökkenés előtt

Óriási blama lehet belőle, ha a piacok most hisznek Donald Trumpnak: komoly buktatók vannak még a gázárcsökkenés előtt

A piaci szereplők továbbra is bizonytalanok.

'They hit hard last night, all you can see are cracks in the walls': People in Tehran on latest strikes

'They hit hard last night, all you can see are cracks in the walls': People in Tehran on latest strikes

After Tehran residents describe another night of attacks in the US-Israeli war with Iran, the Israeli military announces more strikes on the capital.

