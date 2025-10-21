ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.19
usd:
335.34
bux:
103276.1
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik (háttal) és Szappanos Péter kapus a Portugália - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzés végén a lisszaboni a Estádio José Alvalade stadionban 2025. október 14-én. A találkozó 2-2-es döntetlennel zárult.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Magyar–ír a Puskás Arénában: hamarosan vehet jegyet

Infostart / MTI

Hétfőn kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott utolsó világbajnoki selejtezőmérkőzésére, melyet ír csapattal játszik november 16-án a Puskás Arénában.

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának keddi beszámolója szerint az első napon szokás szerint a Szurkolói Klub aranyszintes tagjai vásárolhatnak belépőt, ezt követően kedden 10 órától két napig tart a többi SZK-tag vásárlási időszaka. Amennyiben marad belépő, október 30-án 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetővé válnak a jegyek, melyek 7 és 25 ezer forint közötti összegbe kerülnek.

A belépőket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a Szurkolói Klub weboldalán, továbbá az iOS-en és Androidon egyaránt elérhető alkalmazáson keresztül lehet megvásárolni. A megszokott gyakorlat szerint a vásárlás során egy szurkoló egy tranzakciót indíthat, melynek során legfeljebb négy belépőt vásárolhat. A találkozóra érvényesek a 2025-ös évre megvásárolt bérletek, de a bérletvásárláskor meghirdetett szabályok szerint a bérlettel rendelkező szurkolók sem maguk, sem mások számára nem vásárolhatnak jegyet.

A négy forduló után öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok legközelebb november 13-án a sereghajtó Örményország vendégeként lépnek pályára, majd három nappal később fogadják a jelenleg harmadik íreket.

Kezdőlap    Sport    Magyar–ír a Puskás Arénában: hamarosan vehet jegyet

labdarúgás

magyar válogatott

puskás aréna

jegyértékesítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály a kamatdöntés után: „én nem érzékelek nyomást”

Varga Mihály a kamatdöntés után: „én nem érzékelek nyomást”
A kamatszintet és a kamatfolyosó két szélét is helyén hagyó jegybanki Monetáris Tanács-döntést indokolta keddi tájékoztatóján az MNB elnöke. Emellett számos újságírói kérdést kapott a jegybanki alapítványi ügyekről, az árrésstopról és az inflációs várakozásokról is. Az euróbevezetésről is szót ejtett. Hogy hány nyomozás zajlik a jegybanki alapítványok ügyében, azt nem tudja, a jegybank vezetése egyetlen feljelentést tett közlése szerint.
 

Itt a friss kamatdöntés

Csicsmann László a gázai helyzetről: ez nem tűzszünet, de nem is háború – bármikor fellángolhatnak a harcok

Csicsmann László a gázai helyzetről: ez nem tűzszünet, de nem is háború – bármikor fellángolhatnak a harcok

Az elmúlt napokban Izrael és a Hamász többször is megvádolta a másik felet a tűzszünet megsértésével. A Közel-Kelet-szakértő az InfoRádióban azt mondta, újraindult az eszkalációs fázis, és meglátása szerint ha az iszlamista szervezet továbbra is ilyen ellenállást tanúsít, megvan az esély rá, hogy ismét totális háború lesz a Gázai övezetben.
VIDEÓ
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.21. kedd, 18:00
Fekete Péter
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Orosz milbloggerek szerint északról is elkezdték bekeríteni a Donbasz egyik legfontosabb erődvárosát, Pokrovszkot. Donald Trump amerikai elnök bemutatta legújabb pálfordulását: míg korábban azon a véleményen volt, hogy Ukrajna akár meg is nyerheti a háborút, most a Donyec-medence felosztásáról elmélkedett és megint elodázta a Tomahawk robotrepülőgépek átadását. Az oroszok a közelgő budapesti csúcstalálkozóra is benyújtották tűzszüneti javaslataikat, de ezekben sok változtatás nincs a korábbiakhoz képest. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érkezett! Elképesztő bejelentést tett a Kreml: lehet, hogy elmarad a budapesti csúcstalálkozó?

Most érkezett! Elképesztő bejelentést tett a Kreml: lehet, hogy elmarad a budapesti csúcstalálkozó?

Moszkva kedden láthatóan igyekezett tompítani a várakozásokat egy küszöbön álló csúcstalálkozóval kapcsolatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
French ex-president Sarkozy begins jail sentence for campaign finance conspiracy

French ex-president Sarkozy begins jail sentence for campaign finance conspiracy

Nicolas Sarkozy, president from 2007-2012, has appealed against his jail term at La Santé prison.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 21. 14:26
"Próbajátékra" hívták a kapust, megölték
2025. október 21. 13:24
Új pilótát ültet a Ferrari Hamilton helyére
×
×
×
×