2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
Cseh Sándor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (k) a nõi vízilabda Európa-bajnokság elõdöntõjében játszott Görögország - Magyarország mérkõzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 3-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

„Szívüket-lelküket kitették” – Cseh Sándor büszke a lányokra

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A magyar női vízilabda-válogatott ötmétereseket követően elvesztette az Eb-döntőt, így ezüstéremmel tér haza a kontinenstornáról. A finálét követően Cseh Sándor szövetségi kapitány az M4 Sport helyszíni riporterének nyilatkozott.

„Természetesen fáj a kimenetel. Két dolog miatt lehetek bosszús: a negyedik negyedben gyors gólt kaptunk a középkezdések után, illetve az utolsó támadásban miért nem dobtuk be centerbe a labdát, ők is abból kapták a fórokat. De ezen kívül azt tudom mondani, nem hiszem, hogy ennél többet tudott volna tenni ez a csapat. Szívüket-lelküket kitették a lányok, talán még annál is többet. 15 játékos volt, kábé hét játékosnál szintentartás a cél, nyolcnak pedig fizikailag fejlődnie kell. Az ember miért legyen szomorú, ha boldog is lehet? Nagyon örülök, hogy így tudunk vízilabdázni és az elmúlt másfél évben minden nappal egy kicsivel jobbak is vagyunk!” – kezdte az M4 Sportnak a ventilálással Cseh Sándor, majd váltott át mosolyra.

„Az úszástudás, test-test elleni párharcban erősek voltunk, de valahogy ők jobban jöttek ki ezekből. Nem lehet mindent csak mozgással, taktikával megoldani, fel kell venni a harcot fizikailag is. Nagyon sajnálom, de büszke is vagyok” – folytatta a szövetségi kapitány.

„Annyit kaptam ettől a sportágtól, hogy nem tudok szomorkodni semmin” – zárta Cseh.

2026. február 5. 22:16
