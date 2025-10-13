Portugál-magyar - két új hiányzó

Mind a magyar, mind a portugál válogatott fontos játékosát veszítette el a két ország keddi, lisszaboni vb-selejtezője előtt, amelyen ha hazai győzelem születik, Portugália kijut a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra - ehhez persze még az is kellene, hogy az örmények ne nyerjenek Írországban, mint odahaza.

A magyar oldalon - az MLSZ hivatalos X-közlése szerint - Nagy Zsolt a hiányzó, a Puskás Akadémia "mindenes" balszélsője belázasodott, ki sem repült.

A portugáloknál Rafael Leao, az AC Milan csatára sérült - Írország ellen csereként állt be szombaton -, így nem játszhat. Erről a Rangadó ír.

Nálunk viszont két fontos visszatérő van: Varga Barnabás csatár és Sallai Roland támadó középpályás is letöltötte eltiltását, így Marco Rossi szövetségi kapitány rendelkezésére állnak.

A mérkőzés kedd este 8.45-kor kezdődik.