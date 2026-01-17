ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 17. szombat
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában játszott Liverpool FC- Brighton mérkõzésen Liverpoolban 2025. december 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai Dominik büntetőt rontott, Kerkez Milos durváskodott, a Liverpool megint pontokat vesztett

Infostart / MTI

Ráadásul hazai pályán, pedig sokáig vezetett. Szoboszlai Dominik pályafutása során másodszor hibázott tizenegyest, megint a kapufán csattant a jobblábas lövés.

Szoboszlai Dominik az első félidőben büntetőt hibázott, csapata, a címvédő Liverpool pedig csak 1-1-es döntetlent ért el a vendég Burnley ellen az angol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában.

Arne Slot Szoboszlaival és meccsen durvaság miatt besárguló Kerkez Milossal felálló csapata nyomasztó fölényben játszotta végig az első félidőt, melyben kifejezetten sok lövőhelyzetet, de kevés igazán nagy lehetőséget dolgozott ki. A 32. percben aztán Cody Gakpo ellen elkövetett szabálytalanság után büntetőhöz jutottak a hazaiak, a 11-est pedig a magyar válogatott kapitánya végezte el, aki a bal felső sarkot vette célba, de nagy erejű lövése a felső lécen csattant. A kihagyott lehetőség ellenére előnyben vonulhatott a szünetre a Liverpool, mivel Florian Wairtz a 42. percben a 16-oson belülről szép gólt lőtt.

A fordulás után kissé bátrabbá vált a Burnley, ám továbbra is a házigazda uralta a meccset és számos kecsegtető lehetőséghez is jutott, de képtelen volt újra betalálni, míg a vendégek egyetlen kaput eltaláló lövésükkel egyenlítettek, és ezzel végül pontot szereztek. A Burnley gólját Marcus Edwards lőtte a 65. percben.

A Liverpool sorozatban a negyedik döntetlenjét játszotta a bajnokságban és a tabellán továbbra is a negyedik. Hátránya 13 pont a vasárnap pályára lépő, éllovas Arsenallal szemben.

Premier League, 22. forduló:

Liverpool FC-Burnley 1-1 (1-0)

Chelsea-Brentford 2-0 (1-0)

Leeds United-Fulham 1-0 (0-0)

Sunderland-Crystal Palace 2-1 (1-1)

Tottenham Hotspur-West Ham United 1-2 (0-1)

korábban:

Manchester United-Manchester City 2-0 (0-0)

vasárnap:

Wolverhampton Wanderers-Newcastle United 15.00

Aston Villa-Everton 17.30

hétfő:

Brighton-Bournemouth 21.00

labdarúgás

liverpool

szoboszlai dominik

kerkez milos

