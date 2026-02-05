Eb-ezüstérmes a magyar női vízilabda-válogatott

(Cikkünk frissül.)
A csütörtöki mérkőzés több fordulatot tartogatott, jól kezdtek a magyarok, de aztán a Madeirára címvédőként érkező hollandoknál volt az előny. A magyarok visszakapaszkodtak, és 10–10-zel zárult az alap játékidő. Az ötöspárbajban a hollandok voltak pontosabbak.
Ezt megelőzően 2003-ban végzett másodikként a magyar válogatott, Ljubljanában az olaszoktól szenvedett vereséget a fináléban, 6–5-re. A magyarok tíz éve játszottak legutóbb döntőt, akkor is a hollandokkal, de legutóbb 9–7-re nyertek. Ugyanakkor párhuzam az is, hogy a tíz évvel ezelőtti Eb-n is találkozott egymással korábbi szakaszban a két csapat: akkor 14–10-re, most, Madeirán 5–4-re bizonyultak jobbnak a hollandok.
A magyar válogatott 1985, 1987, 1989, 1995 és 2003 után hatodszor lett Eb-ezüstérmes.
Az Eb-k összesített eredménylistáján a hollandok állnak az élen hét arany-, négy ezüst- és három bronzéremmel, de a magyaroknak több dobogós helyezésük van a három, hat, hatos mérleggel. A győzelmek tekintetében az olasz a másodikak öt, kettő, hármas mutatóval.
A magyar Eb-döntők:
- 1989: Magyarország–Hollandia 11–14
- 1991: Magyarország–Hollandia 11–8
- 1995: Magyarország–Olaszország 5–7
- 2001: Magyarország–Olaszország 10–8
- 2003: Magyarország–Olaszország 5–6
- 2016: Magyarország–Hollandia 9–7
- 2026: Magyarország–Hollandia 13–15, ötméteresekkel
Az 1985-ös és az 1987-es Eb-n a második helyen végzett a magyar válogatott, de akkor körmérkőzéses volt a lebonyolítás.
Az eddigi Eb-k dobogósai és a magyar helyezések:
- 1985: 1. Hollandia, 2. MAGYARORSZÁG, 3. NSZK
- 1987: 1. Hollandia, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Franciaország
- 1989: 1. Hollandia, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Franciaország
- 1991: 1. MAGYARORSZÁG, 2. Hollandia, 3. Olaszország
- 1993: 1. Hollandia, 2. Oroszország, 3. MAGYARORSZÁG
- 1995: 1. Olaszország, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Hollandia
- 1997: 1. Olaszország, 2. Oroszország, 3. Hollandia, ... 5. MAGYARORSZÁG
- 1999: 1. Olaszország, 2. Hollandia, 3. Oroszország, 4. MAGYARORSZÁG
- 2001: 1. MAGYARORSZÁG, 2. Olaszország, 3. Oroszország
- 2003: 1. Olaszország, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Oroszország
- 2006: 1. Oroszország, 2. Olaszország, 3. MAGYARORSZÁG
- 2008: 1. Oroszország, 2. Spanyolország, 3. MAGYARORSZÁG
- 2010: 1. Oroszország, 2. Görögország, 3. Hollandia, ...5 MAGYARORSZÁG
- 2012: 1. Olaszország, 2. Görögország, 3. MAGYARORSZÁG
- 2014: 1. Spanyolország, 2. Hollandia, 3. MAGYARORSZÁG
- 2016: 1. MAGYARORSZÁG, 2. Hollandia, 3. Olaszország
- 2018: 1. Hollandia, 2. Görögország, 3. Spanyolország, 4. MAGYARORSZÁG
- 2020: 1. Spanyolország, 2. Oroszország, 3. MAGYARORSZÁG
- 2022: 1. Spanyolország, 2. Görögország, 3. Olaszország, ...5. MAGYARORSZÁG
- 2024: 1. Hollandia, 2. Spanyolország, 3. Görögország, ...5. MAGYARORSZÁG
- 2026: 1. Hollandia, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Görögország