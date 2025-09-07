ARÉNA
2025. szeptember 7. vasárnap
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Marco Rossi keserűen kitálalt az ír-magyar után

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a játékvezető nem egyenlő mércével bánt a magyar és az ír labdarúgó-válogatottal a két csapat 2-2-es döntetlennel végződött világbajnoki selejtezőmérkőzésén Dublinban. Az írek kapitánya ironizált.

"Ebben a pillanatban csalódottak vagyunk, hogy az utolsó pillanatban nem sikerült megőrizni az előnyünket, még ha a második félidőben hatalmas nyomást is helyeztek ránk az írek. A mérkőzést egészében kell vizsgálni, márpedig az elsőben nagyon jól kezdtünk, 2-0 után pedig lassítottuk a játékot, az ellenfél nem is tudott semmi különöset csinálni" - kezdte értékelését az MTI érdeklődésére az olasz szakvezető. "Aztán a bíró talán azt gondolta, labdarúgás helyett birkózásról van szó, de nem volt egyenlő a bánásmód. Negyven percet emberhátrányban játszani nehéz, akkor már védekezni kellett, de elégedett vagyok, ahogy a játékosok küzdöttek, mert a második játékrészben oroszlánként harcoltak".

A hatvanéves szakember két konkrét esetet rótt fel a német Harm Osmers játékvezetőnek. Szerinte az írek szépítő találatánál Nathan Michael Collins nem engedte felugrani Varga Barnabást, azaz szabálytalan körülmények között esett a gól. Rossi még azt kifogásolta, hogy a kiállítás előtt tisztán szabálytalankodtak Sallai Rolanddal szemben, amit nem fújtak le, ezért a bírónak ugyan úgy tűnhetett, hogy a Galatasaray futballistája frusztrációja miatt lépett oda az ír játékosnak, ugyanakkor nem lépett a rivális lábára, így a sárga is elég lehetett volna. Rossi megjegyezte, nem lesz könnyű pótolni az eltiltott játékosát, mert bár vannak jó futballisták a magyar keretben, de egyértelműen Sallai a legjobb támadója Varga mellett.

"Pozitív volt Szoboszlai Dominik hátravont játéka a labdatartásnál. A kiállítás után átálltunk 5-3-1-re, így már nem tudtunk nyomást gyakorolni az ellenfélre. Ő bármilyen pozícióban megállja a helyét, ahogy azt a Premier League-ben is bizonyítja, de szerintünk hatos, védekező középpályás pozícióban a világ egyik legjobbja lehet" - mondta Rossi azzal kapcsolatban, hogy a Liverpool sztárja ezúttal a válogatottban megszokotthoz képest hátrébb kapott szerepet.

A magyarok szövetségi kapitánya úgy vélte, meg lehetett volna szerezni a harmadik gólt az első félidőben, de akár a második elején is kontratámadásból, amivel csapata eldönthette a mérkőzést. Meglátása szerint viszont győzelem és 3-2-es vereség esetén is mindenképpen nyitott maradt volna a csoport, mert a két gárda utolsó fordulós, budapesti összecsapása lesz a döntő a második, pótselejtezőt érő helyet illetően.

"Tudjuk, milyen fontos volt ez a meccs, ezért csalódást keltő, hogy nem tudtuk itthon tartani a három pontot. Fantasztikus volt a hangulat, főleg a második félidőben, megérdemeltük volna a győzelmet. Pszichésen rendkívül nehéz helyzet 15 perc után 0-2-re állni, nem könnyű innen visszajönni, kiváltképpen a világranglistán harminc hellyel előttünk álló magyarok ellen, de nekünk sikerült" - értékelt Heimir Hallgrímsson, az írek szakvezetője. "A szünetben azt mondtam a fiúknak, nincs mit veszítenünk és eszerint is játszottak, legalább negyven beívelésünk volt a második félidőben. Meg kell becsülni ezt a pontot, de a legfontosabb, hogy Magyarország nem kapott hármat".

Az izlandi tréner úgy vélte, a magyarok a 15. perctől csak az időt húzták, ezért iróniával a szavaiban hozzátette, "Rossi ezért nyugodtan mérges lehet a bíróra".

A magyar válogatott kedden a csoport favoritját, a júniusban Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában.

