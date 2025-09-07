ARÉNA
2025. szeptember 7. vasárnap
A magyar csapat tagjai ünnepelnek második góljuk után az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Orbán Viktor is értékelte az ír-magyar összecsapást - videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A miniszterelnök több posztban is foglalkozott közösségi oldalán a magyar labdarúgó-válogatott szombat esti, Írországban megvívott mérkőzésével.

"Dublin falai megremegtek, de nem omlottak le."

Így értékelte Orbán Viktor a dublini döntetlent.

A miniszterelnök egy videót is posztolt, amelyben a két magyar gól mellett a szurkolók is láthatók.

