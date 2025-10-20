ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.13
usd:
333.43
bux:
0
2025. október 20. hétfő Vendel
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
AUSTIN, TEXAS - OCTOBER 24: Race winner Max Verstappen of Netherlands and Red Bull Racing and third placed Sergio Perez of Mexico and Red Bull Racing celebrate in parc ferme during the F1 Grand Prix of USA at Circuit of The Americas on October 24, 2021 in Austin, Texas. (Photo by Chris Graythen/Getty Images)
Nyitókép: Chris Graythen/Getty Images)

Újabb futamgyőzelem - Ha így megy Verstappen, a McLarennél fejek fognak hullani

Infostart / MTI

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője rajt-cél győzelmet aratott vasárnap a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíján a texasi Austinban.

A 28 éves pilótának ez volt az idei ötödik és pályafutása 68. futamgyőzelme, az austini pályán a negyedik.

Verstappen mögött az összetettben második helyen álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője végzett másodikként, míg Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája harmadikként. A vb-éllovas Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője ötödik lett, ezzel 14 pontra csökkent az előnye Norrisszal, és 40-re Verstappennel szemben.

A rajtnál Verstappen rutinosan helyezkedve megtartotta az első helyet, mögötte viszont az élmezőnyből egyedüliként lágy gumikeveréket választó Leclerc egy nagyszerűen kivitelezett manőverrel elment a második pozícióból startoló Norris mellett. A brit aztán üldözőbe vette a monacóit, kettejük küzdelméből pedig elsősorban az élen száguldó vb-címvédő profitált, ő ugyanis a huszadik körre több mint tíz másodperces előnyre tett szert. Norrisnak végül a 21. körben sikerült elmennie Leclerc mellett, aki egy körrel később a boxba hajtott kerékcserére. A McLaren brit pilótája egészen a 32. kör végéig a pályán maradt és csak akkor állt ki friss abroncsokért, míg Verstappen autójára rögtön ezt követően raktak fel új gumikat a Red Bull szerelői.

Közben a hatodikként rajtolt Piastri, valamint Lewis Hamilton (Ferrari) és George Russell (Mercedes) is a boxban járt, így húsz körrel a leintés előtt a már közepes gumikeveréken autózó Leclerc kivételével az élmezőny minden tagja lágy keverékű gumin száguldott.

A boxkiállások után Verstappen előnye majdnem hét másodperc volt a kerékcserék során másodiknak visszakapaszkodó Leclerc előtt, harmadikként Norris, negyedikként Hamilton haladt. Az ötödik helyen Piastri következett, őt nagyjából három másodperces lemaradással követte Russell.

A hajrához közeledve Norris újfent támadási közelségbe került Leclerc mögött, aztán visszalassult, de az 51. körre ismét közelebb merészkedett a monacói riválishoz, akit aztán egy bátor és szépen végigvitt manőverrel megint lehagyott.

Verstappen sikerét ugyanakkor az egész futamon nem tudta senki sem veszélyeztetni, a holland vb-címvédő pedig ezzel a győzelemmel egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy a szezon hajrájában érdemben bele tudjon szólni a vb-trófeáért zajló küzdelembe.

A világbajnoki idény egy hét múlva folytatódik Mexikóban.

Kezdőlap    Sport    Újabb futamgyőzelem - Ha így megy Verstappen, a McLarennél fejek fognak hullani

max verstappen

f1

austin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump befagyasztaná a háborút, Zelenszkij csatlakozna a budapesti békecsúcshoz – Háborús híreink hétfőn

Trump befagyasztaná a háborút, Zelenszkij csatlakozna a budapesti békecsúcshoz – Háborús híreink hétfőn

Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteki találkozója nem az utóbbi várakozásai szerint alakult: a Fehér Ház ura nem akar Tomahawk rakétákat átadni Kijevnek. Ehelyett a háború befagyasztására törekszik, méghozzá a jelenlegi frontvonalak mentén. Zelenszkij jelezte: kész csatlakozni a Budapesten tervezett Trump–Putyin csúcstalálkozóhoz. Ebben a hírfolyamban folyamatosan követjük az orosz-ukrán háború eseményeit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elő az esenyőt, nagykabátot: brutális őszi idő rúgja be az ajtót a hét elején

Elő az esenyőt, nagykabátot: brutális őszi idő rúgja be az ajtót a hét elején

Kedden hajnalra záporeső, néhol fagyok is várhatóak, ma azonban még nem valószínű a csapadék.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two dead after cargo plane skids off Hong Kong runway into sea

Two dead after cargo plane skids off Hong Kong runway into sea

The Emirates flight hit a vehicle on the ground as it landed at the international airport.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 19. 22:41
Max Verstappené Amerika
2025. október 19. 20:30
Kiállították a Fradi kapusát, Varga Barnabás védett
×
×
×
×