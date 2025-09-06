ÉLŐ: Írország–Magyarország 0–1

Marco Rossi a „legkipróbáltabb embereiből” állította össze a kezdő tizenegyét az írek elleni, Dublinban mérkőzésre. Visszakerült a csapatba Szalai Attila, aki alapembernek számított, ameddig Törökországban játszott – s most ismét ott futballozik.

A tizenegy: Dibusz – Négo, Orbán, Szalai A. – Bolla, Styles, Kerkez – Sallai, Tóth A., Szoboszlai – Varga Barnabás. Az íreké: Kelleher – Doherty, D. O'Shea, N. Collins, O'Brien – J. Knight, Cullen, Azaz – Szmodics, E. Ferguson, Manning.

A csoport másik mai mérkőzésén, Jerevánban, a portugálok a legcsekélyebb erólködés nélkül is nyertek 5–0-ra az örmények ellen. Cristiano Ronaldo és João Felix is két-két gólt szerzett, João Cancelo egyet. Érdekes, hogy mind az öt gólt szaúdi légiós nevéhez fűződött.

A magyar játékosok átszellemülten énekelték a Himnuszt, Willi Orbán, Loic Négo, Callum Styles is.

A 2. percben Varga Barnabás góljával vezetést szerzett a magyar csapat, Callum Styles labdáját 10-11 méterről a kapuba vágta, kanalazó mozdulattal, 0–1.

Azaz! Mármint Azaz tiszta helyzetbe került a magyar tizenegyespontnál, de szerencsére nem találta el rendesen a labdát.