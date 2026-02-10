Autentikus helyzetjelentés Milák Kristófról

Milák Kristóf rendszeresen edz, de még nem találta meg az úszásban az élet szépségét – közölte az Index cikke szerint Gergely István Honvéd-elnök a Sport TV-ben.

Beszámolója szerint a 25 éves világsztár sportoló január óta rendszeresen edz a klub kötelékeiben

„Mi azt szeretnénk, ha Kristóf továbbra is úszna, és továbbra is arra szánná az életét, amire a Jóisten teremtette, hogy ússzon. Hogy egyszer ő is döbbenjen rá, milyen óriási tehetséget kapott, és hogy ezt nem csak a saját, de mások örömére is illik, vagy jó lenne használni” – mondta el a műsorban.

Leszögezte, nem arról van szó, hogy olimpiai sikerein keresztül a BHSE-nek is eredményeket hozzon. Az egyesületnél szeretnék, ha ilyen tehetséggel megáldott sportoló megtalálná az élet szépséget abban, amit csinál.

Feltételezi, hogy ha Milák Kristóf rendszeresen edz, az azt jelenti, hogy komoly céljai vannak.

Korábban Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár elmondta, a sportolónak a 2028-as Los Angeles-i olimpiai részvétel is a célkeresztjében van.