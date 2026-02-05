ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 5. csütörtök
Szilágyi Dorottya (b) és a holland Simone Van De Kraats a nõi vízilabda Európa-bajnokság döntõjében játszott Magyarország - Hollandia mérkõzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 5-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Eb-ezüstérmes a magyar női vízilabda-válogatott

Infostart

Ezüstéremmel zárta a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságot: Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata a csütörtöki döntőben ötméteresekkel 15–13-ra kapott ki a holland együttestől.

(Cikkünk frissül.)

A csütörtöki mérkőzés több fordulatot tartogatott, jól kezdtek a magyarok, de aztán a Madeirára címvédőként érkező hollandoknál volt az előny. A magyarok visszakapaszkodtak, és 10–10-zel zárult az alap játékidő. Az ötöspárbajban a hollandok voltak pontosabbak.

Ezt megelőzően 2003-ban végzett másodikként a magyar válogatott, Ljubljanában az olaszoktól szenvedett vereséget a fináléban, 6–5-re. A magyarok tíz éve játszottak legutóbb döntőt, akkor is a hollandokkal, de legutóbb 9–7-re nyertek. Ugyanakkor párhuzam az is, hogy a tíz évvel ezelőtti Eb-n is találkozott egymással korábbi szakaszban a két csapat: akkor 14–10-re, most, Madeirán 5–4-re bizonyultak jobbnak a hollandok.

A magyar válogatott 1985, 1987, 1989, 1995 és 2003 után hatodszor lett Eb-ezüstérmes.

Az Eb-k összesített eredménylistáján a hollandok állnak az élen hét arany-, négy ezüst- és három bronzéremmel, de a magyaroknak több dobogós helyezésük van a három, hat, hatos mérleggel. A győzelmek tekintetében az olasz a másodikak öt, kettő, hármas mutatóval.

A magyar Eb-döntők:

  • 1989: Magyarország–Hollandia 11–14
  • 1991: Magyarország–Hollandia 11–8
  • 1995: Magyarország–Olaszország 5–7
  • 2001: Magyarország–Olaszország 10–8
  • 2003: Magyarország–Olaszország 5–6
  • 2016: Magyarország–Hollandia 9–7
  • 2026: Magyarország–Hollandia 13–15, ötméteresekkel

Az 1985-ös és az 1987-es Eb-n a második helyen végzett a magyar válogatott, de akkor körmérkőzéses volt a lebonyolítás.

Az eddigi Eb-k dobogósai és a magyar helyezések:

  • 1985: 1. Hollandia, 2. MAGYARORSZÁG, 3. NSZK
  • 1987: 1. Hollandia, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Franciaország
  • 1989: 1. Hollandia, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Franciaország
  • 1991: 1. MAGYARORSZÁG, 2. Hollandia, 3. Olaszország
  • 1993: 1. Hollandia, 2. Oroszország, 3. MAGYARORSZÁG
  • 1995: 1. Olaszország, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Hollandia
  • 1997: 1. Olaszország, 2. Oroszország, 3. Hollandia, ... 5. MAGYARORSZÁG
  • 1999: 1. Olaszország, 2. Hollandia, 3. Oroszország, 4. MAGYARORSZÁG
  • 2001: 1. MAGYARORSZÁG, 2. Olaszország, 3. Oroszország
  • 2003: 1. Olaszország, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Oroszország
  • 2006: 1. Oroszország, 2. Olaszország, 3. MAGYARORSZÁG
  • 2008: 1. Oroszország, 2. Spanyolország, 3. MAGYARORSZÁG
  • 2010: 1. Oroszország, 2. Görögország, 3. Hollandia, ...5 MAGYARORSZÁG
  • 2012: 1. Olaszország, 2. Görögország, 3. MAGYARORSZÁG
  • 2014: 1. Spanyolország, 2. Hollandia, 3. MAGYARORSZÁG
  • 2016: 1. MAGYARORSZÁG, 2. Hollandia, 3. Olaszország
  • 2018: 1. Hollandia, 2. Görögország, 3. Spanyolország, 4. MAGYARORSZÁG
  • 2020: 1. Spanyolország, 2. Oroszország, 3. MAGYARORSZÁG
  • 2022: 1. Spanyolország, 2. Görögország, 3. Olaszország, ...5. MAGYARORSZÁG
  • 2024: 1. Hollandia, 2. Spanyolország, 3. Görögország, ...5. MAGYARORSZÁG
  • 2026: 1. Hollandia, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Görögország

hollandia

európa-bajnokság

női vízilabda

női vízilabda-válogatott

európa-bajnok

Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
2026. február 5. 19:51
Női vízilabda Eb: elkelt a bronzérem
2026. február 5. 19:43
Elhunyt Ódor Lajos
