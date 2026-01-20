Szürke és lávavörös – bemutatta F1-es gépét az Audi – képek

A német gyártó, amely 2022 augusztusában jelentette be, hogy belép a Forma–1-be és idén Ausztráliában debütál majd, Berlinben leplezte le a versenygépet. Az R26-os autón a szürke és titán, szénszálas szín mellett a lávavörös is megjelenik.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy a Forma–1-ben a sikerhez kitartó munkára van szükség. Az Audi Revolut F1 Team nem csak a létszámot növeli, a célunk az, hogy 2030-ra a világbajnokságért küzdjünk” – mondta a csapat közleménye szerint Gernot Dollner, az Audi vezérigazgatója.

Mattia Binotto, az Audi F1 projektvezetője kiemelte: a legnagyobb erősségük az a stratégiai döntés, hogy teljes értékű gyári csapattá váljanak.

Az Audikat a német Nico Hülkenberg és a brazil Gabriel Bortoleto vezeti majd.

A mezőnyből elsőként múlt pénteken a Red Bull-csoport mutatta be Forma–1-es autóinak idei festését, a Haas pedig hétfőn tette ezt meg.

Audi reveal the R26 at their launch event in Berlin! #F1 pic.twitter.com/5kxywyKvn6 — Formula 1 (@F1) January 20, 2026

A világbajnoki idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, addig három teszten vesz részt majd a mezőny, amely jövő héten Barcelonában, február 11. és 13., valamint 18. és 20. között pedig Bahreinben gyakorol.