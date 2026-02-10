ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 10. kedd
A győztes Milák Kristóf a férfi 100 méteres pillangóúszás döntője után a 2024-es párizsi nyári olimpián a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 3-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Autentikus helyzetjelentés Milák Kristófról

Infostart

Klubja, a Honvéd elnöke számolt be a kétszeres olimpiai bajnok felkészüléséről.

Milák Kristóf rendszeresen edz, de még nem találta meg az úszásban az élet szépségét – közölte az Index cikke szerint Gergely István Honvéd-elnök a Sport TV-ben.

Beszámolója szerint a 25 éves világsztár sportoló január óta rendszeresen edz a klub kötelékeiben

„Mi azt szeretnénk, ha Kristóf továbbra is úszna, és továbbra is arra szánná az életét, amire a Jóisten teremtette, hogy ússzon. Hogy egyszer ő is döbbenjen rá, milyen óriási tehetséget kapott, és hogy ezt nem csak a saját, de mások örömére is illik, vagy jó lenne használni” – mondta el a műsorban.

Leszögezte, nem arról van szó, hogy olimpiai sikerein keresztül a BHSE-nek is eredményeket hozzon. Az egyesületnél szeretnék, ha ilyen tehetséggel megáldott sportoló megtalálná az élet szépséget abban, amit csinál.

Feltételezi, hogy ha Milák Kristóf rendszeresen edz, az azt jelenti, hogy komoly céljai vannak.

Korábban Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár elmondta, a sportolónak a 2028-as Los Angeles-i olimpiai részvétel is a célkeresztjében van.

FBI releases images of masked person in hunt for Savannah Guthrie's mother

FBI releases images of masked person in hunt for Savannah Guthrie's mother

The mother of the news anchor Savannah disappeared in the middle of night from her Tucson, Arizona, home and was last seen on 31 January.

