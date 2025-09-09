ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.81
usd:
334.78
bux:
103029.7
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Puskás Aréna
Nyitókép: Wikipédia

Ne akarjon senki autókázni ma a Puskás Aréna környékén

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Változik a közlekedés kedd este a Puskás Aréna környékén a Magyarország–Portugália válogatott labdarúgó-mérkőzés miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A stadion környékén 18 órától számos közlekedési változásra, lezárásra kell számítani, a korlátozott parkolási lehetőségek miatt a BKK azt kéri, a mérkőzésre érkezők a közösségi közlekedést részesítsék előnyben.

A BKK elsősorban a megszokottnál gyakrabban induló kötöttpályás közlekedési eszközök - az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos - és a MOL Bubi közbringarendszer igénybevételét javasolja. A stadionba a Dózsa György út és a Stefánia út felől lehet belépni, a létesítmény a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól és a Keleti pályaudvartól is megközelíthető - tették hozzá.

Várhatóan lezárják 18.00 óra és 23.45 óra között a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között, a Stefánia utat a Thököly út és a Hungária körút között, az Ifjúság útját a Kerepesi út és a Stefánia út között, valamint a Verseny utcát és az Istvánmezei utat.

A mérkőzés előtt, illetve azt követően a megszokottnál sűrűbben indul az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos, és a Thököly úton közlekedő buszok mindegyike megáll a Reiner Frigyes park és a Thököly út/Stefánia út megállóhelyen.

Változás lesz még, hogy a 30-as autóbusz mindkét irányban a Thököly út-Dózsa György út útvonalon közlekedik, nem érinti a Verseny utcai megállót. A 75-ös trolibusz a Puskás Ferenc Stadion és Kőbánya alsó vasútállomás helyett a 79-es vonalán a Keleti pályaudvar M végállomásig közlekedik, az Ötvenhatosok tere és a Puskás Ferenc Stadion M közötti megállókat nem érinti. A 77-es trolibusz módosított útvonalon, a Stefánia út helyett a Hungária körúton jár, a Puskás Ferenc Stadionnál a Hungária körúton, a Kerepesi út előtt a 75-ös trolibusz végállomásán vagy a 901-es busz Óbuda irányú megállóhelyén lehet felszállni. A 95-ös, 130-as, 195-ös autóbuszok a Puskás Ferenc Stadionnál a Kerepesi út/Ifjúság útja csomópontjában lévő végállomási megállójukat nem érintik.

Kezdőlap    Belföld    Ne akarjon senki autókázni ma a Puskás Aréna környékén

magyarország

közlekedés

portugália

fifa 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Vasas Gábor: a Balaton nem fog kiszáradni, de algásodás és árvaszúnyograjzás lesz

Vasas Gábor: a Balaton nem fog kiszáradni, de algásodás és árvaszúnyograjzás lesz

A Balaton ügye mindenkit érdekel, Vasas Gábor professzor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában részletesen beszélt a problémákról, a vizet tisztító, de roppant zavaró árvaszúnyogokról, a vízszint játékáról, az invazív fajok jelentette veszélyről, a nádasok fontosságáról és arról is, miért nem lehet kotrással rendezni a tó vizének problémáit.
 

Cincérek támadnak a Balatonnál, menthetetlen a helyzet

Copernicus: rekord meleg volt az idei augusztus

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.09. kedd, 18:00
Gulyás Balázs
a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a magyar inflációs adat - Mutatjuk a piaci reakcókat

Itt a magyar inflációs adat - Mutatjuk a piaci reakcókat

Az ázsiai tőzsdéken többnyire esést láthatunk kedd reggel, ezt követően Európában óvatos emelkedést láthatunk. A francia börze emelkedik azt követően, hogy kormányválság alakult ki az országban. Idehaza is jó a hangulat, a hétfői kereskedés után kedden is raliznak a Rába részvényei, miután a 4iG többségi részesedést szerez a vállalatban. Idehaza az augusztusi inflációs adatra volt érdemes figyelni reggel, míg külföldön az amerikai munkaerőpiaci adatok éves revíziójára figyelnek a befektetők. Utóbbi különösen azért fontos, mivel az elmúlt hónapokban nagyon rossz számok érkeztek az Egyesült Államok munkaerőpiacáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Levonulással fenyegeti a szurkolókat az angol sztárfocista: ha ez történik, nem játszanak

Levonulással fenyegeti a szurkolókat az angol sztárfocista: ha ez történik, nem játszanak

Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi vb-selejtezőn.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

The White House says the president did not draw the picture or sign the note, after it was published on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 9. 10:20
Orbán Viktor: kinek a kakaskodás, kinek a béke
2025. szeptember 9. 07:31
Árokba borult furgonjával, majd sérülései ellenére elmenekült a sofőr
×
×
×
×