Cseh Sándor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (k) a nõi vízilabda Európa-bajnokság döntõjében játszott Magyarország - Hollandia mérkõzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 5-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Cseh Sándor: a mostani érzéseimet nem befolyásolja a megszerzett érem színe, elégedett vagyok

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

Taktikailag érettebbek és magabiztosabbak lettek a játékosok, akik sokat fejlődtek és bizonyos szituációkban gyorsabban hoztak meg nagyon fontos döntéseket – így értékelte a portugáliai Eb-n ezüstérmet szerző magyar női vízilabda-válogatott teljesítményét a szövetségi kapitány.

A magyar női vízilabda-válogatott a 2024-es (Mihók Attila társkapitánnyal) és a 2025-ös világbajnokság, valamint a 2025-ös világkupa után a múlt héten véget ért madeirai Európa-bajnokságon is ezüstérmes lett Cseh Sándor irányításával. A magyar válogatott az Eb-döntőben a 10–10-es eredménnyel záruló rendes játékidő után ötméteresekkel 5–3-ra maradt alul a címvédő Hollandiával szemben. A portugáliai torna álomcsapatába Keszthelyi Ritát és Garda Krisztinát is beválasztották. A szövetségi kapitány az InfoRádióban értékelte az Eb-szereplést.

Cseh Sándor úgy fogalmazott, száz százalékig elégedett az Európa-bajnokságon mutatott játékkal, mint ahogy azzal is, ahogy a keret tagjai dolgoztak a felkészülés és a torna alatt. Úgy véli, sokat fejlődtek és igazi csapattá értek. Természetesen sokkal nagyobb lenne az öröme, ha aranyérmet akasztottak volna a nyakukba az eredményhirdetésnél, de hozzátette, az érzései akkor is ugyanolyanok lennének, mint most, vagyis jelen esetben nem az érem színe határozza meg, hogy elégedett-e vagy sem. Maximálisan elégedett a játékosai teljesítményével, és nagyon büszke rájuk.

A fejlődést elsősorban abban látja, hogy taktikailag érettebbek lettek a magyar válogatott játékosai, akik bizonyos szituációkban gyorsabban hoztak meg nagyon fontos döntéseket,

legyen szó például labdajáratásról vagy különféle játékelemekről. Összességében azt gondolja, magabiztosabban is játszottak a korábbi világversenyekhez képest.

A magyar válogatott a portugáliai Eb-n csak a hollandoktól kapott ki, igaz, tőlük kétszer is. Cseh Sándor elmondta: nagyon tiszteli a holland válogatottat, de nem gondolja azt, hogy előrébb tartana, mint a magyar csapat. Megítélése szerint a két válogatott egy szinten van, és ez így volt a mostani Eb-döntőben is.

A szakember azt gondolja, ebben az olimpiai ciklusban még akár két-három új játékost is be lehet építeni a csapatba, vagyis

feltűnhetnek a későbbiekben olyan arcok, akik a portugáliai Eb-n még nem voltak kerettagok.

Cseh Sándor az Európa-bajnokság alatt nagy népszerűségre tett szert a közösségi médiában azzal a habitussal és intenzív jelenléttel, amellyel a medence széléről irányította a magyar válogatottat. Saját bevallása szerint ő erről nem értesült, így nem is foglalkozott vele. Ez a világ nem különösebben érdekli, csak a feladataira koncentrál. „Semmiféleképpen sem szeretném értékelni a saját munkámat vagy a megbeszéléseimet. Azt gondolom, egy edző ne értékelje magát” – jegyezte meg a szövetségi kapitány.

Nagyjából 500 nap van hátra a budapesti világbajnokságig, de Cseh Sándor szerint most még „teljesen felesleges rá gondolni”, ugyanis minden az adott napon és az adott mérkőzésen fog eldőlni. Abban az értelemben viszont nem felesleges előre gondolkodni, hogy „most lehet a másodperceket lefaragni, a kilókat, az izmokat felszedni, a kellő rutint megszerezni”. Mint mondta, ez egy „fura dolog”, hiszen az akkori meccsekkel jelenleg „egyáltalán nem kell foglalkozni”, azzal viszont igen, hogy milyen állapotba lehet kerülni az addig hátralévő több mint egy év alatt.

