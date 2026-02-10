ARÉNA - PODCASTOK
Fukuoka, 2023. július 19.Zalánki Gergő a kispadon a férfi vízilabdatorna csoportkörének második fordulójában játszott Horvátország - Magyarország mérkőzésen a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 19-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Varga Zsolt tiszta vizet önt a pohárba a Zalánki-ügyben

Infostart / MTI

Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint meg kell vizsgálni, hogy akár Zalánki Gergő, akár más hogyan illeszkedik a belgrádi Európa-bajnokságon ezüstérmes együttes keretéhez.

A szakember a magyar szövetség közösségi oldalán kedden koraeste közzétett videóban arról beszélt: nem a közösségi médiában szokták megbeszélni a problémákat a játékosaival, hanem másképpen. Varga ezzel az Eb-keretből kimaradt Zalánki Gergő január végi posztjára utalt.

„Ha nehéz döntések előtt álltunk, ha jó döntések előtt, leültünk és négyszemközt megbeszéltük, mint férfi a férfival, és általában ami ott elhangzott, az ott is maradt” – mondta Varga Zsolt.

Felidézte: 27 játékossal vágtak neki a felkészülésnek, így 12 kimaradó volt, köztük Zalánki.

„Amikor vége volt a kerethirdetésnek, akkor mindenki, aki szeretett volna velem beszélgetni indokokról, megoldásokról, az odajött és beszéltünk” – emelte ki a szövetségi kapitány, rámutatva: ez Zalánki számára is adott volt. Amint Varga elmondta, telefonos beszélgetés során jelezte a játékosnak, hogy a felkészülés és a kontinensbajnokság során nem számol vele, ekkor megállapodtak abban, hogy december 18-án, az Európa-bajnoki felkészülés közepén egyeztetnek a jövőről.

„Arról, hogy hol és milyen lehetőségek vannak, hogyan tudunk tovább együtt dolgozni. Azt kértem Gergőtől, hogy mindenféleképpen két megbeszélés legyen, semmiképpen sem egy, pont azért, hogy ha az első után feljönnek gondolatok, tisztázatlan kérdések, érzelmek, bármi, akkor legyen lehetőségünk rá februárban” – fejtette ki.

A decemberi beszélgetés – mint mondta – két és fél órás volt, amely után megbeszélték, hogy februárban folytatják.

„Ebben a folyamatban nekem nem volt igazán értelmezhető a posztolás és annak tartalma sem. Ebben a helyzetben, az Európa-bajnokság után a helyénvaló egy gratuláció lett volna a csapatnak, ha már posztolásról beszélünk” – véleményezte Varga Zsolt, aki szerint az előre leegyeztetett, megfelelő helyen és módon lehetett volna feltenni a felvetődött kérdéseket.

„Tartsuk magunkat ahhoz, amit megbeszéltünk korábban” – mondta Varga. Előre tekintve elmondta: ezen a héten fognak leülni átbeszélni azt, hogy hogyan tovább, milyen feltételekkel tudja elképzelni a közös munkát. „Elindult a csapat építkezése. Az ehhez való illeszkedést kell jól megtalálnunk, ez igaz mindenkire: hogy ehhez a csapathoz hogyan tud akár Gergő, akár bárki más is úgy illeszkedni, hogy az egység megmaradjon és töretlen maradjon az az energia, erő és lelkesedés, amivel idáig dolgoztunk.”

Január végén Zalánki Gergő a közösségi oldalán nyilvános posztban adott tájékoztatást a válogatottól való távolmaradásáról. Az Olimpiakosz játékosa visszatekintett az elmúlt néhány év történéseire, kifogásolva, hogy a vele kapcsolatos kommunikáció hangneme előbb megváltozott, majd teljesen megszűnt, s kettős mércét érez. Kiemelte, hogy a bő keret összetartásaira nem kapott meghívót, illetve nem kapott lehetőséget arra, hogy bizonyítson. Mint írta, szerinte szakmai indoklás nélkül maradt ki az Eb-csapatból is.

Madaras Norbert, a magyar szövetség elnöke (MVLSZ) elnöke két nappal később nyilatkozatot tett közzé, amelyben azt emelte ki:

„Ez az a sportág, ahol mindenki a medencében bizonyít, nem a közösségi médiában. Ez az a sportág, ahol a sportoló a teljesítményével vívja ki az elismerést, nem féligazságok és különösen nem hamis állítások megosztásával. És ez az a sportág, ahol az egyén soha, egyetlen pillanatig sem gondolhatja, hogy a csapat felett áll. Aki szeretne ehhez a közösséghez tartozni, az a jövőben is ehhez tartja magát, minden körülmények között” – írta Madaras Norbert.

