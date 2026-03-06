ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 6. péntek
Nyitókép: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

Késelésig fajult a vita a tökéletes rétesreceptről

Infostart

Az ügyészség sikeresen súlyosította több mint duplájára a férfira kiszabott büntetést, aki egy kocsmai összeszólalkozást követően késsel megvágta haragosa nyakát.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség sikeresen indítványozta a büntetés súlyosítását abban az ügyben, amelyben egy férfi késsel megvágta haragosa nyakát – írja közleményében az ügyészség.

A jogerős ítélet szerint a vádlott napi rendszerességgel italozott a lakása közelében lévő borozóban. Régóta ismerte a sértettet, akivel gyakran került összetűzésbe. 2022. augusztus 6-án is közösen italoztak a borozóban, melynek során összevesztek a rétes tökéletes elkészítésének receptjén.

A sértett megfenyegette a vádlottat, hogy az épület előtt megvárja és megveri. Ezt követően megnyugodtak, tovább ittak, majd a vádlott hazament. Magához vett egy 11 cm pengehosszúságú kést, visszament a borozóba, a sértett felé lépett és közepes erővel megvágta a nyakát. Az egyik vendég azonnal szakszerű segítséget nyújtott a sértettnek, akin a kórházban életmentő műtétet hajtottak végre.

A Győri Törvényszék a vádlottat emberölés bűntettének kísérlete miatt 3 év börtönbüntetésre, 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért fellebbezett, a vádlott és a védő tudomásul vették. A Győri Ítélőtábla egyetértett az ügyészség álláspontjával, a szabadságvesztést 7 évre, a közügyektől eltiltást 5 évre súlyosította.

Európa mozgolódik: sorkatonaság és haderőfejlesztés a háborúk árnyékában

Európa mozgolódik: sorkatonaság és haderőfejlesztés a háborúk árnyékában
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében annak járt utána, hogy öt uniós tagállamban hogyan befolyásolja a munkaerőpiacra lépést és milyen társadalmi megítélése van a sorkatonaságnak. A fegyveres konfliktusok, geopolitikai kihívások egyre több európai országot sarkallnak arra, hogy visszavezessék a sorkatonai szolgálatot, illetve komoly haderőfejlesztések is indultak az utóbbi időben a kontinensen. A tanulmány szerzői, Szigethy-Ambrus Nikoletta és Erdélyi Dóra az InfoRádió Trendfigyelő című műsorában beszéltek a részletekről.
Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

A honvédség gépével, de bérelt utasszállítókkal is hozza haza a külügy az iráni háború miatt külföldön rekedt magyarokat. Az elmúlt napokban az ukránok bemutatkoztak, kiderült, milyenek is valójában – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter vázolta azt is, meddig eszkalálódhat a magyar-ukrán feszültség, illetve hogy milyen megoldással igyekeznek minimálisra csökkenteni a hazánkkal szembeni zsarolási potenciált a kőolaj ügyében.
 

Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Szijjártó Péter: egy dologgal az ukránok sem kalkuláltak – tüntetés a követségnél

Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Kis-Benedek József: katonai támadás nem, más ukrán akciók lehetségesek Magyarország ellen

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Ukrán pénzszállító: Orbán Balázs magyarázatot követel

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról"

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
2026. március 6. 13:47
Az ügyészség nevében írogatnak vállalkozásoknak a csalók
2026. március 6. 12:38
Nem volt nehéz tetten érni a betörőket, olyan részegek voltak
