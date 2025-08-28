Magyarország a 4. helyen zárt a Szervátültetettek XXV. Világjátékán

A felnőtt mezőnyben sportolóink 11 sportágban, öt kategóriában összesen 41 arany-, 29 ezüst- és 39 bronzérmet szereztek, míg a gyermekek külön értékelt kategóriájában, ami nem számít bele a nemzetek összesített pontversenyébe, további 16 arany-, 7 ezüst- és 1 bronzérem született. Ezzel az eredménnyel hazánk újra a világ élmezőnyében szerepel.

A drezdai játékokon 54 ország több mint 2500 sportolója vett részt, Magyarországot 69 szervátültetett versenyző képviselte 11 sportágban.

Külön büszkeség, hogy a válogatottban 18 élődonoros transzplantált sportoló is szerepelt – olyan versenyzők, akiknek életét családtagjaik, barátaik vagy hozzátartozóik ajándékozták meg egy új szerv felajánlásával. Ez a háttértörténet minden magyar érem mögött ott ragyog, és még erőteljesebb üzenetet hordoz: a szeretet és az összetartozás életeket menthet.

„A magyar csapat ismét megmutatta, hogy a sikeres szervátültetés egy új kezdet lehet. Büszkék vagyunk sportolóinkra, akik példát mutatnak minden sorstársuknak és az egész társadalomnak: a transzplantáció után teljes, aktív élet élhető” – fogalmazott friss közleményében Berente Judit, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke.

A válogatott ezzel tovább erősítette hagyományát: a hazai rendezésű 1999-es világjáték óta minden alkalommal a világ legjobbjai között szerepel.