Eb-ezüstérmes a magyar női vízilabda-válogatott

(Cikkünk frissül.)

A csütörtöki mérkőzés több fordulatot tartogatott, jól kezdtek a magyarok, de aztán a Madeirára címvédőként érkező hollandoknál volt az előny. A magyarok visszakapaszkodtak, és 10–10-zel zárult az alap játékidő. Az ötöspárbajban a hollandok voltak pontosabbak.

Ezt megelőzően 2003-ban végzett másodikként a magyar válogatott, Ljubljanában az olaszoktól szenvedett vereséget a fináléban, 6–5-re. A magyarok tíz éve játszottak legutóbb döntőt, akkor is a hollandokkal, de legutóbb 9–7-re nyertek. Ugyanakkor párhuzam az is, hogy a tíz évvel ezelőtti Eb-n is találkozott egymással korábbi szakaszban a két csapat: akkor 14–10-re, most, Madeirán 5–4-re bizonyultak jobbnak a hollandok.

A magyar válogatott 1985, 1987, 1989, 1995 és 2003 után hatodszor lett Eb-ezüstérmes.

Az Eb-k összesített eredménylistáján a hollandok állnak az élen hét arany-, négy ezüst- és három bronzéremmel, de a magyaroknak több dobogós helyezésük van a három, hat, hatos mérleggel. A győzelmek tekintetében az olasz a másodikak öt, kettő, hármas mutatóval.

A magyar Eb-döntők:

1989: Magyarország–Hollandia 11–14

1991: Magyarország–Hollandia 11–8

1995: Magyarország–Olaszország 5–7

2001: Magyarország–Olaszország 10–8

2003: Magyarország–Olaszország 5–6

2016: Magyarország–Hollandia 9–7

2026: Magyarország–Hollandia 13–15, ötméteresekkel

Az 1985-ös és az 1987-es Eb-n a második helyen végzett a magyar válogatott, de akkor körmérkőzéses volt a lebonyolítás.

Az eddigi Eb-k dobogósai és a magyar helyezések: