ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
335.02
bux:
104107.1
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Szingapúri Nagydíjának harmadik szabadedzésén a Marina Bay utcai pályán 2025. október 4-én, a futam előtti napon.
Nyitókép: MTI/EPA/Tom White

Új pilótát ültet a Ferrari Hamilton helyére

Infostart

A Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíjat megváltozott felállással kezdi a Ferrari, Charles Leclerc régi-új csapattársat kap.

Úgy tűnik, a Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj első szabadedzésén igencsak megkavart mezőnyt figyelhetünk: azt már korábban bejelentették, hogy Max Verstappen kihagyja a gyakorlást, Red Bullját pedig Arvid Lindblad kapja meg 60 percre. A Williamsnél is lesz csere, ott Luke Browning ülhet Carlos Sainz helyére – emlékeztet a vezess.hu.

A Ferrari sem marad ki a sorból – teszi hozzá az autós szakportál –, de ők nem éppen egy fiatal versenyzőt ültetnek Lewis Hamilton helyére. A hétszeres világbajnok autóját a maranellóiak WEC-pilótája, a korábbi Le Mans-i 24 órás győztes Antonio Fuoco kapja meg bejelentésük szerint.

Az olasz versenyző már elmúlt 28 éves, a Ferrari azonban vele is eleget tesz azoknak a szabályoknak, melyek kikötik, hogy a csapatoknak évente legalább négy szabadedzésen lehetőséget kell biztosítaniuk jelentős F1-tapasztalattal nem rendelkező pilótáknak. Charles Leclerc autójánál már kipipálták ezt a két alkalmat egy valódi ifjonc, Dino Beganovic személyében.

Leclerc és Fuoco számára egyébként nem lesz új, hogy csapattársakként nézhetnek egymásra. A két pilóta a 2017-es Forma-2-es szezonban együtt tolta a Prema-csapat szekerét ‒ mindketten a Ferrari akadémiájának színeiben tették ezt – olvasható.

Kezdőlap    Sport    Új pilótát ültet a Ferrari Hamilton helyére

lewis hamilton

autóverseny

ferrari

mexikói nagydíj

charles leclerc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Százmilliós Gucci-bírság: mi marad a luxusból, ha mindenki hozzáfér?

Százmilliós Gucci-bírság: mi marad a luxusból, ha mindenki hozzáfér?
Az Európai Bizottság 157 millió eurós bírsággal sújtotta a Guccit, a Chloét és a Loewe-t, mert ők maguk akarták megmondani a luxustermékeik fogyasztói árát. A döntés nemcsak pénzügyi, hanem kulturális forradalom is, Brüsszel ugyanis most először kezdte ki a luxus egyik alapkövét, az exkluzivitást.
Biztonsági szakértő a Trump-Putyin találkozóról: óriási készültség várható az egész városban

Biztonsági szakértő a Trump-Putyin találkozóról: óriási készültség várható az egész városban

Lehegesztett csatornafedelek, mesterlövészek a háztetőkön és ügynökök még a pogácsás tányérok mellett is – jelentette ki az InfoRádióban Hajós István biztonsági szakértő, aki szerint erre kell számítani az amerikai és az orosz elnök budapesti találkozóján. A szakember úgy véli: szigorú lezárások lesznek az egész városban, és a Budapesten élő ukránokat is ellenőrzik majd.
 

Trump–Putyin-csúcs: politikai szabotázsakcióktól tart az orosz fél

„Képmutatás nem figyelni az oroszok érveire” – Európa katonai nagyhatalmából érkezett Ukrajnát kikosarazó üzenet

Felsorakoztak Donald Trump álláspontja mögé az EU vezetői

Megsemmisült az oroszok egyik vadonatúj "szeme" – videó

Elbizonytalanodhat a Trump–Putyin-csúcs megrendezésre?

Közölte a Mol, hogyan indul újra az olajfinomító a tűz után

Orbán Viktor fontos bejelentést tett a százhalombattai tűzről történt egyeztetések után

VIDEÓ
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.21. kedd, 18:00
Fekete Péter
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Otthon Start: újabb beruházásokat nyilvánít kiemeltté a kormány, jönnek az első vidéki lakóparkok

Otthon Start: újabb beruházásokat nyilvánít kiemeltté a kormány, jönnek az első vidéki lakóparkok

Új rendelettervezetet tett közzé a kormány az Otthon Start program keretében biztosított fix 3%-os hitelprogram feltételeit teljesítő lakásberuházások kiemelt beruházássá és a hozzájuk kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról. Eddig két beruházás, a Bayer Construct X. és XV. kerületi fejlesztése kapott rendeletben kiemelt státuszt, most egy veszprémi, egy szegedi és egy Budapest IX. kerületi beruházással bővülhet a lista.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliárdos strandmentő akció indult a Balatonon: 50 ezer köbméter iszapot kotornak ki

Milliárdos strandmentő akció indult a Balatonon: 50 ezer köbméter iszapot kotornak ki

Elkezdődött a Balaton nyugati medencéjében a következő ütemű iszapkotrás. Jelenleg a Siófoki-öbölben dolgoznak a kotróhajók, összesen mintegy 50 ezer köbméter üledéket távolítanak el.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
French ex-president Sarkozy begins jail sentence for campaign finance conspiracy

French ex-president Sarkozy begins jail sentence for campaign finance conspiracy

Nicolas Sarkozy, president from 2007-2012, has appealed against his jail term at La Santé prison.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 21. 08:39
Két Arsenal–Atlético Madrid BL-meccset is játszanak ma – sport a tévében
2025. október 20. 18:41
Tiszeker Ágnes Kenderesi Tamás doppingügyéről: minden fórumon vétkesnek találták, el kell fogadnia az ítéletet
×
×
×
×