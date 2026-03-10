Most Szoboszlai Dominik a legfontosabb a Liverpoolnak – megdupláznák a fizetését

A Liverpool FC szeretné még a nyár előtt meghosszabbítani a magyar középpályás 2023-ban öt évre kötött, tehát 2028-ig tartó szerződését.

A TeamTalk kiemeli, hogy

a klub vezetői készen állnak arra, hogy olyan ajánlatot tegyenek, amely Szoboszlai Dominikot a keret legjobban kereső játékosai közé emeli, de az összeg nem érné el Mohamed Szalah és Virigl van Dijk fizetését.

A holland csapatkapitány heti 350 000 fontot, az egyiptomi csatár heti 400 000 fontot kap. (Szalah esetében továbbra sem zárható ki, hogy a nyáron távozik.)

A következő csoportba tartozik, például, Florian Wirtz heti kétszázezerrel és Alexander isac 280 ezer fonttal, Szoboszlai Dominik fizetése a kettő közé emelkedhetne, nagyjából a heti 250 000 font környékére. Ez több mint a kétszerese a jelenlegi fizetésének.

A Liverpool azért is szeretné meghosszabbítani Szoboszlai Dominik szerződését, mert a sokoldalú középpályás iránt nagy az érdeklődés Spanyolországból is, a Real Madrid és az Atlético Madrid is szívesen szerződtetné (állítólag).

Más forrásokból is tudni lehet a Liverpool terveiről, a klub életében nagyon járta Liverpool Echo éppen Ryan Gravenberch ügyének lezárása után tért ki arra, hogy a következő nagy cél Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása. Az Echo kiemelte, hogy Szoboszlai kiemelkedően a keret legjobb játékosa a mostani idényben, s nagyon értékessé teszi sokoldalúsága is.

A transfermarkt.de nevű német portál a hét elején emelte meg Szoboszlai Dominik piaci értékét százmillió euróra. A középpályás ezzel a Premier League hetedik legdrágább játékosa lett, a s bekerült a világ legdrágább húsz játékosa közé.