Orbán Viktor is értékelte az ír-magyar összecsapást - videó

Vb-selejtezős start "Úgy is lehet nézni, hogy elviszünk egy pontot" - értékelések az érzelmes ír-magyar 2-2 után

A vezető gólt szerző Varga Barnabás szerint nagyon bosszantó, hogy azután kapták az egyenlítő gólt, hogy végigvédekeztek egy félidőt emberhátrányban, de van a mérkőzésnek pozitív olvasata is a bosszantó végjáték után. Dibusz Dénes szerint is teljesült a minimális cél, de 2-0-ra a magyar válogatott vezetett, ezért lehet most mindenki csalódott (ezzel Szoboszlai Dominik is egyetértett, de látatlanban aláírta volna a 2-2-t) - ám figyelmeztetett, ennek az egy pontnak a selejtezők végjátékában lehet még jelentősége.