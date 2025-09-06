ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.85
usd:
335.23
bux:
103178.71
2025. szeptember 6. szombat Zakariás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Magyarország - Svédország barátságos labdarúgó-mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. június 6-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

ÉLŐ: Írország–Magyarország 0–1

Infostart

A magyar labdarúgó-válogatott Íroszág ellen, Dublinban kezdi meg szereplését a 2026-os világbajnokság selejtezőiben. A csoport első mérkőzésén simán nyertek a portugálok Jerevánban.

Marco Rossi a „legkipróbáltabb embereiből” állította össze a kezdő tizenegyét az írek elleni, Dublinban mérkőzésre. Visszakerült a csapatba Szalai Attila, aki alapembernek számított, ameddig Törökországban játszott – s most ismét ott futballozik.

A tizenegy: Dibusz – Négo, Orbán, Szalai A. – Bolla, Styles, Kerkez – Sallai, Tóth A., Szoboszlai – Varga Barnabás. Az íreké: Kelleher – Doherty, D. O'Shea, N. Collins, O'Brien – J. Knight, Cullen, Azaz – Szmodics, E. Ferguson, Manning.

A csoport másik mai mérkőzésén, Jerevánban, a portugálok a legcsekélyebb erólködés nélkül is nyertek 5–0-ra az örmények ellen. Cristiano Ronaldo és João Felix is két-két gólt szerzett, João Cancelo egyet. Érdekes, hogy mind az öt gólt szaúdi légiós nevéhez fűződött.

A magyar játékosok átszellemülten énekelték a Himnuszt, Willi Orbán, Loic Négo, Callum Styles is.

A 2. percben Varga Barnabás góljával vezetést szerzett a magyar csapat, Callum Styles labdáját 10-11 méterről a kapuba vágta, kanalazó mozdulattal, 0–1.

Azaz! Mármint Azaz tiszta helyzetbe került a magyar tizenegyespontnál, de szerencsére nem találta el rendesen a labdát.

Kezdőlap    Sport    ÉLŐ: Írország–Magyarország 0–1

magyar válogatott

marco rossi

tóth alex

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
ÉLŐ: Írország–Magyarország 0–1

ÉLŐ: Írország–Magyarország 0–1
A magyar labdarúgó-válogatott Írország ellen, Dublinban kezdi meg szereplését a 2026-os világbajnokság selejtezőiben. A csoport első mérkőzésén simán nyertek a portugálok Jerevánban.
 

Ír-magyar - Nagy meglepetés Marco Rossi kezdőcsapatában

A magyar vb-selejtezős csoport másik meccse már véget ért - sajnos meglepetés nélkül

A Ferencváros edzője és a többiek – az ír futballmúlt héroszai

Konzulok hada várja a magyar szurkolókat délután és este Dublinban

VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump saját örökségét rombolja le: lépése elhozhatja a Kína ellenes szövetség végét

Trump saját örökségét rombolja le: lépése elhozhatja a Kína ellenes szövetség végét

Donald Trump elnök India-ellenes kijelentései és a 50%-os vámok bevezetése komoly kérdéseket vet fel a Négyoldalú Biztonsági Párbeszéd (Quad) jövőjével kapcsolatban. A stratégiai fórum, amelynek India, Ausztrália, Japán és az Egyesült Államok a tagja, most bizonytalanságban van, miután hírek szerint Trump lemondta részvételét a novemberre tervezett indiai Quad-csúcstalálkozón - írta az EurasianTimes.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. játékhéten

Na, vajon elvitte valaki a 912 millió Ft forintos főnyereményt az ötös lottón vagy tovább halmozódik a főnyeremény?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel destroys second high-rise as assault on Gaza City intensifies

Israel destroys second high-rise as assault on Gaza City intensifies

Israel continues to expand its military operation in Gaza, urging Palestinians to leave Gaza City and move south.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 6. 20:22
A magyar vb-selejtezős csoport másik meccse már véget ért - sajnos meglepetés nélkül
2025. szeptember 6. 19:39
Ír-magyar - Nagy meglepetés Marco Rossi kezdőcsapatában
×
×
×
×