2026. március 6. péntek
Nyitókép: Peter Dazeley/Getty Images

MABISZ: ügyeljünk arra, hogy ne váljunk alulbiztosítottá

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Figyelni kell arra, hogy a biztosítás értéke megfelelően tükrözze ingatlanunk értékét.

Érdemes átnézni a szerződéseket és akár biztosítási tanácsadó segítségét is kérni, hogy ne váljon ingatlanunk alulbiztosítottá – mondta el Jeney Attila, a MABISZ kommunikációs igazgatója az InfoRádióban.

Már harmadik évben indult el a Magyar Biztosítók Szövetségének szakbiztosítói által folytatott lakásbiztosítási kampány. Ezzel párhuzamosan tájékoztatást is adnak azokról a lehetőségekről, amelyek március 1-től 31-ig az ingatlantulajdonosok számára nyitva állnak. Ezen időszak alatt felül lehet vizsgálni a szerződést, módosítani lehet, illetve adott esetben akár biztosítót is válthatnak az ügyfelek, ha megfelelőbb szerződést találnak – mondta az igazgató.

Hozzátette: fontos, hogy a biztosítási összeg lefedje az ingatlan és a vagyontárgyak értékét is. „Nagyon könnyen bajba kerülhetünk” ugyanis, ha a hűtő-fűtő berendezés, az infokommunikációs eszközök beépítésével keletkező értéktöbbleteket nem reflektálja a szerződés. Azt is figyelembe kell venni, ha esetleg növeltük az ingatlan alapterületét, akár emeletráépítéssel.

Mindenki előtt nyitva áll a lehetőség. Az látható, hogy mostanára már rendkívül tudatosan választanak lakásbiztosítást a magyar lakástulajdonosok, ez talán annak is köszönhető, hogy a MABISZ folyamatosan felhívja erre a figyelmet és a tagbiztosítók is lehetőséget adnak erre ebben a kampányban – fogalmazott Jeney Attila.

Magyarországon az ingatlanok közel 80 százaléka rendelkezik a legnagyobb természeti károkra is fedezetet nyújtó biztosítással

– emelte ki a kommunikációs igazgató.

Elmondta, hogy ez „nagyon nagy dolog”, figyelembevéve azt, hogy Nyugat-Európában jelentős az önrészes biztosítások aránya. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor egy önrészt is felvállal a biztosított ahhoz, hogy olyan fedezetei is legyenek, amelyeket a biztosító alaphelyzetben nem adna meg. Magyarországon pedig a lakásbiztosítások túlnyomó részében az alapcsomagban benne van a nagy természeti katasztrófákra is a fedezet.

A társasházban lakók figyelmét felhívta arra, hogy nem csupán a saját lakás biztosítását érdemes megnézni, hanem a közös képviselőtől el kell kérni a társasház biztosítását is. Ez a szerződés ugyanis általában az osztatlan közös területeket biztosítja. Ezen felül a társasházaknak szokott lenni felelősségbiztosítása is.

Adott esetben viszont egy osztatlan közös területen tárolt vagyontárgyban keletkező kárra, amennyiben azt külön nem biztosítottuk, nem fog fedezetet nyújtani a biztosításunk. Ilyenkor tehát meg kell nézni a saját lakásunk és a társasház biztosítását is. Az igazgató kiemelte, hogy albérlőknek is van lehetőségük arra, hogy lakásbiztosítást kössenek saját vagyontárgyaikra.

Jeney Attila hangsúlyozta, hogy a lakásbiztosításoknál az évforduló most már egységesen április 30-a. Ez azt jelenti, hogy ha most a kampány alatt a szerződő biztosítót vált, és új szerződést köt, akkor is április 30-ig még mindenképpen be kell fizetni a biztosítási díjat.

Háborúban rekedt turisták: érdemes próbálkozni a biztosítóknál – itt van minden tudnivaló
Háborúban rekedt turisták: érdemes próbálkozni a biztosítóknál – itt van minden tudnivaló
A háborús helyzet vis maiornak számít, erre alapvetően nem fizet kártérítés az utazóknak a biztosító, de ha egy turista felveszi a biztosítójával a kapcsolatot és igyekszik minél hamarabb elhagyni a veszélyessé vált térséget, akkor mérlegelés alapján kaphat kártérítést – mondta az InfoRádióban Németh Péter, a CLB független biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója.
Európa mozgolódik: sorkatonaság és haderőfejlesztés a háborúk árnyékában

Európa mozgolódik: sorkatonaság és haderőfejlesztés a háborúk árnyékában
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében annak járt utána, hogy öt uniós tagállamban hogyan befolyásolja a munkaerőpiacra lépést és milyen társadalmi megítélése van a sorkatonaságnak. A fegyveres konfliktusok, geopolitikai kihívások egyre több európai országot sarkallnak arra, hogy visszavezessék a sorkatonai szolgálatot, illetve komoly haderőfejlesztések is indultak az utóbbi időben a kontinensen. A tanulmány szerzői, Szigethy-Ambrus Nikoletta és Erdélyi Dóra az InfoRádió Trendfigyelő című műsorában beszéltek a részletekről.
Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

Szijjártó Péter: Ukrajna mindent egy lapra tesz fel, hogy ukránbarát magyar kormány legyen

A honvédség gépével, de bérelt utasszállítókkal is hozza haza a külügy az iráni háború miatt külföldön rekedt magyarokat. Az elmúlt napokban az ukránok bemutatkoztak, kiderült, milyenek is valójában – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter vázolta azt is, meddig eszkalálódhat a magyar-ukrán feszültség, illetve hogy milyen megoldással igyekeznek minimálisra csökkenteni a hazánkkal szembeni zsarolási potenciált a kőolaj ügyében.
 

Doxxing – Volodimir Zelenszkij a fenyegetésével közel járt, hogy uniós törvényeket sértsen

Az Ukrajna ellenségeit listázó honlapra került a TEK főigazgatója

Szijjártó Péter: egy dologgal az ukránok sem kalkuláltak – tüntetés a követségnél

Bizottsági szóvivő: elfogadhatatlan Zelenszkij kijelentése

Kis-Benedek József: katonai támadás nem, más ukrán akciók lehetségesek Magyarország ellen

Sorra reagáltak a magyar ellenzék vezetői Volodimir Zelenszkij fenyegetésére

Ukrán pénzszállító: Orbán Balázs magyarázatot követel

Fotók és videó az ukrán „aranykonvoj-akcióról"

Megszólalt az ukrán jegybankelnök a Budapesten elfogott pénzszállítók ügyében

Lecsapott a NAV az ukrán pénzszállító autóra, heten, köztük egy volt tábornok rendőrkézen

Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
2026.03.09. hétfő, 18:00
Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

A héten a közel-keleti háború nyomta rá a bélyegét a tőkepiaci hangulatra, főleg az energiaárak megugrása miatt, amelyek inflációs és növekedési kockázatokat hordoznak magukban. Európában ugyan emelkedéssel indult a nap, azonban az olajár hirtelen megugrása újabb lefordulást hozott. Délutánra az európai és az amerikai tőzsdéken is csúnya esés alakult ki, a magyar piac is komoly nyomás alatt van. Itthon az OTP-re figyelnek a befektetők, a bankcsoport hajnalban tette közzé negyedéves számait: a negyedéves profit ugyan elmaradt a várttól, amire nem sűrűn van példa, de azért nagy dráma nincs, egész évben így is meglett a rekorderedmény. A rossz nemzetközi hangulat mellett viszont az OTP is jelentős mínuszban zárt.

Alaposan lehúzta Magyarországot a hitelminősítő: na, ezt hogy hozzuk vissza?

Alaposan lehúzta Magyarországot a hitelminősítő: na, ezt hogy hozzuk vissza?

Az S&amp;P Global Ratings stabilról negatívra rontotta a magyar bankszektor gazdasági kockázataira vonatkozó kilátását.

Tehran sees strikes 'every few hours', residents tell BBC as Trump demands Iran's 'unconditional surrender'

Tehran sees strikes 'every few hours', residents tell BBC as Trump demands Iran's 'unconditional surrender'

Israel's military says it has launched a new wave of strikes and destroyed a military command bunker.

