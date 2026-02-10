ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 10. kedd Elvira
2025. január 16-i kép az ötkarikás játékok jelképéről a XXV. téli olimpia biatlonversenyeinek helyszínén, a Bolzano megyei Anterselvában. A 2026-os téli olimpiát Milánó és a tőle mintegy négyszáz kilométerre, északkeletre fekvő Cortina dAmpezzo síüdülő közösen rendezi február 6. és 22. között. A paralimpiára március 6. és 15. között kerül sor.
Nyitókép: MTI/AP/Alessandro Trovati

Érembotrány a téli olimpián – Azonnali hatállyal kijavítják mindet

Infostart / MTI

Hétfőn Andrea Franchisi, a szervezőbizottság operatív igazgatója újságíróknak arról beszélt: tudnak róla, hogy többen is kifogásolták a közösségi médiában érmeik és a szalagok minőségét.

Az olasz állami pénzverde azt ígéri, hogy gyorsan kijavítja a milánói-cortinai téli olimpia dobogósainak hibás érmeit, közölték kedden az ötkarikás játékok szervezői.

A rendezőbizottság szóvivője, Luca Casassa arról beszélt, hogy „korlátozott számú éremmel kapcsolatban merült fel néhány probléma”, a medálokat gyártó állami pénzverde pedig ezek gyors kijavítását vállalta.

„Azokat a sportolókat, akiknél hibás érem van, arra kérjük, juttassák vissza a megfelelő csatornákon keresztül, hogy azonnal meg lehessen javítani ezeket” – fogalmazott a szóvivő.

Hétfőn Andrea Franchisi, a szervezőbizottság operatív igazgatója újságíróknak arról beszélt: tudnak róla, hogy többen is kifogásolták a közösségi médiában érmeik és a szalagok minőségét. Ebba Andersson például elveszítette ezüstérmét, amelyet a női sífutók tíz plusz tíz kilométeres tömegrajtos versenyében szerzett szombaton. A svéd sportoló medálja az eredményhirdetés után három darabra törve a hóba esett, és hiába kereste, nem találta meg. Hasonló baj érte Breezy Johnson amerikai alpesi sízőt, aki megnyerte a lesiklást, mert érme lepottyant az azt tartó szalagról, miközben ugrálva ünnepelte elsőségét. Ugyanez történt a csapatversenyben aranyérmes Alysa Liu amerikai műkorcsolyázóval is.

