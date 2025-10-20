Újabb futamgyőzelem - Ha így megy Verstappen, a McLarennél fejek fognak hullani

A 28 éves pilótának ez volt az idei ötödik és pályafutása 68. futamgyőzelme, az austini pályán a negyedik.

Verstappen mögött az összetettben második helyen álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője végzett másodikként, míg Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája harmadikként. A vb-éllovas Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője ötödik lett, ezzel 14 pontra csökkent az előnye Norrisszal, és 40-re Verstappennel szemben.

A rajtnál Verstappen rutinosan helyezkedve megtartotta az első helyet, mögötte viszont az élmezőnyből egyedüliként lágy gumikeveréket választó Leclerc egy nagyszerűen kivitelezett manőverrel elment a második pozícióból startoló Norris mellett. A brit aztán üldözőbe vette a monacóit, kettejük küzdelméből pedig elsősorban az élen száguldó vb-címvédő profitált, ő ugyanis a huszadik körre több mint tíz másodperces előnyre tett szert. Norrisnak végül a 21. körben sikerült elmennie Leclerc mellett, aki egy körrel később a boxba hajtott kerékcserére. A McLaren brit pilótája egészen a 32. kör végéig a pályán maradt és csak akkor állt ki friss abroncsokért, míg Verstappen autójára rögtön ezt követően raktak fel új gumikat a Red Bull szerelői.

Közben a hatodikként rajtolt Piastri, valamint Lewis Hamilton (Ferrari) és George Russell (Mercedes) is a boxban járt, így húsz körrel a leintés előtt a már közepes gumikeveréken autózó Leclerc kivételével az élmezőny minden tagja lágy keverékű gumin száguldott.

A boxkiállások után Verstappen előnye majdnem hét másodperc volt a kerékcserék során másodiknak visszakapaszkodó Leclerc előtt, harmadikként Norris, negyedikként Hamilton haladt. Az ötödik helyen Piastri következett, őt nagyjából három másodperces lemaradással követte Russell.

A hajrához közeledve Norris újfent támadási közelségbe került Leclerc mögött, aztán visszalassult, de az 51. körre ismét közelebb merészkedett a monacói riválishoz, akit aztán egy bátor és szépen végigvitt manőverrel megint lehagyott.

Verstappen sikerét ugyanakkor az egész futamon nem tudta senki sem veszélyeztetni, a holland vb-címvédő pedig ezzel a győzelemmel egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy a szezon hajrájában érdemben bele tudjon szólni a vb-trófeáért zajló küzdelembe.

A világbajnoki idény egy hét múlva folytatódik Mexikóban.