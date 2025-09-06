"Úgy is lehet nézni, hogy elviszünk egy pontot" – értékelések az érzelmes ír-magyar 2-2 után

Bár 2-0-ra vezetett, a magyar labdarúgó-válogatott emberhátrányban 2-2-re végzett Írországban első világbajnoki selejtezőjén a 2026-os vb előtt, második gólját az utolsó percekben kapta, miután 45 percen át hősiesen védekezett Sallai Roland kiállítása után.

A mérkőzést közvetítő M4 Sportnak a főszereplők nyilatkoztak:

Varga Barnabás (az első gól szerzője): "Az első félidőben mi játszottunk jobban, a kétgólos előny is megérdemelt volt. A szünetben megbeszéltük, hogy ugyanezt kellene folytatni, de gyorsan gólt kaptunk, és a piros lap sem kellett volna, pillanatnyi rossz reakció volt Sallai Rolandtól, de ez benne van a fociban. Egy piros lap mindig fordulópont, de hát ilyen érzelmek voltak a pályán. A legkellemetlenebb, hogy végigküzdöttük a második félidőt, aztán a legvégén kaptuk az egyenlítő gólt. De ezt úgy is lehet nézni, hogy elviszünk egy pontot."

Dibusz Dénes (kapus): "Szerencsére teljesen kontroll alatt tudtuk tartani a mérkőzést az első félidőben, a helyzeteket kihasználtuk. Ezzel javultunk is az elmúlt mérkőzések óta. Ez önbizalmat is adott a csapatnak, tudtuk játszani a játékunkat, zárt védekezésben mindenki tette a dolgát. Sajnos a második félidőt már nem kezdtük jól, a kiállítás után pedig végig a kapunk elé szorultunk, és nem bírtuk el a nyomást. Egyszer-egyszer ki tudtunk jönni a kapunk elől, de az utolsó negyed óra arról szólt, hogy az írek próbáltak minél több embert felküldeni a tizenhatosunkra, és esetleg egy-egy pontrúgást kiharcolni. A végén egyszer ők voltak a szerencsésebbek, erősebbek, kihasználtak egy ilyen beadott labdát. Lehet ennek a pontnak jelentősége még, az első mérkőzésen túl vagyunk, a legfontosabb az volt, hogy ne kerüljünk lépéshátrányba, ez a 2-2-vel megvalósult, de a 2-0 után azért megnőtt az étvágy."

Szoboszlai Dominik (csapatkapitány): "Ha előre azt mondják, hogy 2-2, mindenki aláírja, de így, hogy 2-0-ra vezettünk, fáj. Az első félidő álomkezdés volt, jó lett volna, ha ezt végig tartani tudjuk, de koncentráljunk arra, hogy értékes ez az egy pont. A kiállítás helyzetét nem láttam, nem szeretnék belemenni, remélem, mindenki megtanulja, hogy nem lehet így reagálni, de Sallai Rolandot megvédeném abban, hogy ő szándékosan sosem árt senkinek. Most így nem örülök az egy pontnak, de megmutattuk, hogy tudunk küzdeni, csapatként mozogni, és így védekezni is."

Marco Rossi (szövetségi kapitány): "Természetesen nem vagyunk boldogok ezzel az eredménnyel. A bíró úgy gondolta, hogy nem focimeccset vezet, hanem birkózómeccset. A piros lapunk előtt volt egy súlyos szabálytalanság, amelyre nem reagált a játékvezető, Sallai Roland pedig nem is lépett lábra. nehéz helyzetek adódtak a bíró előtt, nem focimeccsre jellemző momentumokat kellett jól megítélni, túl sok fizikai kontaktot engedett el, ezt majd az általános értékelésnél figyelembe kell venni. Mi végigküzdöttük a mérkőzést, ennél többet nem is kérhetek. A piros lapos helyzet más... Az első félidőben jó teljesítményt nyújtottunk, nem hagytunk veszélyes helyzeteket, irányítottuk a mérkőzést, elégedett voltam azzal, amit láttam, nagyon. Néha nehéz bizonyos bírói döntéseket megérteni, de megértek minden kritikai megjegyzést is, ami minket ér. Kedden komoly kihívás előtt állunk Portugália ellen, láthattuk, mennyire könnyen győzték le Örményországot, amely persze más szintet képvisel. Kedden úgy akarunk lejönni a pályáról, hogy együtt énekelhessünk a szurkolókról.