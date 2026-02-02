Faragó Tamás a Zalánki-ügyről: etikátlannak tartom, hogy a fiúk sikerét meglovagolva a saját történetével van elfoglalva

A magyar női vízilabda-válogatott a portugáliai Európa-bajnokság középdöntőjében előbb 5–4-re kikapott Hollandiától, majd 22–6-ra legyőzte Izraelt, így csoportja második helyezettjeként jutott be a legjobb négy közé. Cseh Sándor csapata a keddi elődöntőben Görögországgal játszik.

Faragó Tamás a magyar válogatott eddigi Eb-szereplését értékelve az InfoRádióban úgy fogalmazott, az első hét inkább a helyszín, az uszoda megismerésével és a körülményekhez való alkalmazkodással telt, mivel a létszám 16 csapatosra bővítésével eléggé felhígult mezőny, miközben valójában a torna előtt öt-hat csapatnak volt reális esélye a végső győzelemre. Mostanra négyen maradtak: az elődöntő másik ágán holland–olasz párharc lesz.

A magyar válogatott azért már a csoportkör során is játszott egy kemény meccset a spanyolok ellen, melyet nagy bravúrt elérve, hátrányból fordítva megnyert két góllal. A Nemzet Sportolója szerint a hollandok elleni középdöntős mérkőzésen végül sikerült felzárkózni, és „kicsikartak” a mieink egy egygólos vereséget, ami már előrevetítette, hogy meglesz az elődöntő.

Az elődöntős ellenfélre, Görögországra rátérve a korábbi szövetségi kapitány azt mondta,

egy nagyon jó csapatról van szó, ennek ellenére fizikailag azért nem tartja annyira erős társaságnak.

Márpedig ez női vízilabdában is lényeges szempont. Azok a játékosok, akik atletikusabb adottságokkal rendelkeznek, azok jó technikai tudással, taktikai fegyelemmel kiegészülve sokkal versenyképesebbek. Faragó Tamás szerint Cseh Sándor csapata most olyan passzban van, hogy képes lesz megverni a görögöket, akár egy sima meccset is el tud képzelni, amelyen egyértelműen dominálni fog a magyar válogatott.

Üzengetések, sérelmek a férfi válogatott háza táján

A magyar férfi vízilabda-válogatott ezüstérmesként zárta a belgrádi Európa-bajnokságot, de az elmúlt hétvégén nem az eredmények és az értékelés került középpontba, hanem Zalánki Gergő közösségi médiában megosztott posztja, amelyben egyebek mellett azt írta, pihenője után készen állt a visszatérésre, de „szakmai indoklás nélkül” kimaradt az Eb-keretből, továbbá fájlalja azt is, hogy szerinte „kettős mérce” van a válogatottnál, mert korábban nem okozott gondot, ha egy-egy játékos pihenőt kért. Varga Zsolt az InfoRádió Aréna című műsorában a múlt héten így fogalmazott:

„Gergővel leültem beszélni még karácsony előtt, és abban maradtunk, hogy februárban beszélünk újra”.

Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke is reagált vasárnap Zalánki Gergő posztjára. A sportvezető a waterpolo.hu-n közzétett nyilatkozatában úgy fogalmazott, „ez az a sportág, ahol mindenki a medencében bizonyít, nem a közösségi médiában. Ez az a sportág, ahol a sportoló a teljesítményével vívja ki az elismerést, nem féligazságok és különösen nem hamis állítások megosztásával. És ez az a sportág, ahol az egyén soha, egyetlen pillanatig sem gondolhatja, hogy a csapat felett áll. Aki szeretne ehhez a közösséghez tartozni, az a jövőben is ehhez tartja magát, minden körülmények között.”

Faragó Tamás: ne feledkezzünk meg az előzményekről!

Faragó Tamás szerint helyén kellene kezelni a kialakult helyzetet, és sokkal ideálisabb lenne, ha a magyar válogatott teljesítményéről szólnának a hírek, nem pedig hasonló történetekről, sérelmekről. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy nem az van a fókuszban, hogy a magyar férfi válogatott „fergeteges játékkal” ezüstérmet nyert Belgrádban, hanem Zalánki Gergő keretből való kimaradása a fő téma. Kiemelte, hogy a válogatottságot ő maga mondta le.

„Kicsit etikátlannak tartom, hogy ő most a fiúk sikerét meglovagolva a saját történetével van elfoglalva”

– jegyezte meg az olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó.

Ezzel együtt azt gondolja, van esély arra, hogy Zalánki Gergő visszatér a válogatottba, mert szerinte minden jó játékosra szükség van. Faragó Tamás hozzátette: most kevesebb szó esik róla, de a 2022-es budapesti világbajnokságon – melyen nagy csalódást keltve csak hetedik lett a magyar férfi válogatott – több olyan meccs is volt, amelyen a „zuhanyhíradóból megismert információk szerint Zalánki Gergő nem éppen etikusan viselkedett”. Ugyanez állítólag előfordult a párizsi olimpián is. A Nemzet Sportolója úgy véli, nem szabad megfeledkezni az előzményekről sem. Ugyanakkor hozzátette:

ha Zalánki Gergő „konstruktív hozzáállással igyekszik visszatérni a válogatotthoz, akkor azt mindenki örömmel veszi majd”.

Faragó Tamás szerint nem érdemes belemenni abba, hogy személyiségfejlesztésre vagy a társakkal való jobb kommunikációra lenne-e szükség, mert egy profi játékos esetében alaptulajdonságnak kellene lennie a megfelelő viselkedésnek, magatartásnak. Mint fogalmazott, minden játékosnak mindent meg kell tennie a csapatért, az egész közösségért, figyelembe véve a három fő célt: a győzelmet, a jó játékot és a megfelelő egyéni teljesítményt. A korábbi szövetségi kapitány ugyanakkor hangsúlyozta: az ego nem előzheti meg sohasem a csapat érdekeit.

Vámos Márton is kihagyta a belgrádi Európa-bajnokságot, de az ő esetében nem tudni semmilyen konfliktusról a háttérben. Faragó Tamás úgy fogalmazott, a csapat és az aktuális keret összeállítása mindig a szövetségi kapitány feladata, „abba nem lehet beleszólni”. A szövetségi kapitány „viszi a bőrét a vásárra”. A Nemzet Sportolója azt mondta, bíznunk kell a mindenkori kapitány döntéseiben, mert ő látja át, milyen játékosokkal, milyen játékkal és milyen feltételekkel lehet eredményesen szerepelni.