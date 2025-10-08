ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 8. szerda
Budapest, 2024. december 15. A kupagyőztes FTC-Telekom Waterpolo vezetőedzője, Nyéki Balázs (b2) és a játékosok vízbe ugranak a BENU férfi vízilabda Magyar Kupa döntőjében játszott FTC-Telekom Waterpolo - BVSC-Manna ABC mérkőzés után a Császár-Komjádi Sportuszodában 2024. december 15-én.MTI/Vasvári Tamás
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Vízilabda - Európa tetején a Ferencváros

Infostart / MTI

Sorozatban másodszor, története során hatodszor hódította el a férfi vízilabda Európai Szuperkupát. Az ellenfél a Komjádiban a Pro Recco volt.

A Bajnokok Ligája-győztes Ferencváros szerda este a Komjádi Uszodában 15-14-re legyőzte az Eurokupa-győztes olasz Pro Reccót, ezzel sorozatban másodszor, története során hatodszor hódította el a férfi vízilabda Európai Szuperkupát.

A Szuperkupában 2002 óta immár 22. alkalommal az aktuális BL-győztes nyert, az egyetlen kivételt éppen a Ferencváros szolgáltatta, amely 2018-ban az Olympiakosz felett diadalmaskodva hódította el a trófeát.

Az FTC története során hatodszor nyert Szuperkupát, korábban 1978-ban, 1980-ban, 2018-ban, 2019-ben és tavaly diadalmaskodott.

Férfi Európai Szuperkupa:

FTC-Telekom Waterpolo - Pro Recco (olasz) 15-14 (6-4, 3-5, 4-3, 2-2)

