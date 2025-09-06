A magyar vb-selejtezős csoport másik meccse már véget ért - sajnos meglepetés nélkül

A Nemzetek Ligája-címvédő Portugália már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést, miután Joao Félix, Ronaldo és Joao Cancelo is betalált. Közvetlenül a fordulás után a 222. válogatott mérkőzésén pályára lépő Ronaldo növelte az előnyt, ezzel a 40 éves támadó a 140. gólját érte el a nemzeti csapatban. A végeredményt a csapatkapitány Ronaldóhoz hasonlóan duplázó Joao Félix állította be.
Roberto Martínez szövetségi kapitány együttese kedden 20.45-től a Puskás Arénában a magyar válogatott ellen játssza második csoportmérkőzését.
Eredmény, európai vb-selejtező, F csoport, 1. forduló:
Örményország-Portugália 0-5 (0-3)
gól: Joao Félix (10., 61.), Cristiano Ronaldo (21., 46.), Joao Cancelo (32.)
Az F csoport további programja:
2. forduló, kedd:
Örményország-Írország, Jereván 18.00
Magyarország-Portugália, Puskás Aréna 20.45
3. forduló, október 11., szombat:
Magyarország-Örményország, Puskás Aréna 18.00
Portugália-Írország, Lisszabon 20.45
4. forduló, október 14., kedd:
Írország-Örményország, Dublin 20.45
Portugália-Magyarország, Lisszabon 20.45
5. forduló, november 13., csütörtök:
Örményország-Magyarország, Jereván 18.00
Írország-Portugália, Dublin 20.45
6. forduló, november 16., vasárnap:
Magyarország-Írország, Puskás Aréna 15.00
Portugália-Örményország, Lisszabon 15.00