Vízilabda - Európa tetején a Ferencváros

A Bajnokok Ligája-győztes Ferencváros szerda este a Komjádi Uszodában 15-14-re legyőzte az Eurokupa-győztes olasz Pro Reccót, ezzel sorozatban másodszor, története során hatodszor hódította el a férfi vízilabda Európai Szuperkupát.

A Szuperkupában 2002 óta immár 22. alkalommal az aktuális BL-győztes nyert, az egyetlen kivételt éppen a Ferencváros szolgáltatta, amely 2018-ban az Olympiakosz felett diadalmaskodva hódította el a trófeát.

Az FTC története során hatodszor nyert Szuperkupát, korábban 1978-ban, 1980-ban, 2018-ban, 2019-ben és tavaly diadalmaskodott.

Férfi Európai Szuperkupa:

FTC-Telekom Waterpolo - Pro Recco (olasz) 15-14 (6-4, 3-5, 4-3, 2-2)