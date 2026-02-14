Garda Krisztina: helyén kell kezelni, hogy most ezüstös időszakunk van

A magyar női vízilabda-válogatott története során hatodszor lett Eb-ezüstérmes, miután a funchali kontinensbajnokság döntőjében ötméteresekkel kikapott Hollandiától. A portugáliai torna álomcsapatába Garda Krisztinát és Keszthelyi Ritát is beválasztották. Garda Krisztina 9 góllal zárta az Európa-bajnokságot. A Dunaújváros olimpiai bronzérmes játékosa az InfoRádióban azt mondta, az elmúlt fél év alatt nagy utat jártak be, és úgy érzi, közben igazi csapattá értek össze rengeteg nagyon jó élménnyel gazdagodva. Már meg tudott barátkozni azzal, hogy Madeirán ezúttal be kellett érniük az ezüstéremmel.

Mint fogalmazott, nagyon közel voltak a győzelemhez, és mindig nehéz feldolgozni azt, amikor ötméterespárbajban elveszítenek egy döntőt, de „ez abszolút benne van” a vízilabdában. Nem tragédiaként fogja fel a történteket, és azt gondolja, a jövőre nézve az egész csapat számára plusz motivációt kell jelentenie, hogy még sokat kell tenni azért, hogy legközelebb ők legyenek az aranyérmesek. Az pedig mindenképpen pozitívum, hogy a múlt héten véget ért Eb-n ennyire közel kerültek ehhez.

Garda Krisztina tagja volt a 2016-ban Eb-aranyérmes válogatottnak, a funchali döntőben pedig két gólt lőtt. Ugyanúgy állt hozzá a hollandok elleni fináléhoz, mint bármelyik másik meccshez, és a döntő előtt is megbeszélték, hogy nem kell mást csinálni, nem kell új dolgokat kitalálni, hanem csak azt kell megvalósítani megint, ami működött korábban más, szintén nagyon erős ellenfelekkel szemben akár a felkészülés során, akár az Európa-bajnokságon. Kiemelte, hogy a tornára való felkészülés alatt közösen gyakoroltak az amerikaiakkal, majd az Eb-n nyertek a spanyolok és a görögök ellen is. Úgy ugrottak be a vízbe a döntőben, hogy mindent beleadnak, amit csak tudnak, és majd kiderül, mi sül ki előle. Azt látta a csapattársain, hogy senki sem görcsölt, hanem mindenki a saját feladatára koncentrált.

Az Európa-bajnok vízilabdázó szerint harmonikus kapcsolat alakult ki a játékosok és a szakmai stáb között. Végig nagyon jó volt a légkör, mindig jókedvűen jártak edzésre, a munka pedig hatékonyan ment, így azt gondolja, jó úton haladnak. Hozzátette:

a kifogástalan hangulat is hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt három világversenyen mindegyik alkalommal döntőbe jutottak.

Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a jövőben is minden világversenyen döntősök lesznek, mert Garda Krisztina szerint a többi csapat is folyamatosan fejlődik és egyre erősebb lesz. Felhívta a figyelmet arra, hogy jó néhány válogatott fej fej mellett van, de természetesen arra fognak törekedni, hogy odaérjenek a végére, és megnyerjék az adott tornát.

Mivel a játékosok a szezon nagy részét a klubjukban töltik, nagyon fontos az ottani edzésmunka is, a válogatottnál viszont rövidebb idő alatt sokkal intenzívebb felkészülés zajlik. A Dunaújváros vízilabdázója kiemelte: egy-egy világverseny „sokszor fizikálisan, mentálisan és érzelmileg is olyan, mint a hullámvasút”. Úgy véli, a kluboknál elvégzett munka és a válogatott összetartások jól kiegészítik egymást.

Nagyon fontosnak tartja, hogy a klubcsapattól „már egy olyan jó alappal” érkezzenek meg, amit a válogatottnál „még feljebb lehet tornázni”.

Mint mondta, Cseh Sándor szövetségi kapitány erre törekszik. Garda Krisztina szerint nem csak akkor kell top formában lenni, amikor elkezdődik a felkészülés a válogatottal, a klubnál is el kell végezni a megfelelő minőségű és mennyiségű edzésmunkát. Megjegyezte: ez egész éves munka, és mindig teljesíteni kell, mert meghatározhatja akár egy teljes pályafutás alakulását, hogy sikerül egy-egy világverseny.

Úgy véli, helyén kell kezelni azt, hogy most éppen egy ezüstös időszakot élnek, az pedig óriási motivációt jelent, hogy jövőre Budapesten rendezik a világbajnokságot, hiszen hazai közönség előtt mindig nagyszerű élmény játszani. A legnagyobb álom és cél azonban az olimpia, és a minél jobb szereplés az ötkarikás játékokon. Garda Krisztina elmondta: minden sportoló olimpiai éremről, olimpiai aranyról álmodozik. „Mindenki tudja, hogy ehhez mennyi munkát kell beletenni, és közülünk mindenki kész arra, hogy ezt a munkát el is végezze” – zárta gondolatatait az olimpiai bronzérmes vízilabdázó.

Leimeter Dóra: mindent kiadtunk magunkból

A portugáliai Európa-bajnokságon hat mérkőzésen 3 gólig jutó Leimeter Dóra az InfoRádióban úgy fogalmazott, maga a tény, hogy ismét döntőbe jutottak, komoly teljesítmény, hiszen amióta Cseh Sándor átvette a magyar válogatott irányítását három világversenyen háromszor voltak finalisták. Hangsúlyozta: ezen a szinten már nüanszok döntenek minden egyes mérkőzésen, és úgy érzi, ami a görögök elleni elődöntőben feléjük billent, az a döntőben ellenkezőleg történt. A következő időszakban azon lesznek, hogy ezek a nüanszok minél többször nekik kedvezzenek.

Az FTC játékosa szerint a döntőben sokkal bátrabbak voltak, mint a Hollandia elleni középdöntős meccsen,

aminek külön örült, mivel korábban többször is előfordult, hogy a nagyobb téttel bíró mérkőzéseken nem tudták elbírni a rájuk nehezedő terhet.

A funchali döntőben nem ezt érezte, hanem azt látta, hogy minden játékos a maximumra törekszik. Úgy véli, támadásban és védekezésben is végig magabiztosak tudtak maradni. Leimeter Dóra megjegyezte: jól kezdték a döntőt, de utána egészen a negyedik negyed közepéig a hollandok vezettek. Ez azonban nem törte meg őket, és szerinte az is jellemző a csapatukra, hogy „bárhogy áll egy mérkőzés”, akár hátrányból is fel tudnak állni.

Erényüknek nevezte, hogy az adott mérkőzés pillanatnyi állásától és alakulásától függetlenül nagyon ragaszkodnak a saját játékukhoz. Azokat a megoldásokat választják, amelyeket előre megbeszéltek, és hisznek benne, hogy egy adott pillanatban elkezd majd működni a begyakorolt figura. Leimeter Dóra szerint ez nagyon jól alakult a mostani Eb-döntőben is.

„Ha bárkit megkérdeztek volna a meccs után, hogy tudott-e volna magából még többet kiadni, szerintem senki sem válaszolta volna azt, hogy igen, és ez a legfontosabb”

– tette hozzá.

Az FTC játékosa kitért arra is, hogy minden meccs, edzőtábor, összetartás hozzátesz valamennyit ahhoz, hogy az út végén elérjék a végső céljukat, ami nem lehet más, mint az olimpiai aranyérem. Tapasztalatai szerint minden egyes mérkőzésen fejlődnek, és azt tartja az egyik erősségüknek, hogy minden kerettag azt tartja szem előtt, hogy az összes meccs ugyanolyan fontosságú, függetlenül attól, hogy gyengébb vagy erős az adott ellenfél.

Hozzátette: bár négyéves ciklusban gondolkodnak, és semmi sem fontosabb az olimpiánál, azért nagyon szeretnének jó eredményt elérni a 2027-es budapesti vb-n is. Úgy gondolja, a hazai rendezésű torna minden érintett magyar játékos karrierjében meghatározó lesz, így arra fognak törekedni, hogy a teljesítményük maximumát hozzák ki magukból a következő világbajnokságon.