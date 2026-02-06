Faragó Tamás a női vízilabda-Eb-ezüstről: „a világbajnokot és az olimpiai bajnokot megelőzve lett most második a csapat”

Ezüstérmes lett a magyar női vízilabda-válogatott a Madeira szigetén rendezett Európa-bajnokságon, miután a döntőben ötméteresekkel kikapott Hollandiától.

Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó, korábbi szövetségi kapitány, aki a női válogatottat 2005-ben vb-címig vezette, az InfoRádióban úgy értékelt, úgy látszik, a női válogatottnak is gyakorolnia kell még a döntőt; ezzel a férfiválogatott két hete szerzett Eb-ezüstjére célzott.

„Egy döntő megnyerése külön műfaj. Ettől függetlenül minden dicséretet megérdemelnek a lányok, mert szerintem az Európa-bajnokságon most játszottak a legjobban, és ne felejtsük el, hogy úgy kerültek a döntőbe, hogy az olimpiai bajnok spanyol csapatot, illetve a világbajnok görög csapatot megelőzték” – húzta alá.

No de hogyan kell döntőt nyerni? Faragó Tamás szerint mintha logikai úton próbálnánk győzni, miközben talán van abban valami, hogy „spirituális tudásra is szükség van”; ami egyébként természetes lenne vagy magától értetődő, az egy döntőben egyáltalán nem érvényes, ott váratlan helyzetek vannak, amiket meg kell oldani, és „lehet, hogy az ösztön vagy a felettes ösztön szintjén kell ezt biztosítani”.

Cseh Sándor csapata teljesítményét látva azért összességében úgy vélekedik: örülni kell, ugyanúgy, ahogy a férfiak Szerbia mögötti második helyének is, mert a döntőig eljutni sem kis feladat, kiváló kapusteljesítmények voltak, meglepő húzások, a sok fiatal pedig reményteli jövőt fest, ők korábban ifjúsági Eb-t, vb-t nyertek, bennük van egy világversenyen nyert aranyérem.

A nyilvánosság figyelmébe ajánlja, hogy nem szabad a szurkolói szemmel a szakértői szemet felülírni, hiszen a Spanyolország és Görögország elleni győzelmek alkalmával kiváló kapusteljesítményeket lehetett látni, ugyanakkor el kell gondolkodni azon, hogy

ha egy meccs megnyeréséhez a kapus kell, van-e még egyéb tennivaló a csapat háza táján.

De szerinte ezt a dolgot rá lehet bízni a kapitány Cseh Sándorra, aki meg fogja oldani a feladatát.

A büntetőpárbajt azért igencsak orosz rulettnek tartja, az Eb-n a magyar válogatott megnyert egyet és el is veszített egyet, épp ezért érdekes, hogy a hollandok ellen ötméteresekkel elveszített döntőben jobb volt a csapat, mint a görögök elleni elődöntőben, többen egyénileg is a legjobbak a fináléban voltak, még ha abban a pillanatban, amikor a győztes magatartásra lenne szükség, nem járt sikerrel, aki lövésre volt kijelölve a végén.

Bő 500 nap múlva Budapesten vizes-vb jön, ez az idő szerinte elég lesz a hibák kijavítására, de amint Varga Zsolt, a férfiválogatott kapitánya is elmondta: a döntőt gyakorolni kell.

Emlékeztetett: a női válogatott az elmúlt három világversenyen döntőt játszott, ami fontos tapasztalat a vb és az olimpia előtt.