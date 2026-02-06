ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.42
usd:
321.83
bux:
128332.7
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Cseh Sándor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (szemben, b3) a nõi vízilabda Európa-bajnokság elõdöntõjében játszott Görögország - Magyarország mérkõzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 3-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Faragó Tamás a női vízilabda-Eb-ezüstről: „a világbajnokot és az olimpiai bajnokot megelőzve lett most második a csapat”

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Ezüstérmes lett a magyar női vízilabda-válogatott a Madeirán rendezett Európa-bajnokságon. Az InfoRádió Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázót, a női csapat korábbi szövetségi kapitányát kérte értékelésre. Szerinte spirituális tudás kell egy döntő megnyeréséhez, de a női válogatott az elmúlt három világversenyen döntőt játszott, a fiatalok pedig már nyertek is ifjúsági játékosokként.

Ezüstérmes lett a magyar női vízilabda-válogatott a Madeira szigetén rendezett Európa-bajnokságon, miután a döntőben ötméteresekkel kikapott Hollandiától.

Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó, korábbi szövetségi kapitány, aki a női válogatottat 2005-ben vb-címig vezette, az InfoRádióban úgy értékelt, úgy látszik, a női válogatottnak is gyakorolnia kell még a döntőt; ezzel a férfiválogatott két hete szerzett Eb-ezüstjére célzott.

„Egy döntő megnyerése külön műfaj. Ettől függetlenül minden dicséretet megérdemelnek a lányok, mert szerintem az Európa-bajnokságon most játszottak a legjobban, és ne felejtsük el, hogy úgy kerültek a döntőbe, hogy az olimpiai bajnok spanyol csapatot, illetve a világbajnok görög csapatot megelőzték” – húzta alá.

No de hogyan kell döntőt nyerni? Faragó Tamás szerint mintha logikai úton próbálnánk győzni, miközben talán van abban valami, hogy „spirituális tudásra is szükség van”; ami egyébként természetes lenne vagy magától értetődő, az egy döntőben egyáltalán nem érvényes, ott váratlan helyzetek vannak, amiket meg kell oldani, és „lehet, hogy az ösztön vagy a felettes ösztön szintjén kell ezt biztosítani”.

Cseh Sándor csapata teljesítményét látva azért összességében úgy vélekedik: örülni kell, ugyanúgy, ahogy a férfiak Szerbia mögötti második helyének is, mert a döntőig eljutni sem kis feladat, kiváló kapusteljesítmények voltak, meglepő húzások, a sok fiatal pedig reményteli jövőt fest, ők korábban ifjúsági Eb-t, vb-t nyertek, bennük van egy világversenyen nyert aranyérem.

A nyilvánosság figyelmébe ajánlja, hogy nem szabad a szurkolói szemmel a szakértői szemet felülírni, hiszen a Spanyolország és Görögország elleni győzelmek alkalmával kiváló kapusteljesítményeket lehetett látni, ugyanakkor el kell gondolkodni azon, hogy

ha egy meccs megnyeréséhez a kapus kell, van-e még egyéb tennivaló a csapat háza táján.

De szerinte ezt a dolgot rá lehet bízni a kapitány Cseh Sándorra, aki meg fogja oldani a feladatát.

A büntetőpárbajt azért igencsak orosz rulettnek tartja, az Eb-n a magyar válogatott megnyert egyet és el is veszített egyet, épp ezért érdekes, hogy a hollandok ellen ötméteresekkel elveszített döntőben jobb volt a csapat, mint a görögök elleni elődöntőben, többen egyénileg is a legjobbak a fináléban voltak, még ha abban a pillanatban, amikor a győztes magatartásra lenne szükség, nem járt sikerrel, aki lövésre volt kijelölve a végén.

Bő 500 nap múlva Budapesten vizes-vb jön, ez az idő szerinte elég lesz a hibák kijavítására, de amint Varga Zsolt, a férfiválogatott kapitánya is elmondta: a döntőt gyakorolni kell.

Emlékeztetett: a női válogatott az elmúlt három világversenyen döntőt játszott, ami fontos tapasztalat a vb és az olimpia előtt.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Faragó Tamás a női vízilabda-Eb-ezüstről: „a világbajnokot és az olimpiai bajnokot megelőzve lett most második a csapat”

vízilabda

faragó tamás

női vízilabda

cseh sándor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: átállítjuk a gazdaságot családalapú működésre

Orbán Viktor péntek reggel: átállítjuk a gazdaságot családalapú működésre
A miniszterelnök szerint Brüsszelben „epét hánynak a 14. havi nyugdíjtól”, a magyar kormány viszont akkor sem adja ezt a pénzt sem a multicégeknek, sem Brüsszelnek, sem Kijevnek. Nyilatkozott Donald Trump lehetséges budapesti útjáról és a befektetők véleményéről is az 5 százalékos GDP-arányos hiánnyal kapcsolatban. Szerinte aki azt mondja, orosz gáz vagy olaj nélkül fenntartható a rezsicsökkentés, az hazudik.
 

„Igazi barát és győztes” – Orbán Viktort méltatta Donald Trump

Orbán Balázs: aki a magyar utat választja, jobban jár

Kijev polgármestere: ezen a télen már nem lesz fűtés 1100 tömbházban

Kijev polgármestere: ezen a télen már nem lesz fűtés 1100 tömbházban

A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb – közölte Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere Telegram-oldalán. A folyamatos orosz bombázások tönkretették az infrastruktúrát, és nem tudják kellő tempóban újra és újra megjavítani.
 

Világverő fegyverekkel szerelnék fel az ukrán légierőt

Volodimir Zelenszkij vörös vonalat húzott: Ukrajna nem mond le a megszállt területekről

Oroszország: addig nem állunk le, amíg Kijev meg nem hozza „a helyes döntéseket”

VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felfedte ütőkártyáját Amerika ősi ellensége: olyan rakétát építettek, amely akár Európát is eléri

Felfedte ütőkártyáját Amerika ősi ellensége: olyan rakétát építettek, amely akár Európát is eléri

Rakétakísérletet hajtott végre Irán a legújabb Horramsár-4-es ballisztikus rakétával, melynek hatótávolsága állítólag több mint 2000 kilométer – számolnak be iráni állami hírportálok.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olyan dolog történt a marhahús árával, amilyet rég nem láttunk: ezért lett luxus sokak kedvenc rostélyosa, már csak a gazdagok engedhetik meg maguknak

Olyan dolog történt a marhahús árával, amilyet rég nem láttunk: ezért lett luxus sokak kedvenc rostélyosa, már csak a gazdagok engedhetik meg maguknak

A marhahús ára jelentősen emelkedett Magyarországon: a rostélyos kilogrammonkénti ára egy év alatt közel 40 százalékkal nőtt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

The US has built up its military presence in the Middle East in response to Iran's violent crackdown on protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 09:36
Jön az olimpiai nyitóünnepség – jégtánc, hoki, de csúcsfoci is lesz ma a tévében
2026. február 6. 08:30
Mi lesz így a rövidpályás gyorskorcsolyával? – Esélylatolgatás az olimpiai bajnoktól
×
×
×
×