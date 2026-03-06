Késelésig fajult a vita a tökéletes rétesreceptről

A Győri Fellebbviteli Főügyészség sikeresen indítványozta a büntetés súlyosítását abban az ügyben, amelyben egy férfi késsel megvágta haragosa nyakát – írja közleményében az ügyészség.

A jogerős ítélet szerint a vádlott napi rendszerességgel italozott a lakása közelében lévő borozóban. Régóta ismerte a sértettet, akivel gyakran került összetűzésbe. 2022. augusztus 6-án is közösen italoztak a borozóban, melynek során összevesztek a rétes tökéletes elkészítésének receptjén.

A sértett megfenyegette a vádlottat, hogy az épület előtt megvárja és megveri. Ezt követően megnyugodtak, tovább ittak, majd a vádlott hazament. Magához vett egy 11 cm pengehosszúságú kést, visszament a borozóba, a sértett felé lépett és közepes erővel megvágta a nyakát. Az egyik vendég azonnal szakszerű segítséget nyújtott a sértettnek, akin a kórházban életmentő műtétet hajtottak végre.

A Győri Törvényszék a vádlottat emberölés bűntettének kísérlete miatt 3 év börtönbüntetésre, 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért fellebbezett, a vádlott és a védő tudomásul vették. A Győri Ítélőtábla egyetértett az ügyészség álláspontjával, a szabadságvesztést 7 évre, a közügyektől eltiltást 5 évre súlyosította.