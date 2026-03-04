„Sokkoló, amit ma nyújtottunk” – a Fradi nagy vereségbe szaladt bele a vízilabda-BL-ben

A Ferencváros 2023 májusa óta először kapott ki hazai környezetben rendes játékidőben, ebben az idényben ez volt a második veresége saját közönsége előtt, a Brescia a csoportkörben ötméteresek után diadalmaskodott. Az FTC a második fordulóban, március 25-én a német Waspo Hannover vendégeként ugrik medencébe.

A csoportból – amelynek még a horvát Mladost Zagreb a tagja – az első kettő jut a sorozat négyes döntőjébe.

Bajnokok Ligája, negyeddöntős kör, 1. forduló:

FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco (olasz) 9-13 (0-5, 3-2, 3-3 3-3)

gólszerzők: Mandic, Vámos, Di Somma 2-2, Varga Vi., Vigvári Ve., Argiropulosz 1-1, illetve Granados, Di Fulvio 3-3, Condemi 2, Cannella, Durik, Irving, Cassia, Buric 1-1

A telt házas Komjádi Uszodában vendégek kezdték jobban az összecsapást, Francesco Di Fulvio 21 másodperc után talált be akcióból, majd Alvaro Granados értékesített egy emberelőnyt. A zöld-fehérek csak a kapufa különböző oldalait találták el, Di Fulvio azonban passz nélkül bosszult meg a túloldalon egy kiállítást (0-3). Sztilianosz Argiropulosz újabb kapufája után Giacomo Cannella hajszálpontos lövése a lécről befelé vágódott, majd az FTC a lehető legrosszabbul fejezte be a negyedet azzal, hogy Vigvári Vendel emberelőnyben eladta a labdát, a megúszásból pedig Francesco Condemi talált be (0-5).

A második negyed első támadásából Dusan Mandic révén megszületett az első hazai gól, az olaszok azonban azonnal válaszoltak, és nem is tudta elkapni a fonalat a magyar bajnok, rengeteg volt a technikai hiba. Vámos Márton "dühből" eresztett el egy bombát, az olaszok viszont egy tökéletesen végigvitt emberelőny végén szereztek újabb gólt. Varga Vince kiváló átlövésével zárkózott az FTC, és a negyed hajrájában Vogel Soma a védéseivel adta meg a lehetőséget, de elöl kimaradtak a helyzetek.

A harmadik negyedre Szakonyi Dániel tempózott be a kapu elé, de Max Irving mindössze 13 másodperc után felavatta, majd Mandic szép ejtésével talált be újra a magyar bajnok, amelynek csak momentumai voltak, nem tudott igazán közel kerülni riválisához. Hatgólos hátrányban Nyéki Balázs időt kért, a Komjádi Uszoda közönsége szinte síri csendben hallgatta a szakember dühös szavait. A vezetőedző intelmeire két hazai gól érkezett - közben Vogel visszatért a kapu elé -, majd egy kihagyott hazai emberelőny után időt kért Sandro Sukno, a vendégek trénere. A fórt nem tudták értékesíteni a vendégek, de a túloldalon Argiropulosz lövését is blokkolták.

A Recco a záró nyolc perc elején egy kettős fór után törte le ismét a szurkolók és a hazai csapat lelkesedését. Az olaszok minden magyar hibát kíméletlenül kihasználtak, győzelmük egy pillanatig sem volt kérdéses.

„Sokkoló volt, amit ma nyújtottunk. A játék minden elemében egy nagyon mély szint alá mentünk le, ma egyszerűen nem voltunk egy súlycsoportban a Reccóval, ez az én felelősségem.

Ez védekezésben és támadásban is nagyon gyenge volt, az emberelőnyök tragikusan működtek, a kulcspillanatokban pedig fegyelmezetlenek voltak, nem vártuk meg azokat az előre megbeszélt pillanatokat, amivel kizökkenthettük volna őket” – nyilatkozta az M4 Sportnak Nyéki Balázs, aki szerint ezzel a játékkal a horvát Mladost Zagreb ellen sem lenne esélye csapatának. Hozzátette, az igazán nagy csapatok ugyanakkor a lehető leggyorsabban kijönnek az ilyen pofonokból, és nekik is így kell tenniük.