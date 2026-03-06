MABISZ: ügyeljünk arra, hogy ne váljunk alulbiztosítottá

Érdemes átnézni a szerződéseket és akár biztosítási tanácsadó segítségét is kérni, hogy ne váljon ingatlanunk alulbiztosítottá – mondta el Jeney Attila, a MABISZ kommunikációs igazgatója az InfoRádióban.

Már harmadik évben indult el a Magyar Biztosítók Szövetségének szakbiztosítói által folytatott lakásbiztosítási kampány. Ezzel párhuzamosan tájékoztatást is adnak azokról a lehetőségekről, amelyek március 1-től 31-ig az ingatlantulajdonosok számára nyitva állnak. Ezen időszak alatt felül lehet vizsgálni a szerződést, módosítani lehet, illetve adott esetben akár biztosítót is válthatnak az ügyfelek, ha megfelelőbb szerződést találnak – mondta az igazgató.

Hozzátette: fontos, hogy a biztosítási összeg lefedje az ingatlan és a vagyontárgyak értékét is. „Nagyon könnyen bajba kerülhetünk” ugyanis, ha a hűtő-fűtő berendezés, az infokommunikációs eszközök beépítésével keletkező értéktöbbleteket nem reflektálja a szerződés. Azt is figyelembe kell venni, ha esetleg növeltük az ingatlan alapterületét, akár emeletráépítéssel.

Mindenki előtt nyitva áll a lehetőség. Az látható, hogy mostanára már rendkívül tudatosan választanak lakásbiztosítást a magyar lakástulajdonosok, ez talán annak is köszönhető, hogy a MABISZ folyamatosan felhívja erre a figyelmet és a tagbiztosítók is lehetőséget adnak erre ebben a kampányban – fogalmazott Jeney Attila.

Magyarországon az ingatlanok közel 80 százaléka rendelkezik a legnagyobb természeti károkra is fedezetet nyújtó biztosítással

– emelte ki a kommunikációs igazgató.

Elmondta, hogy ez „nagyon nagy dolog”, figyelembevéve azt, hogy Nyugat-Európában jelentős az önrészes biztosítások aránya. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor egy önrészt is felvállal a biztosított ahhoz, hogy olyan fedezetei is legyenek, amelyeket a biztosító alaphelyzetben nem adna meg. Magyarországon pedig a lakásbiztosítások túlnyomó részében az alapcsomagban benne van a nagy természeti katasztrófákra is a fedezet.

A társasházban lakók figyelmét felhívta arra, hogy nem csupán a saját lakás biztosítását érdemes megnézni, hanem a közös képviselőtől el kell kérni a társasház biztosítását is. Ez a szerződés ugyanis általában az osztatlan közös területeket biztosítja. Ezen felül a társasházaknak szokott lenni felelősségbiztosítása is.

Adott esetben viszont egy osztatlan közös területen tárolt vagyontárgyban keletkező kárra, amennyiben azt külön nem biztosítottuk, nem fog fedezetet nyújtani a biztosításunk. Ilyenkor tehát meg kell nézni a saját lakásunk és a társasház biztosítását is. Az igazgató kiemelte, hogy albérlőknek is van lehetőségük arra, hogy lakásbiztosítást kössenek saját vagyontárgyaikra.

Jeney Attila hangsúlyozta, hogy a lakásbiztosításoknál az évforduló most már egységesen április 30-a. Ez azt jelenti, hogy ha most a kampány alatt a szerződő biztosítót vált, és új szerződést köt, akkor is április 30-ig még mindenképpen be kell fizetni a biztosítási díjat.