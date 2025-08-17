A férfi egy 10 kilométeres terepfutó versenyen vett részt, ahonnan nem ért be a célba. Utoljára az utolsó előtti frissítőpontnál látták. Az eltűnése után nagyszabású keresést indítottak a rendőrség, a tűzoltóság és civil önkéntesek bevonásával.

Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette a Blikk információit, miszerint a holttestet megtalálták.

A szóvivő elmondta, hogy bűncselekmény gyanúja nem merült fel, a rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit. A halál pontos okát orvosszakértő fogja megállapítani.

Mi történhetett?

A férfira állítólag nem a futóverseny útvonalán bukkantak rá. A heol.hu még arról ír, hogy Molnár Norbert, a Cserépi Trapp szervezője azt mondta: egy könnyű-közepes pályáról volt szó. A gondot a meleg okozhatta, de a szervezők erre is gondosan ügyeltek, plusz frissítő pontokat állítottunk fel, a célban hideg, jeges üdítőkkel, dinnyével vártuk a versenyzőinket. Zsolt erős, tapasztalt futónak számított, aki 50 kilométereket fut többnyire, s akinek ez a táv edzés jellegű.

Az utolsó fotókon azért látszott rajta a küszködés, de

a mozgása nem volt szétesve,

elég gyorsan haladt, nagy tempóval, még a harmadik helyen is futott, amikor 600 méterrel a cél előtt elvesztettük - tette hozzá a szervező.

A sportoló eltűnéséről korábban a munkahelye, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is felhívást tett közzé.