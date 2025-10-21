Új pilótát ültet a Ferrari Hamilton helyére

Úgy tűnik, a Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj első szabadedzésén igencsak megkavart mezőnyt figyelhetünk: azt már korábban bejelentették, hogy Max Verstappen kihagyja a gyakorlást, Red Bullját pedig Arvid Lindblad kapja meg 60 percre. A Williamsnél is lesz csere, ott Luke Browning ülhet Carlos Sainz helyére – emlékeztet a vezess.hu.

A Ferrari sem marad ki a sorból – teszi hozzá az autós szakportál –, de ők nem éppen egy fiatal versenyzőt ültetnek Lewis Hamilton helyére. A hétszeres világbajnok autóját a maranellóiak WEC-pilótája, a korábbi Le Mans-i 24 órás győztes Antonio Fuoco kapja meg bejelentésük szerint.

Az olasz versenyző már elmúlt 28 éves, a Ferrari azonban vele is eleget tesz azoknak a szabályoknak, melyek kikötik, hogy a csapatoknak évente legalább négy szabadedzésen lehetőséget kell biztosítaniuk jelentős F1-tapasztalattal nem rendelkező pilótáknak. Charles Leclerc autójánál már kipipálták ezt a két alkalmat egy valódi ifjonc, Dino Beganovic személyében.

Leclerc és Fuoco számára egyébként nem lesz új, hogy csapattársakként nézhetnek egymásra. A két pilóta a 2017-es Forma-2-es szezonban együtt tolta a Prema-csapat szekerét ‒ mindketten a Ferrari akadémiájának színeiben tették ezt – olvasható.