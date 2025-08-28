ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.52
usd:
339.42
bux:
103751.98
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Trapilap.hu

Magyarország a 4. helyen zárt a Szervátültetettek XXV. Világjátékán

Infostart

Szenzációs eredményt ért el a magyar szervátültetett válogatott a Szervátültetettek XXV. Világjátékán: a nemzetek összesített éremtábláján a 4. helyen végzett.

A felnőtt mezőnyben sportolóink 11 sportágban, öt kategóriában összesen 41 arany-, 29 ezüst- és 39 bronzérmet szereztek, míg a gyermekek külön értékelt kategóriájában, ami nem számít bele a nemzetek összesített pontversenyébe, további 16 arany-, 7 ezüst- és 1 bronzérem született. Ezzel az eredménnyel hazánk újra a világ élmezőnyében szerepel.

A drezdai játékokon 54 ország több mint 2500 sportolója vett részt, Magyarországot 69 szervátültetett versenyző képviselte 11 sportágban.

Külön büszkeség, hogy a válogatottban 18 élődonoros transzplantált sportoló is szerepelt – olyan versenyzők, akiknek életét családtagjaik, barátaik vagy hozzátartozóik ajándékozták meg egy új szerv felajánlásával. Ez a háttértörténet minden magyar érem mögött ott ragyog, és még erőteljesebb üzenetet hordoz: a szeretet és az összetartozás életeket menthet.

„A magyar csapat ismét megmutatta, hogy a sikeres szervátültetés egy új kezdet lehet. Büszkék vagyunk sportolóinkra, akik példát mutatnak minden sorstársuknak és az egész társadalomnak: a transzplantáció után teljes, aktív élet élhető” – fogalmazott friss közleményében Berente Judit, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke.

A válogatott ezzel tovább erősítette hagyományát: a hazai rendezésű 1999-es világjáték óta minden alkalommal a világ legjobbjai között szerepel.

Kezdőlap    Sport    Magyarország a 4. helyen zárt a Szervátültetettek XXV. Világjátékán

szervátültetés

világjátékok

berente judit

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

Az orosz hadsereg majdnem 600 rakétával, illetve drónnal támadta Ukrajnát csütörtökre virradó éjjel, Kijevben a legfrissebb adatok szerint 10 ember meghalt, többtucatnyian megsebesültek, és az ország több régiójában komoly károk keletkeztek – közölték ukrán hírügynökségek és hírportálok. A történtekről Bendarzsevszkij Antont, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját kérdezte az InfoRádió.
 

Zelenszkij is reagált a kitiltott parancsnok ügyére

NATO-tisztek is meghaltak Ukrajnában: megszólalt az orosz védelmi tárca

Magyarics Tamás: az amerikaiak ütőkártyái is végesek az orosz–ukrán háborúban

Szijjártó Péter: nem akarunk Ukrajnával egy integrációba tartozni

Borzalmas részletek a Kijevet ért éjszakai orosz légicsapásról – videó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új hírek érkeztek az ukránok által támadott kulcsfontosságú orosz olajterminálról

Új hírek érkeztek az ukránok által támadott kulcsfontosságú orosz olajterminálról

Az ukrajnai dróntámadások következtében az orosz Ust-Luga olajexport terminál szeptemberben csak kapacitásának felével, napi 350 ezer hordóval fog működni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Uniós adóemelés jöhet: Magyarországon 3000 forint fölé drágulhat egy doboz cigaretta

Uniós adóemelés jöhet: Magyarországon 3000 forint fölé drágulhat egy doboz cigaretta

Az Európai Bizottság által tervezett drasztikus jövedékiadó-emelés a dohánytermékekre komoly veszélybe sodorhatja a magyar dohánytermesztést, amely akár felére is csökkenhet a következő években.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK tells Russia to stop 'senseless killing' after strikes on Kyiv leave at least 19 dead

UK tells Russia to stop 'senseless killing' after strikes on Kyiv leave at least 19 dead

The UK summoned Russia's ambassador over the attacks, which killed four children and damaged diplomatic buildings.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 18:29
BL-sorsolás: Szoboszlai és Kerkez Liverpoolja Sallai Galatasarayával (és a Real Madriddal is) játszik
2025. augusztus 28. 16:24
A BL-sorsolás előtt: nem volt még ilyen keleti, nem volt még ilyen északi
×
×
×
×