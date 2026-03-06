Sztrájkra készülnek a buszsofőrök, itt a menetrend

A pécsi önkormányzat tulajdonában álló buszvállalat MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták, hogy a március 8-tól tervezett autóbusz-vezetői sztrájk idején a kiemelt munkáltatókat és az ipari parkokat érintő járatok többsége közlekedni fog.

A közlés szerint a társaság minden buszmegállóba figyelemfelhívó tájékoztatást helyez ki, a sztrájkmenetrendet közzétette a társaság honlapján, a www.tukebusz.hu oldalon, továbbá a Google térképalkalmazás útvonaltervezőjét is frissítették.

Dobi István, a Szaksz elnöke a szervezet közösségi oldalán azt írta, hogy a március 8-án kezdődő határozatlan idejű sztrájk megszervezését azért indították el, mert „a munkáltató elutasította a szakszervezet 10 százalékos bérfejlesztési követelését, és a társaság 2026-ra nem nyilatkozott a munkavállalók bérfejlesztésének mértékéről”.

A bejegyzés értelmében a sztrájk ideje alatt a törvényileg előírt „elégséges szolgáltatás” keretében a menetrendszerinti járatok 66 százaléka fog közlekedni a baranyai vármegyeszékhelyen.

