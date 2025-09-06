ARÉNA
2025. szeptember 6. szombat
A portugál Cristiano Ronaldo a gólját ünnepli, amellyel 2-2-re egyenlített a labdarúgó Nemzetek Ligája döntőjében játszott Portugália-Spanyolország mérkőzésen a müncheni Allianz Arénában 2025. június 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

A magyar vb-selejtezős csoport másik meccse már véget ért - sajnos meglepetés nélkül

Infostart / MTI

A magyarokkal azonos csoportban szereplő portugál labdarúgó-válogatott Cristiano Ronaldo duplájának is köszönhetően 5-0-ra nyert Örményország vendégeként a világbajnoki selejtezősorozat szombati játéknapján, az F jelű négyes első fordulójában.

A Nemzetek Ligája-címvédő Portugália már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést, miután Joao Félix, Ronaldo és Joao Cancelo is betalált. Közvetlenül a fordulás után a 222. válogatott mérkőzésén pályára lépő Ronaldo növelte az előnyt, ezzel a 40 éves támadó a 140. gólját érte el a nemzeti csapatban. A végeredményt a csapatkapitány Ronaldóhoz hasonlóan duplázó Joao Félix állította be.

Roberto Martínez szövetségi kapitány együttese kedden 20.45-től a Puskás Arénában a magyar válogatott ellen játssza második csoportmérkőzését.

Eredmény, európai vb-selejtező, F csoport, 1. forduló:

Örményország-Portugália 0-5 (0-3)

gól: Joao Félix (10., 61.), Cristiano Ronaldo (21., 46.), Joao Cancelo (32.)

Az F csoport további programja:

2. forduló, kedd:

Örményország-Írország, Jereván 18.00

Magyarország-Portugália, Puskás Aréna 20.45

3. forduló, október 11., szombat:

Magyarország-Örményország, Puskás Aréna 18.00

Portugália-Írország, Lisszabon 20.45

4. forduló, október 14., kedd:

Írország-Örményország, Dublin 20.45

Portugália-Magyarország, Lisszabon 20.45

5. forduló, november 13., csütörtök:

Örményország-Magyarország, Jereván 18.00

Írország-Portugália, Dublin 20.45

6. forduló, november 16., vasárnap:

Magyarország-Írország, Puskás Aréna 15.00

Portugália-Örményország, Lisszabon 15.00

